Valida ancora per pochi giorni la promozione invernale di Nikon sulla nuova Nikon Z8, scopriamo insieme i dettagli e anche il grande vantaggio che comporta

Nikon ha lanciato una promozione invernale sulla nuova mirrorless ibrida Z 8 valida fino al 31 gennaio 2024 e che coinvolge anche altri prodotti abbinabili. Nello specifico, acquistando la Nikon Z 8 sarà possibile beneficiare di uno sconto di 300 euro e registrando la fotocamera sul sito Nital e questo comporterà anche un ulteriore vantaggio: in omaggio una scheda LEXAR CFexpress Diamond da 128Gb del valore di 300 euro.

Inoltre, fino al 15 gennaio 2024, abbinando un qualsiasi obiettivo NIKKOR si otterrà un ulteriore sconto di 200 euro.

Nikon: ultimi giorni per la promo su Nikon Z 8

La Nikon Z 8, una fotocamera potente e agile che va ad arricchire la gamma di fotocamere mirrorless professionali Nikon serie Z. Dotata delle funzioni del modello Z 9, ma in un corpo macchina dalle dimensioni e dal peso inferiori, la nuovissima fotocamera Z 8 offre a fotografi e videomaker una flessibilità incredibile a supporto della massima creatività.

A questa mirrorless ibrida molto potente, che abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima e sperimentare in uno shooting a tema wedding, si aggiunge in omaggio un altro podotto di grande valore. La scheda Lexar Professional CFexpress Tipo B Serie Diamond é la più veloce al mondo, progettata per videomaker professionisti e creatori di contenuti. Grazie alle altissime velocità di trasferimento, fino a 1900 MB/s in lettura e fino a 1700 MB/s 1 in scrittura, è facile sfruttare al massimo le prestazioni senza pari della scheda Lexar Professional CFexpress Tipo B Serie Diamond; la velocità minima di trasferimento garantita di scrittura di 1600 MB/s 1 , inoltre, permette di accelerare moltissimo il flusso di lavoro in post-produzione e di aumentare così la produttività.

E voi cosa ne pensate? Vorrete approfittare di questa promozione invernale? Scriveteci nei commenti e continuate a seguire tuttotek.it per tutti gli aggiornamenti sul mondo della fotografia!