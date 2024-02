Friggitrice ad aria Moulinex per dolci di Carnevale in offerta!

A Carnevale ogni scherzo vale, giusto? In questo caso, però, non si tratta di uno scherzo, perché con la friggitrice ad aria Moulinex per preparare dolci di Carnevale è in offerta!

Carnevale è un periodo molto divertente soprattutto per le persone creative, ma anche per chi ama gustarsi le prelibatezze di questa festività. Per farlo, Euronics ci ha messo a disposizione quest’offerta sulla friggitrice ad aria della Moulinex, ottima per dolci di Carnevale. La friggitrice che oggi Euronics ci propone in offerta è di ottima qualità, non è un caso che la Moulinex sia presente nella lista delle migliori friggitrici ad aria. Questo gioiellino sarà perfetto per preparare delle squisite chiacchiere, frittele, krapfen e qualsiasi altro dolce vi venga in mente! Oggi la trovate in offerta su Euronics a 99,90 euro invece di 139 euro. Per accedere all’offerta cliccare qui.

La friggitrice ad aria Moulinex è l’offerta perfetta per Carnevale

Questa friggitrice ad aria vanta di molte tecnologie. C’è la tecnologia extra crisp, che assicura un ottimo bilanciamento tra temperatura e flusso d’aria calda, per dei risultati gustosi e croccanti con poco olio o senza, elimina il 99% dei grassi. C’è inclusa una griglia in alluminio pressofuso, per della carne tenera e succosa e delle verdure ben cotte. Il design Easy Fry 2 in 1 cuoce all’incirca 2 volte più velocemente rispetto ad un classico forno e consuma meno energia, circa il 49% in più (test fatto su 700 grammi di patatine fritte) rispetto ad un forno ventilato. Ovviamente la temperatura è regolabile con alta precisione, da 80C° a 200C° per delle ricette sempre più buone. Ha un timer da 60 minuti e una spia automatica che danno il massimo del comfort e una capacità da 4,2 L, il che è ideale per preparare un pranzo o una cena per famiglie, cucinando soprattutto dei gustosi dolci di Carnevale in gran quantità nello stesso momento. C’è incluso anche un ricettario con ben 30 ricette.

Questa friggitrice ad aria permette quindi di sfogare la propria creatività e, in questo periodo dell’anno, è ideale per preparare dolci di Carnevale diversi tra loro. Vi invitiamo a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati su altre offerte di Carnevale e molto altro.