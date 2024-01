HONOR MagicOS 8.0: la nuova UI con intelligenza artificiale

Arriva HONOR MagicOS 8.0, la nuova piattaforma software per smartphone, ora con il supporto dell’intelligenza artificiale

HONOR, il noto brand di smartphone, ha annunciato la sua nuova piattaforma software per i suoi dispositivi: la HONOR MagicOS 8.0. Si tratta di una versione personalizzata di Android 14, il sistema operativo di Google, che promette di offrire un’esperienza utente fluida, intelligente e sicura.

HONOR MagicOS 8.0: funzionalità

La MagicOS da sempre si basa sul concetto di “magia“, che si riflette nel design, nelle funzionalità e nelle prestazioni del software. Il sistema operativo presenta una nuova interfaccia grafica, con colori vivaci, icone arrotondate e animazioni dinamiche. Inoltre, integra diverse funzioni intelligenti, come la modalità Magic Eye, che adatta la luminosità e il contrasto dello schermo in base alla luce ambientale e al contenuto visualizzato, la modalità Magic Voice, che consente di modificare la voce durante le chiamate o le registrazioni audio, e la modalità Magic Share, che facilita la condivisione di file tra dispositivi HONOR compatibili.

Offre poi un alto livello di sicurezza e privacy, grazie alla tecnologia HONOR Shield, che protegge i dati degli utenti da possibili minacce. Il sistema operativo supporta inoltre il riconoscimento facciale 3D, il sensore di impronte digitali sotto lo schermo e il blocco delle app con password o gesti.

Novità legate all’intelligenza artificiale

La nuova UI permette poi una nuova modalità di interazione con lo smartphone, un’interfaccia che si basa sulle intenzioni degli utenti (IUI) per offrire servizi personalizzati e intelligenti. Questa interfaccia è supportata da MagicLM, una piattaforma che integra diverse funzionalità AI, come la generazione di video a partire da istruzioni in linguaggio naturale o il riconoscimento di un fotogramma specifico.

MagicOS 8.0 rende anche più facile e veloce lo scambio di informazioni tra diverse applicazioni, grazie a Magic Portal, una funzione che permette di trascinare e rilasciare contenuti da un’app all’altra con un semplice gesto. Per esempio, si può trascinare un messaggio di conferma di una prenotazione sull’app di navigazione per ottenere subito le indicazioni stradali. Magic Portal è già compatibile con oltre 100 applicazioni in Cina e si prevede che ne saranno aggiunte altre in futuro.

Conclusioni

La HONOR MagicOS 8.0 sarà disponibile per gli ultimi modelli HONOR a partire dai prossimi mesi. Gli utenti potranno scaricare l’aggiornamento tramite le impostazioni del telefono o tramite l’app HONOR Care.

La piattaforma software sarà inoltre preinstallata sui nuovi smartphone HONOR che verranno lanciati nel corso dell’anno. La HONOR MagicOS 8.0 rappresenta quindi un importante passo avanti per il brand, che si propone di offrire ai suoi clienti una soluzione software innovativa e personalizzata, in grado di soddisfare le loro esigenze e aspettative.

