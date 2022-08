Canon è il brand partner di Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo

Canon sarà brand partner di Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, l’atteso secondo episodio del film d’animazione dedicato agli amatissimi Minions nei cinema dal 18 agosto

Il nuovo episodio dedicato ai Minions debutta insieme a Canon SELPHY Square QX10, la stampante dalla forma quadrata, compatta, pratica e di alta qualità pensata per essere portata ovunque. Questa estate potrai non solo vivere esperienze e avventure uniche ma potrai anche ricordarle stampando dove vuoi in qualsiasi momento i tuoi ricordi.

Quest’estate, dal franchise d’animazione più importante di tutti i tempi, arriva la storia delle origini di come il più grande super cattivo del mondo ha incontrato per la prima volta i suoi iconici Minions, ha forgiato la squadra più cattiva del cinema e ha affrontato la forza criminale più inarrestabile mai esistita. Negli anni ’70, molto prima di diventare il maestro del male, Gru è solo un ragazzino di undici anni e mezzo di periferia, che trama di conquistare il mondo dal suo seminterrato, senza grossi risultati. Quando Gru incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto – un nuovo Minion con l’apparecchio ai denti e un disperato bisogno di compiacere – insieme uniscono le forze come una famiglia strampalata. Costruiscono la loro tana, progettano le loro armi e tentano di portare a termine le loro prime missioni.

Anche nella realtà, la quotidianità è ricca di momenti e avventure da ricordare e Canon SELPHY Square QX10 consente di stamparle con immagini in formato quadrato 6,8 x 6,8 cm su carta di alta qualità. Offre, inoltre, la possibilità di scrivere didascalie sul bordo per custodire i ricordi più cari o divertenti. In vacanza, in gita o anche in viaggio, non mancano mai le occasioni per ‘immortalare’ i momenti importanti. Grazie alla connettività Wi-Fi è possibile stampare le foto dai tuoi dispositivi veramente dovunque e in qualsiasi momento per conservarle o condividerle con i tuoi amici