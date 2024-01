Stranger Things 5: Netflix conferma la produzione della quinta e ultima stagione

Quando arriverà Stranger Things 5 su Netflix? In attesa dell’ufficialità sulla data, vediamo cosa possono aspettarsi i fan nella quinta e ultima stagione

La produzione della quinta e ultima stagione di Stranger Things ha ufficialmente avuto inizio. Mancano ancora notizie in merito a una possibile data di uscita. Originariamente, la produzione avrebbe dovuto iniziare nel maggio del 2023 prima di essere interrotta dagli scioperi WGA e SAG-AFTRA dello scorso anno. L’ultima volta che Netflix ha trasmesso i nuovi episodi della serie è stato nel luglio del 2022. Anche se questa sarà l’ultima stagione della serie originale Netflix, non sarà l’ultimo capitolo dell’universo più vasto di Stranger Things. Altri progetti in lavorazione includono lo spettacolo teatrale “Stranger Things: The First Shadow”, che sarà presentato in anteprima nel West End di Londra, e una serie spin-off animata senza titolo. Ma cosa si sa di questa ultima stagione? Andiamo a scoprirlo.

Stranger Things su Netflix: tutto ciò che si sa sulla quinta stagione

Creata dai fratelli Duffer, la serie TV Stranger Things ha debuttato per la prima volta nel luglio del 2016 ed è diventata rapidamente uno dei più grandi successi di Netflix. La sola stagione 4 ha avuto 140,7 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Durante gli anni di trasmissione, il fanta-drama è stato nominato per oltre 230 premi, vincendone 70, tra cui 12 Primetime Emmy e un Peabody.

Ambientata negli anni ’80, la serie è una dichiarazione d’amore ai film di genere di quel decennio. Stranger Things è iniziato con la scomparsa di Will Byers (Noah Schnapp). Grazie alla dedizione dei suoi amici e di sua madre (Winona Ryder), nonché di una misteriosa ragazza di nome Eleven (Millie Bobby Brown), questo gruppo affiatato di amici e familiari scopriranno il Sottosopra, una dimensione parallela piena di mostri, ma avranno anche a che fare con esperimenti governativi. Di Stranger Things 5, Netflix non ha ancora rilasciato alcun dettaglio sulla trama ma, in base al finale della quarta stagione, sicuramente si baserà sull’invasione del Sottosopra del mondo reale.

