Migliori case mini-ITX da acquistare | Dicembre 2021

Benvenuti su tuttoteK, in questa guida all’acquisto scopriremo i migliori case mini-ITX da acquistare, ordinati per differenti fasce di prezzo per il mese di Marzo

Nella scorsa guida agli acquisti abbiamo trattato il formato di case più comune tra noi giocatori, vale a dire il formato classico ATX. In questa guida, la seconda di tre, il nostro focus sarà concentrato su un formato di case che negli ultimi anni sta trovando sempre più “spazio” nelle scrivanie dei PC gamer e non solo. Stiamo parlando dei case mini-ITX.

Perché scegliere questo formato? | Migliori case mini-ITX da acquistare

La risposta più comune potrebbe essere quella della mancanza di spazio, ma a volte l’utente che sceglie questo tipo di configurazione ha delle esigenze, anche estetiche, ben precise. Negli ultimi anni le case produttrici di case hanno accolto le esigenze di questa fetta di mercato e hanno creato dei veri e propri capolavori, dove al loro interno è possibile addirittura installare un custom loop pur mantenendo le dimensioni compatte. A volte si sceglie questa configurazione per un fatto puramente estetico, perché ad alcuni utenti può dar fastidio lo spazio “vuoto” e “inutilizzato” all’interno del case. Adottando una soluzione mini-ITX questo non accade, i componenti sono quasi a stretto contatto tra loro. La differenza tra un case e l’altro è la capacita dello stesso di organizzare i componenti in modo tale da poter permettere un corretto air flow malgrado lo spazio ristretto.

Escluso il design come parametro assolutamente personale, abbiamo da valutare la qualità in termini di materiali e dissipazione. Il case ha un ruolo sì passivo, ma al tempo stesso attivo, nel fornire a chi deputato alla dissipazione (le ventole) il giusto canale direzionale. Un buon case permette sicuramente un buon air flow. Grazie a numerose griglie d’areazione poste strategicamente, e soprattutto, protette da filtri antipolvere per limitare danni al nostro PC e facilitarne la pulizia stessa. In ultima battuta, possiamo considerare la qualità dei materiali come punto chiave per la scelta dello stesso, e le possibilità in termini di modifiche dell’interno.

Per concludere, abbiamo uno degli elementi più importanti da valutare, ovvero il cablaggio. Un buon case permette di effettuare anche un buon cable management, anche se con questo formato è più arduo riuscire a nascondere i cavi per un risultato pulito. Ma vedremo nel dettaglio cosa offre il mercato per fascia di prezzo.

Fascia bassa | Migliori case mini-ITX da acquistare

Ovviamente se si scelgono case in questo range di prezzo (da 50 a 100 euro), siamo consapevoli di rinunciare alla qualità dei materiali, air flow, ventole RGB e quant’altro a favore del prezzo.

Cooler Master MasterBox Lite 3.1

Questo case offre a chi vuole introdursi nel mondo dei case mini-ITX una soluzione economica che per motivi legati al prezzo ha qualche lacuna, anche gravi. in primis, l’air flow, non è per niente areato e se non si riesce a creare un buon flusso d’aria si rischia di avere un fornetto. Non ha una camera separata per l’alimentatore e l’estetica ne risente parecchio. In conclusione questo case va bene per dei componenti entry level che non siano molto caldi sotto stress e si deve rinunciare all’estetica.

Cooler Master MasterCase H100 ARGB

Questo Cooler Master ha il pregio di avere una sola ventola da 200mm RGB montata frontalmente che, grazie alle sue dimensioni, permette all’aria di entrare dalla parte frontale e uscire dalla parte retrostante del case. Qui lo spazio è davvero ridotto al minimo e bisogna essere bravi con il cable management.

Cooler Master MasterCase H100 ARGB – Case PC Mini-ITX Ottimo Flusso d’Aria, Panello Frontale Traforato Mesh, Capacità Hardware Flessibile VENTOLA ARGB DA 200MM - L'enorme ventola rgb da 200 mm mf200r aspira un flusso d'aria ad alto volume (90,3 cfm) nel case per un raffreddamento superiore ed è pienamente compatibile con le schede madri certificate rgb (asus aura, gigabyte fusion, msi mystic light e asrock) per una completa illuminazione argb

MetallicGear Neo-G V2

Case reso interessante dalla particolarità del pannello frontale, una buona qualità dei materiali e tanto spazio per gli SSD. Unica pecca la presenza di una sola ventola RGB che ci obbliga a comprarne altre.

Fascia medio-bassa | Migliori case mini-ITX da acquistare

Nzxt H210

il design minimale che ha sempre contraddistinto NZXT, lo ritroviamo anche in un formato mini-ITX con questo H210. Sicuramente l’azienda americana non lascia niente al caso. Infatti per un design minimal, NZXT ha tolto tutto il superfluo, l’RGB. Non c’è una sola lucina all’interno del case, il che può piacere o no, a voi la scelta.

