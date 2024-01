Ricondizionati in Italia 2023: CertiDeal svela il mercato

Tecnologia e sostenibilità, apparentemente distanti, si integrano armoniosamente per plasmare un futuro di consumi eco-friendly. In questo contesto, CertiDeal, esperto nella vendita di dispositivi high-tech ricondizionati come iPhone, Samsung, iPad e Mac, rivela le tendenze chiave del mercato italiano dei dispositivi ricondizionati nel 2023

Emergono dati positivi che riflettono un crescente interesse per la sostenibilità e l’economia circolare nel settore tech, testimoniando un impegno concreto nella gestione delle sfide ambientali.

Rinascita globale: sfide e crescita nel mercato dei dispositivi ricondizionati

In Europa, dove le emissioni di CO2 raggiungono approssimativamente 261 milioni di tonnellate e i rifiuti tecnologici ammontano a 35 milioni di tonnellate ogni anno, il mercato dei dispositivi ricondizionati emerge come una risposta tangibile per mitigare l’impatto ambientale del consumo di massa. La recente proposta del Parlamento Europeo, approvata a novembre 2023, per rafforzare il diritto alla riparazione sottolinea l’urgenza di adottare modelli di consumo più sostenibili.

L’interesse e la fiducia per i dispositivi ricondizionati stanno crescendo sia in Italia che a livello internazionale. Nel 2023, CertiDeal ha osservato un aumento generale nelle vendite di telefoni ricondizionati, contribuendo a mitigare l’impatto ambientale. Gli smartphone sono i più venduti, seguiti da pc, laptop, tablet e anche elettrodomestici come lavatrici, forni e frigoriferi.

L’analisi di CertiDeal sul mercato italiano nel 2023 rivela un aumento delle vendite del 15% rispetto al 2022, sfidando le inflazioni che hanno interessato il paese. Emergono anche differenze generazionali, con i giovani sensibili alla sostenibilità e i meno giovani meno propensi all’acquisto di dispositivi ricondizionati.

Guardando al futuro, si prevede che il mercato italiano dei ricondizionati nel 2024 continuerà a mostrare interesse verso gli iPhone di Apple, con l’aspettativa di nuovi modelli che cattureranno l’attenzione dei consumatori. La tendenza alla ricerca di prodotti sostenibili e di alta qualità dovrebbe continuare a crescere, spingendo verso una maggiore diversificazione e una più ampia adozione degli elettrodomestici ricondizionati.

CertiDeal, attivo dal 2015, mantiene una forte presenza in diversi paesi europei, con una valutazione media di 4.6/5 in customer satisfaction. Il tasso di reso annuo del 5.5% sottolinea l’affidabilità dei prodotti e dei servizi CertiDeal, mentre l’indice di customer retention del 25% conferma che un cliente su quattro sceglie nuovamente CertiDeal per i propri acquisti successivi.

