Corsair svela i risultati finanziari del secondo trimestre 2022

Nelle ultime ore, la società Corsair Gaming ha riportato i propri risultati finanziari del secondo trimestre 2022

Corsair Gaming, Inc. (clicca qui per avere maggiori info sull’azienda “Corsair”), è un’azienda americana di hardware e periferiche per computer con sede a Fremont, California. Progetta e vende una gamma di prodotti per computer, inclusi moduli DRAM ad alta velocità, alimentatori ATX (PSU), unità flash USB (UFD), CPU/GPU e raffreddamento del case, periferiche di gioco (come tastiere e mouse per computer), unità a stato solido (SSD) e altoparlanti. Lo stabilimento di produzione nella città di Taoyuan, Taiwan si occupa di assemblaggio, collaudo e dell’imballaggio di prodotti selezionati. Con centri di distribuzione in Nord America, Europa e Asia e uffici di vendita e marketing nei principali mercati mondiali.

Dichiarazioni in merito ai risultati finanziari del secondo trimestre 2022 di Corsair

Corsair, fornitore leader a livello mondiale e innovatore di apparecchiature ad alte prestazioni per giocatori e creatori di contenuti, ha annunciato oggi i risultati finanziari per il trimestre terminato il 30 Giugno 2022. Andy Paul, Chief L’amministratore delegato di Corsair ha dichiarato che:

I venti contrari dal primo trimestre sono persistiti durante il secondo trimestre, che è per noi il trimestre più basso stagionale, con venti contrari macroeconomici che hanno influito sulla spesa dei consumatori per le attrezzature da gioco. Soprattutto in Europa. Combinata con l’inflazione globale, il continuo conflitto tra Russia e Ucraina , e costi di trasporto elevati. Ciò ha comportato un accumulo di scorte sia nei nostri magazzini che nel canale di vendita al dettaglio, facendo sì che i nostri partner di canale ritardino l’ordine mentre svuotano le scorte.

Andy Paul, ha continuato poi la propria dichiarazione affermando che:

Nonostante l’ambiente difficile, continuiamo a vedere tendenze di crescita di fondo positive nel settore dell’hardware di gioco e vediamo livelli di spesa significativamente al di sopra dei livelli pre-pandemia. Stiamo anche iniziando a vedere più appassionati che costruiscono di nuovo PC da gioco poiché le schede grafiche sono ora più facilmente disponibili a prezzi ragionevoli. Abbiamo visto segnali molto positivi durante la settimana di Amazon Prime. Con un’attività dei componenti significativamente superiore rispetto al 2021, sia in Europa che negli Stati Uniti. Sebbene siamo delusi dai risultati inferiori nel secondo trimestre, siamo molto lieti di vedere di recente un’attività di mercato positiva. Inoltre, con il ritorno in linea del nostro inventario di canali durante il secondo e terzo trimestre del 2022, prevediamo una buona ripresa della domanda per i nostri prodotti alla fine dell’anno. Attendo con ansia un emozionante 2023.

Aspetti salienti del secondo trimestre 2022

I ricavi netti sono stati di 283,9 milioni di dollari, in linea con i ricavi preliminari della Società forniti il ​​21 Luglio 2022. I ricavi netti sono stati di 380,7 milioni di dollari nel primo trimestre del 2022 e di 472,9 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2021. Il calo sequenziale e anno su anno riflettono l’impatto negativo dei venti contrari macroeconomici che incidono sulla spesa dei consumatori per gli attrezzi da gioco, soprattutto in Europa, e una correzione dell’inventario del canale.

Le entrate del segmento delle periferiche per giocatori e creatori sono state di 89,0 milioni rispetto a 134,1 milioni nel primo trimestre del 2022 e $ 155,2 milioni nel secondo trimestre del 2021.

Invece, le entrate del segmento dei componenti e dei sistemi di gioco sono state di 194,9 milioni rispetto a 246,5 milioni nel primo trimestre del 2022 e $ 317,7 milioni nel secondo trimestre del 2021.

La perdita operativa è stata di $ 55,0 milioni rispetto alla perdita operativa di 2,5 milioni nel primo trimestre del 2022 e l’utile operativo di 34,7 milioni nel secondo trimestre del 2021.

Mentre la perdita netta per azione diluita è stata di 0,62 rispetto alla perdita netta per azione diluita di 0,05 nel primo trimestre del 2022 e l’utile netto per azione diluita di 0,28 nel secondo trimestre del 2021.

