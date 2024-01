The Lost Bus: Matthew McConaughey sarà il protagonista del film di Paul Greengrass

Il film The Lost Bus vedrà la collaborazione tra l’attore Matthew McConaughey e il regista Paul Greengrass per raccontare una storia epica di eroismo e sopravvivenza

Matthew McConaughey sarà il protagonista di “The Lost Bus”, il prossimo film diretto da Paul Greengrass, e sembra che Apple stia per acquisire i diritti di distribuzione del progetto. La pellicola sarà una co-produzione tra Comet Pictures, di Jamie Lee Curtis, e Blumhouse, in collaborazione con Brad Ingelsby e Greg Goodman. Il film si baserà sul saggio di Lizzie Johnson intitolato “Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire”. Affronterà il tragico incendio avvenuto nel 2018, conosciuto come Camp Fire, in California, che si è rivelato il più mortale nella storia dello stato. Matthew McConaughey assumerà il ruolo chiave di Kevin McKay, l’autista dell’autobus coinvolto nell’incidente. Il personaggio di Mary Ludwig, un’insegnante coraggiosa, sarà interpretato da un’attrice di cui non è stato svelato il nome.

The Lost Bus: di cosa parlerà il film?

Il film si concentrerà sulla straziante vicenda di Kevin McKay e Mary Ludwig, l’autista di autobus e l’insegnante, che hanno rischiato la vita per salvare gli studenti durante l’incendio, attraversando la città di Paradise. La trama sarà adattata da Brad Ingelsby, autore di “Omicidio a Easttown”. Il regista Paul Greengrass, noto per il suo lavoro su “News of the World” con Tom Hanks, tornerà dietro la macchina da presa per portare sullo schermo questa storia drammatica. Il progetto è stato proposto a Blumhouse Productions da Jamie Lee Curtis, che ha scoperto la storia su NPR.

Matthew McConaughey, da ex sex symbol a premio Oscar, continua a consolidare la sua carriera con ruoli impegnativi e significativi. La partnership tra un regista di spicco come Paul Greengrass e attori di talento come McConaughey promette un’esperienza cinematografica avvincente e commovente. Con l’interesse di Apple nella distribuzione, “The Lost Bus” potrebbe dunque raggiungere un pubblico globale. La piattaforma di streaming potrebbe amplificare l’impatto di questa toccante storia di eroismo e sopravvivenza.

