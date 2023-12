Apprezzati per il design e per le prestazioni eccezionali, i prodotti FUJIFILM ogni anno conquistano la giuria del Red Dot Design Award e questa edizione colleziona anche il “Red Dot Award: Brands & Communication Design 2023”

FUJIFILM annuncia che la stampante per smartphone INSTAX mini Link 2, l’app FUJIFILM Prescale Mobile per l’analisi delle immagini di pressione, l’app FUJIFILM XApp per la serie di fotocamere digitali mirrorless GFX / X e la funzione Remote Rec Function, disponibile sulle fotocamere digitali mirrorless FUJIFILM X-H2S e X-H2, quando è combinata con il trasmettitore di file “FT-XH”, sono stati selezionati per il Red Dot Award: Brands & Communication Design 2023: un premio di design organizzato dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen con sede a Essen, in Germania.

Il Red Dot Design Award è un premio internazionale di design lanciato nel 1955. È considerato uno dei tre premi di design più prestigiosi al mondo, insieme all’iF Design Award della Germania e all’International Design Excellence Awards (IDEA) degli Stati Uniti.

FUJIFILM: I prodotti premiati al Red Dot Design Award 2023

Il programma del Red Dot Design Award si articola in tre categorie: Brands & Communication Design, Product Design e Design Concept.

La categoria Brands & Communication Design viene assegnata ai prodotti e ai servizi con un design di eccellenza in diverse aree, tra cui branding, pubblicità, packaging, UI (interfaccia utente) e UX (esperienza utente).

I quattro prodotti e servizi FUJIFILM premiati hanno ricevuto il riconoscimento per l’eccellenza del design, la funzionalità, la creatività, la notorietà del marchio e la differenziazione dalla concorrenza.

Come annunciato già ad aprile scorso, anche altri 23 prodotti Fujifilm, tra cui il sistema mobile di fluoroscopia a raggi X e l’obiettivo zoom broadcast, hanno vinto il premio nella categoria Product Design.

Nello sviluppo di tutti i suoi prodotti e servizi, FUJIFILM non solo persegue la funzionalità e le prestazioni del prodotto, ma si impegna anche nello sviluppo di un design che sfrutti al massimo funzionalità e prestazioni superiori.

FUJIFILM: I prodotti premiati al Red Dot Design Award 2023 | I prodotti

Stampante per smartphone “INSTAX mini Link 2”

Una stampante in grado di stampare facilmente le immagini scattate con uno smartphone. È dotata di una funzione che consente agli utenti di applicare un effetto AR (realtà aumentata) per aggiungere disegni o scritte “nell’aria” quando si scattano le foto.

App per l’analisi delle immagini a pressione “FUJIFILM Prescale Mobile”

Un’applicazione creata per l’utilizzo della pellicola per la misurazione della pressione “Prescale”. L’applicazione, tramite un dispositivo mobile, consente agli utenti di quantificare facilmente la pressione acquisendo una Prescale sviluppata a colori e permette, inoltre, di utilizzare ulteriormente i dati collegando l’applicazione a un sistema cloud dedicato.

FUJIFILM XApp per la serie di fotocamere digitali mirrorless GFX / X

L’applicazione collega le fotocamere digitali mirrorless GFX / X Series con uno smartphone o un tablet, in modo che gli utenti possano controllare a distanza la fotocamera e trasferire le immagini scattate dalla fotocamera al dispositivo collegato per visualizzarle. L’applicazione offre una connettività perfetta con la fotocamera e dispone di una funzione che permette di visualizzare le attività di ripresa di una giornata come un diario fotografico.

Funzione di registrazione a distanza

Questa funzione sia per FUJIFILM X-H2S sia per X-H2 rende semplice collegare le fotocamere, fino a un massimo di quattro, con un computer o un dispositivo tablet e di registrare video o modificare le impostazioni della fotocamera attraverso il browser del computer. La funzione può essere utilizzata combinando le fotocamere con “FT-XH”, un trasmettitore di file disponibile come accessorio opzionale.