L’EBITDA rettificato è stato una perdita di 11,0 milioni rispetto a 15,4 milioni nel primo trimestre del 2022 e 51,6 milioni nel secondo trimestre del 2021.

Gli investimenti nello sviluppo di prodotti innovativi

Michael G. Potter, Chief Financial Officer di Corsair, ha dichiarato:

Abbiamo già intrapreso azioni per adeguarci al livello di entrate più basso nella prima metà del 2022 e alle nostre aspettative per il resto dell’anno. Abbiamo intrapreso azioni proattive per ridurre le operazioni spese e abbiamo rettificato gli ordini dei prodotti e preso una riserva di 19,5 milioni di dollari contro potenziali eccedenze di inventario. nella seconda metà del 2022.

Continuando poi la propria dichiarazione, affermando che:

Nonostante i venti contrari che abbiamo dovuto affrontare, abbiamo continuato a investire nello sviluppo del prodotto e abbiamo e continueremo a rilasciare prodotti innovativi e quelli che riteniamo essere leader del settore.

Prospettive finanziarie

Queste le prospettive della società per l’intero anno 2022:

Le entrate nette saranno comprese tra 1,35 miliardi e 1,45 miliardi. Il reddito operativo rettificato deve essere compreso tra 35 milioni e 50 milioni. EBITDA rettificato per essere compreso tra 50 milioni e 65 milioni.

Dall’azienda affermano che:

Alcune misure non GAAP incluse nelle nostre prospettive finanziarie non sono state riconciliate con le misure finanziarie GAAP comparabili perché le misure GAAP non sono accessibili su base previsionale. Non siamo in grado di riconciliare queste misure finanziarie non GAAP lungimiranti con le misure GAAP più direttamente comparabili senza sforzi irragionevoli. Questo perché attualmente non siamo in grado di prevedere con un ragionevole grado di certezza il tipo e l’entità di determinati elementi. Elementi che dovrebbero avere un impatto Misure GAAP per questi periodi, ma non influirebbero sulle misure non GAAP. Tali elementi possono includere spese di compensazione basate su azioni, ammortamenti, spese di svalutazione dell’inventario e altri elementi. Le informazioni non disponibili potrebbero avere un impatto significativo sui nostri risultati finanziari GAAP.

Continuando poi:

Le precedenti dichiarazioni previsionali riflettono le nostre aspettative alla data odierna. Dato il numero di fattori di rischio, incertezze e ipotesi discussi di seguito, i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente. Non intendiamo aggiornare le nostre prospettive finanziarie fino al prossimo annuncio dei risultati trimestrali.

Recenti sviluppi

Presentato il primo laptop innovativo per giochi e streaming di Corsair, CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition. Una combinazione di un potente processore AMD Ryzen serie 6000 e della grafica mobile AMD Radeon RX 6800M con CORSAIR. Ed infine l’agginta del vasto ecosistema di software e tecnologie esclusivi di Elgato. Il laptop CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition è stato progettato per aspiranti creatori di contenuti, giocatori accaniti, streamer a tempo pieno e così via. Ed ancora, annunciata VENGEANCE RGB DDR5, l’ultima aggiunta alla gamma Corsair di memorie DDR5 all’avanguardia. Queste, ottimizzate per i PC e le workstation da gioco più recenti per offrire prestazioni DDR5 sensazionali con uno straordinario stile RGB.

Altre novità in arrivo

L’azienda ha annunciato che sta lavorando con NVIDIA per integrare le funzionalità chiave di NVIDIA Broadcast nel software CORSAIR iCUE, Elgato Wave Link ed Elgato Camera Hub. Per i possessori di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX, gli effetti NVIDIA Broadcast AI migliorano i microfoni e le videocamere in tempo reale. Ciò per migliorare l’esperienza di gioco, streaming e videoconferenza, il tutto controllabile dalle interfacce software CORSAIR ed Elgato. Ampliata anche la sua famiglia di monitor da gioco CORSAIR XENEON con due nuove aggiunte. CORSAIR XENEON 32UHD144 e XENEON 32QHD240, con una straordinaria risoluzione di gioco UHD 4K o QHD con una frequenza di aggiornamento incredibilmente fluida di 240 Hz. Entrambi i monitor offrono il bellissimo design, il display brillante e l’innovativo tecnologie.

E voi? Cosa ne pensate di questi dati relativi ai risultati finanziari del secondo trimestre 2022 di Corsair, e alla nuova gamma di prodotti in lavorazione? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).