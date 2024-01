The Walking Dead: The Ones Who Live, trailer della serie di Rick

La AMC ha pubblicato online sul canale YouTube ufficiale di The Walking Dead il trailer ufficiale di The Walking Dead: The Ones Who Live, la nuova serie spin-off con protagonisti Rick Grimes e Michonne

Dopo la pubblicazione di tutti gli episodi di The Walking Dead: Daryl Dixon, arriva l’altra serie spin-off del mondo di The Walking Dead che tutti stavamo aspettando. La nuova serie tv con protagonisti Andrew Lincoln nei panni di Rick Grimes e Danai Gurira nei panni di Michonne sta per arrivare. La coppia ha lasciato la serie tv principale con Rick nella nona stagione e Michonne nella decima stagione. Da come si nota dal trailer di The Walking Dead: The Ones Who Live, sembra che le cose per la coppia siano peggiorate. L’unico modo per salvarsi sembra quello di ritrovarsi a vicenda, ma forse uno dei due sta per andare incontro a un terribile e triste destino.

Il trailer di The Walking Dead: The Ones Who Live, cosa accadrà?

Chi ha buon occhio avrà notato che nel trailer sembra che Rick non abbia una mano. Se fosse davvero così, questo colmerebbe un vuoto creato dall’assenza di una caratteristica molto famosa del personaggio nei fumetti di Robert Kirkman. Rick, infatti, nei fumetti perde la mano molto prima, in pratica durante lo scontro con il Governatore. La serie avrà sei episodi e racconterà una storia d’amore tra due personaggi cambiati durante l’apocalisse zombie. Due personaggi che si amavano immensamente, purtroppo allontanati da un incidente che includeva un’esplosione su un ponte.

Mentre Rick e Michonne cercano di sopravvivere in solitaria, ci chiediamo cosa accadrà, come sarà il loro legame quando si rincontreranno e come riusciranno a sopravvivere da soli. I due si riuniranno? Cosa succederà tra loro due? Non è detto che torneranno a essere amanti, sono cambiate molte cose dalla loro separazione. Non ci resta che aspettare il 25 febbraio, data d’uscita statunitense su AMC+. Non sappiamo ancora quando uscirà in Italia, come gli altri spin-off Daryl Dixon e Dead City.

Cosa pensate succederà nella serie? Se avete delle teorie, scatenatevi pure nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news da The Walking Dead e molto altro dal cinema.

