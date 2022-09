FUJIFILM: presentati i nuovi obiettivi FUJINON

FUJIFILM presenta due nuovi obiettivi FUJINON XF56mmF1.2 R WR II e FUJINON GF20-35mmF4 R WR, compatibili con la nuova mirrorless X-H2.

Insieme alla nuova mirrorless X-H2, Fujifilm presenta anche due nuovi obiettivi FUJINON compatibili e che saranno disponibili a fine settembre 2022. Gli obiettivi rispondono a esigenze molto specifiche degli utenti, con un FUJINON a focale fissa e molto luminoso, perfetto per la ritrattistica e la fotografia di strada e un FUJINON ultra-grandangolare perfetto la la fotografia di paesaggio.

Il FUJINON XF56mmF1.2 R WR II è un obiettivo luminoso con una lunghezza focale medio-tele di 56mm (equivalente a 85mm nel formato 35mm) e l’ampia apertura di F1.2. Soddisfa un’ampia varietà di situazioni di scatto, inclusa la fotografia di strada. Il fascino di un obiettivo medio-tele alberga in un’incredibile nitidezza del soggetto in contrasto con lo splendido bokeh sullo sfondo, per dirigere l’attenzione direttamente sul soggetto.

FUJINON XF56mmF1.2 R WR II sarà disponibile da fine settembre 2022 al prezzo suggerito al pubblico di 1.249,99 iva inclusa.

Il secondo obiettivo presentato è il FUJINON GF20-35mmF4 R WR racchiude in sé tutto il potenziale della fotografia ultra-grandangolare di grande formato ad alta densità di informazioni. È un obiettivo zoom che copre la gamma di lunghezze focali dall’ultra-grandangolare (UWA) 20mm al grandangolo 35mm (equivalenti a 16-28mm nel formato 35mm) per catturare soggetti ricchi di dettaglio come, ad esempio, ampi panorami naturali o paesaggi urbani con precisi dettagli in alta risoluzione, grazie alle capacità avanzate della Serie GFX.

La comodità di avere l’apertura costante diF4 su tutta la gamma dello zoom è unita a un design compatto e leggero, per un’elevata portabilità,

a differenza delle normali apparecchiature fotografiche di grande formato. È perfetto per i fotografi che viaggiano per molte ore alla ricerca di vaste distese selvagge, così come per la fotografia di interni, quando è necessario riprendere nella loro interezza i più piccoli ambienti, sfruttando la prospettiva unica degli obiettivi ultra-grandangolari o per creare scene in stile documentaristico.

FUJINON GF20-35mmF4 R WR sarà disponibile da fine settembre 2022 al prezzo consigliato al pubblico di 2.845,00 iva inclusa.