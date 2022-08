ASUS: annunciato il lancio del nuovo Zenbook 17 Fold OLED

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Zenbook 17 Fold OLED di ASUS ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Zenbook 17 Fold OLED, insieme ad altri prodotti ASUS e ASUS ROG, sarà disponibile per dimostrazioni pratiche presso lo stand ASUS a IFA 2022. Fra i prodotti mostrati allo stand ci saranno inoltre i più recenti prodotti consumer, commercial e gaming delle gamme ASUS e ROG . Offrendo un’ampia prospettiva delle ultime innovazioni, tecnologie e prodotti all’avanguardia del brand. Per partecipare all’evento di lancio online e scoprire lo Zenbook 17 Fold OLED si prega di seguire il link , o visitare di persona lo stand ASUS all’IFA 2022.

Per realizzare Zenbook 17 Fold OLED, il primo laptop OLED pieghevole da 17,3 pollici al mondo, gli ingegneri ASUS hanno lavorato per sviluppare un device unico nel suo genere . Il suo design da fuoriclasse consente due configurazioni del display OLED in un unico dispositivo . Un ampio schermo touchscreen 4:3 da 17,3 pollici e 2,5K che si ripiega al centro per creare due display 3:2 da 12,5 pollici e 1920×1280. In combinazione con la tastiera ASUS ErgoSense Bluetooth e il touchpad, il design pieghevole consente diverse modalità di utilizzo. Tra queste abbiamo: Desktop, Laptop (con tastiera Bluetooth), Laptop (con tastiera virtuale), Tablet, Reader ed Extended. Questo form factor unico offre una versatilità mai vista prima, rendendolo un dispositivo davvero straordinario e desiderabile.

Questo straordinario laptop, che ha impressionato il mondo per la sua versatilità, originalità e ingegnosità sin dalla sua prima presentazione al CES 2022, è ora pronto per il lancio sui mercati. Le date di disponibilità di tutti i Paesi interessati saranno annunciate durante l’evento. L’evento di lancio si terrà a Berlino il 31 Agosto 2022, alle ore 14.00 (CEST), mentre lo stand ASUS a IFA aprirà al pubblico dal 2 al 6 Settembre , dalle 10.00 alle 18.00, presso la Messe Venue, Hall 11.2 (Berlin ExpoCenter City, Messedamm 22, 14055 Berlino, Germania).

ASUS torna in presenza a IFA 2022 con uno stand dedicato in fiera e annuncia l’evento di lancio dello Zenbook 17 Fold OLED