Cooler Master MasterBox NR200

Nuovo nato in casa Cooler Master. Case dalle dimensioni molto contenute che farà la felicità dei suoi possessori. Bisogna ricordare che il case è compatibile con i formati PSU SFX e SFXL. Per utilizzare un alimentatore ATX si può scaricare un file dal sito ufficiale per creare un supporto con la stampante 3D.

Fascia medio-alta | Migliori case mini-ITX da acquistare

La fascia di prezzo che vedremo adesso si aggira tra i 100 e i 200 euro. Cresce la cura per i dettagli, i materiali sono premium e aumenta l’attenzione per l’air flow.

Thermaltake Level 20 VT

Thermaltake monta sul suo case Level 20 VT addirittura due paratie laterali in vetro temperato (di solito soltanto i case di fascia superiore hanno questa chicca) oltre al pannello frontale. La particolarità di questo case è che la build al suo interno è ruotata di 90° in modo tale da avere la scheda video in “verticale”. Soluzione particolare che potrebbe trovare ampi consensi tra gli appassionati.

Thermaltake Level 20 VT/Caso PC/Nero/Vetro Temperato Il livello 20 VT offre un posizionamento ideale per radiatori fino a 420 mm di lunghezza; la soluzione completa di fascia alta supporta le schede madri fino allo standard M-ATX

SilverStone SST-LD03B

Uno dei pochi case che si sviluppa verso l’alto. Sicuramente non un case comune, avendo la particolarità dei pannelli in vetro temperati bruniti. Amici degli RGB, armatevi di luci, in questo case bisogna metterne molte. Unica pecca, il cable management non è particolarmente facile da fare.

Thermaltake Ah T200

Case che ricorda molto la linea del Cougar Conquer, solo in formato mini-ITX.

(in offerta su amazon.it) Thermaltake Ah T200 Black Pc-Chassis Micro-Atx Viene fornito con due pannelli in vetro temperato da 4 mm dal design accattivante su ciascun lato e tre piccole finestre in vetro temperato da 3 mm nella parte anteriore, che non solo ti aiutano a mostrare i componenti interni, ma evidenzia anche il concetto di design che ricorda l'elicottero.

Corsair Crystal 280X RGB

Case rettangolare con al suo interno installate due ventole RGB con relativi controller per luci e ventole. Installazione agevole, air flow davvero ben studiato malgrado l’abbondanza di vetro temperato. Unica pecca, la distanza tra la scheda video e il fondo del case è davvero esigua ma non ne compromette minimamente il flusso d’aria.

Corsair Crystal 280X RGB Case da Gaming, Micro ATX Vetro Temperato, Nero Spazio per un massimo di sei ventole da 120 mm, o per un radiatore da 240 mm nella parte superiore, uno da 240 mm nella parte anteriore e uno da 240 mm nella parte inferiore

Fascia alta | Migliori case mini-ITX da acquistare

Le cose si fanno davvero interessanti. infatti parliamo di una fascia di prezzo tra i 200 e i 400 euro. Ogni compromesso viene meno, si cerca la perfezione in ogni dettaglio.

Asus ROG Z11

Asus con la serie ROG punta sempre al massimo. Questo case è la sua massima espressione del concetto “Republic of Gamers”. Malgrado le sue dimensioni generose, non da mini-ITX, al suo interno si ha spazio per lavorarci. Air flow curato al dettaglio, materiali premium. Forse un difetto c’è ed è il prezzo, d’altronde la qualità si paga.

LOUQE Ghost S1 Mk III

Chi ama questo formato (mini-ITX) sa che il case LOUQE Ghost S1 Mk III non ha bisogno di presentazioni. Perfetto in ogni sua parte, pensato per la pura semplicità con zero lucine e niente fronzoli. Un concentrato di eleganza adatto a pochi.

LOUQE Ghost S1 Mk III (Ash) Mini-ITX vane portacomputer Caratteristiche migliorate: le custodie Mk III sono dotate di un nuovo trattamento superficiale ultra liscio, lama e griglia ridisegnati, e il nostro nuovo cavo riser COBALT TWINAX PCI-e RC260 GEN 4+.

Migliori case mini-ITX da acquistare, le conclusioni

Questa seconda guida ci ha portato alla scoperta del piccolo ma grande mondo dei case mini-ITX. Il mercato per questo formato è in grande crescita e inizia a soddisfare tutti i palati e anche i portafogli. Ci sono modelli più minimal e moderni, alcuni più tamarri, altri “classici”. Fateci sapere nei commenti quale case avete, se avete uno di questi case e la vostra esperienza.

Migliori case mini-ITX da acquistare, ma non dimenticate gli altri componenti!

Giunti alla fine di questo articolo, vi consigliamo di rimanere sintonizzati sulle nostre guide all’acquisto, per rimanere sempre aggiornati.