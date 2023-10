GFX Challenge Grant Program 2023 sta per tornare: creativi, fotografi e videomakers potranno sottoporre a FUJIFILM le linee guide e le premesse di un loro progetto fotografico o video

Al via la terza edizione del GFX Challenge Grant Program, un’opportunità di crescita che FUJIFILM riserva a content creators emergenti e promettenti. Sino al 15 ottobre 2023 content creators potranno sottoporre a FUJIFILM un proprio progetto fotografico o video. I progetti reputati migliori saranno realizzati grazie a un cospicuo contributo economico. GFX Challenge Grant Program prevede infatti 5 Global Grant Award da 10.000 dollari e 10 Regional Grant Award da 5.000 dollari.

FUJIFILM: ritorna GFX Challenge Grant Program

Tutti i destinatari del Global e quelli del Regional Grant Award acquisiranno inoltre esperienza anche nell’uso dell’attrezzatura del Sistema GFX, ricevendo un corpo macchina del sistema GFX e due obiettivi GF per tutta la durata della produzione del progetto, oltre all’assistenza tecnica da parte di tecnici esperti di prodotto Fujifilm.

I progetti proposti possono essere presentati come fotografie o filmati. Il programma prevede una serie di momenti di selezione, la scelta finale sarà affidata a una giuria di grandi esperti internazionali che vede coinvolti Masako Sato – curatrice e fondatrice di Contact. Co., Ltd. –, Paolina Vermare – curatrice, storica e scrittrice –, Lesley A. Martin – editrice di Large di Aperture – Amanda Maddox Curatrice capo del World Press Photo – , Lucille Reyboz e Yusuke Nakanishi – Fondatori di Kyotographie.

FUJIFILM: ritorna GFX Challenge Grant Program | tutti gli step di partecipazione

Qui potete trovare tutti gli step di cui è composta la terza edizione di GFX Challenge Grant Program.

1° STEP fino al 15 ottobre 2023

Preparazione della proposta di progetto e invio compilando il modulo di iscrizione fujifilm nel link presente sulla pagina ufficiale.

La presentazione deve includere l’inglese e salvata nel formato di file PDF.

2° STEP dal 16 ottobre 2023 al 3 novembre 2023

Fujifilm esaminerà le candidature e selezionerà 15 proposte di progetto da 3 regioni geografiche, 45 proposte in totale, che saranno valutate nel 3° step. Entro l’8 novembre 2023, ogni finalista regionale selezionato verrà informato via e-mail e verranno programmate le necessarie interviste Zoom (o equivalenti).

3° STEP dal 9 al 23 novembre 2023

Ai candidati verrà chiesto di sostenere un colloquio con Fujifilm. L’intervista può essere condotta nella lingua di propria scelta, se possibile per Fujifilm. I Cinque finalisti per ogni regione geografica, 15 in totale, saranno selezionati per procedere alla fase di selezione finale.

4° STEP dal 24 novembre all’8 dicembre 2023

La Giuria del Global Grant Award esaminerà ogni candidato e selezionerà i 5 destinatari del premio globale, mentre i restanti 10 finalisti riceveranno premi di sovvenzione regionale. I vincitori del premio saranno annunciati a gennaio 2024.

Al termine del periodo di produzione, nel giugno 2024, i contenuti finali dei vincitori saranno esposti sul sito web fujifil e nella mostra che si terrà presso FUJIFILM SQUARE, una galleria all’interno della sede centrale FUJIFILM a Roppongi, Tokyo. Solo i candidati che avanzano nel processo di selezione saranno informati dei loro progressi. Al termine della fase finale sarà pubblicato un annuncio dei beneficiari finali delle sovvenzioni.

FUJIFILM con il GFX Challenge Grant Program, oltre a rendere concrete idee creative di aspiranti fotografi e videomaker, contribuisce ad arricchire la comunità imaging con progetti artistici che altrimenti non sarebbe possibile realizzare.

Non ci resta quindi che fare un grande In boccal al lupo a tutti coloro che parteciperanno a questa nuova e stimolante edizione che richiama al rapporto tutti i creativi.