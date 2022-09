L’ombra di Caravaggio: dal 3 Novembre al cinema. Goldenart Production e Rai Cinema ne presentano il trailer ufficiale, film di Michele Placido con attore protagonista il celeberrimo Riccardo Scamarcio

Il film l’ombra di Caravaggio, tratta l’avvenente e avventurosa vita di Michelangelo Merisi, conosciuto da tutti noi come Caravaggio, (nome d’arte, degli antichi tempi andati). Una storia che racconta ogni imperdibile momento del pittore, già famoso ai suoi tempi. Ogni dettaglio più oscuro e impenetrabile della sua misteriosa e tormentata esistenza.

Caravaggio, un uomo ribelle, inquieto, estroverso, devoto ma allo stesso tempo scandaloso, indipendente e trasgressivo, è il Caravaggio che Michele Placido ci mostrerà sui grandi schermi, un artista maledetto ma con un assoluto talento nel mondo artistico. Una rockstar ante litteram, un rebel without a cause costretto ad affrontare inquietanti risvolti di una vita spericolata, fatta di donne e di demoni interiori, in cui astuzia e sregolatezza si fondono per creare un personaggio fuori dal tempo e un’icona affascinante e universale.

Troupe e cast de L’ombra del Caravaggio

Nei panni del celebre protagonista, troviamo: il talentuoso Riccardo Scamarcio, affiancato da un cast stellare e talentuoso composta da: Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vincio Marchioni e Lolita Chammah.

Ad essi si affiancano: Alessandro Haber, Moni Ovadia, Brenno Placido, Maurizio Donadoni, Lorenzo Lavia, Gianfranco Gallo e tanti altri.

Produzione e contenuti esclusivi de l’Ombra di Caravaggio

Il film di Placido è prodotto da Goldenart Production con Rai Cinema, una produzione Italia – Francia;

Goldenart Production, Charlot, Mact Productions, Le Pacte, con il sostegno di MIC, Regione Lazio, cofinanziato dall’Unione Europea Regione Campania in collaborazione con Qmi con la partecipazione di Canal+ Cine+ in associazione con Cinècap 4, Cofimage 32, Cineaxe 2, Palatine Etoile 18, Indèfilms 9.

Trailer ufficiale

