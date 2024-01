Chris Evans in Honey Don’t!, black comedy firmata da Ethan Coen

Ethan Coen tornerà alla regia con la commedia Honey Don’t! I primi nomi degli interpreti sono quelli di Chris Evans, Aubrey Plaza e Margaret Qualley

Dimessi gli attillati panni di Captain America, Chris Evans sarà la star del prossimo film di Ethan Coen. La commedia sarà l’opera seconda del regista senza l’apporto del fratello Joel. Ethan Coen ha infatti debuttato alla regia come solista (vale a dire, senza l’inseparabile fratello Joel) in Drive-Away Dolls. Nelle ultime ore abbiamo appreso che l’autore ha già un altro film in cantiere: una black comedy. Il titolo è Honey Don’t! e vedrà Chris Evans nel ruolo del protagonista. Riepiloghiamo tutto ciò che sappiamo sul lungometraggio.

La sceneggiatura porterà la firma di Tricia Cooke, moglie di Coen e co-sceneggiatrice della sua già citata opera prima. Il film rappresenta il secondo capitolo di una trilogia di commedie, dunque si pone idealmente dopo Drive-Away Dolls. Non a caso, nel cast tornerà la protagonista di quest’ultimo, Margaret Qualley. Presente anche Aubrey Plaza. La commedia sarà ambientata a Bakersfield, in California, e la star del MCU presterà il volto al leader di una setta, mentre Margaret Qualley sarà un’investigatrice privata. Honey Don’t dovrebbe entrare ufficialmente in produzione in New Mexico alla fine di marzo, così da approdare nelle sale nel 2025.

Honey Don’t!: quello che sappiamo sul secondo film di Ethan Coen

Quanto a Drive-Away Dolls, Focus Features ha fissato la data di uscita al 23 febbraio. Oltre a Qualley (attualmente in sala anche con Povere Creature!), il cast vanta la presenza di Geraldine Viswanathan, Beanie Feldstein, Colman Domingo, Pedro Pascal, Bill Camp e Matt Damon.

Che ne sarà, invece, del sodalizio trentennale tra i fratelli Coen? L’ultimo film che hanno diretto insieme, La Ballata di Buster Scruggs, risale al 2018. Da lì una separazione che, tuttavia, non è insanabile né definitiva. Lo stesso Ethan ha chiarito, in passato, che non è successo nulla di grave tra lui e suo fratello. Semplicemente, dopo trent’anni, entrambi sentono il bisogno di camminare con le proprie gambe e di sentirsi liberi di sperimentare in autonomia. Forse la reunion sarà più vicina quando Ethan Coen avrà portato a termine la trilogia di commedie cui si accennava sopra.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.