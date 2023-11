La top 10 migliori film sui vampiri tra passato e presente

Proviamo ad elencare in questo articolo una top 10 dei migliori film sui vampiri che, tra passato e presente, rappresentano un sottogenere del cinema horror

La figura del vampiro affonda le proprie radici nella tradizione dell’Europa dell’Est, quando nel corso del XVIII secolo nell’area geografica dei Balcani scoppia un’isteria collettiva a proposito di alcuni cadaveri non morti assetati di sangue. Da lì il termine “vampiro” (che sembra etimologicamente nato proprio in Serbia o Albania) è entrato nel linguaggio comune, e poi nella letteratura dei secoli successivi.

Il successo maggiore si è avuto con il celeberrimo romanzo Dracula di Bram Stoker. L’opera di Stoker non soltanto ha cambiato per sempre l’immaginario collettivo sulla figura del vampiro (un non-morto che può assumere varie sembianze, anche animali, per nutrirsi di sangue di esseri umani e vivere per sempre), ma ha influenzato anche il cinema, creando un vero e proprio sottogenere in quello dell’orrore. Per questo motivo oggi vogliamo proporvi quelli che riteniamo i 10 film sui vampiri migliori di sempre, le pellicole che in un modo o nell’altro hanno cambiato per sempre la percezione pop che abbiamo ancora oggi di questa malefica creatura succhiasangue delle tenebre. Vi diciamo subito che non ci sarà Twilight…

1. Nosferatu il vampiro (1922) | Top 10 migliori film sui vampiri

Cominciamo la nostra lista con quello universalmente considerato il film sui vampiri per eccellenza, Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau, capolavoro dell’espressionismo tedesco che non soltanto ha fatto scuola per il cinema internazionale a venire, ma ha dato anche il via con grandissimo stile al filone vampiresco per il grande schermo. Il film di Murnau è un adattamento (quasi) fedele del romanzo Dracula di Bram Stoker, anche se per questioni di diritto d’autore cambia l’ambientazione (da Londra a Wisborg) e i nomi dei protagonisti, tra cui quello del signore delle tenebre, che qui diventa il famigerato Conte Orlok con il volto dell’attore Max Schreck.

In Nosferatu il vampiro, un giovane agente immobiliare di nome Hutter viene mandato dal suo responsabile a firmare un atto di compravendita con il misterioso Conte Orlok in Transilvania. Il viaggio nei Carpazi non sarà però come se lo aspettava, e quando Hutton raggiungerà il castello del nobile, scoprirà pian piano che la compravendita dell’immobile a Wisborg è in realtà la punta dell’iceberg di un piano sinistro. Un capolavoro della storia del cinema e adattamento forse più iconico del romanzo di Stoker.

2. Dracula di Bram Stoker (1992) | Top 10 migliori film sui vampiri

Parlando di adattamenti, anche il film Dracula di Bram Stoker diretto da Francis Ford Coppola nel 1992 dà del filo da torcere al capolavoro di Murnau. Il lungometraggio del regista premio Oscar si distingue dalle altre (forse troppe) trasposizioni per il grande schermo grazie alla sua certosina ricostruzione dei luoghi, i costumi, il suo avanguardistico trucco prostetico, il suo look evocativo e barocco. Il Dracula di Coppola adatta il capolavoro letterario di Stoker con rispetto e fedeltà, aggiungendo una vena romantica inedita che ne ha decretato il successo negli anni successivi. Nello straordinario cast del film, Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder e Tom Waits.

Piuttosto aderente al libro di origine, Dracula di Bram Stoker racconta le vicissitudini dell’avvocato Jonathan Harker (Keanu Reeves) che si reca in Transilvania per far firmare il contratto di compravendita di una vecchia abbazia inglese al Conte Dracula (Gary Oldman). Quando il giovane avvocato scopre che è prigioniero all’interno del castello di un vampiro, farà di tutto per fuggire e tornare dalla sua Mina, oggetto del desiderio del Conte.

3. L’ombra del vampiro (2000) | Top 10 migliori film sui vampiri

Un film biografico che racconta i retroscena del set di uno dei più grandi capolavori della storia del cinema: stiamo parlando, nuovamente, del Nosferatu di Murnau, ed il film film poco conosciuto che ne celebra la lavorazione è L’ombra del vampiro di E. Elias Mehringe. Il cast in questo lungometraggio presentato a Cannes nel 2000 è di prim’ordine: da John Malkovich nei panni di Murnau ad un istrionico Willem Dafoe nei panni di Max Schreck, l’attore che nel 1921 ha vestito i panni del Conte Orlok nel capolavoro tedesco.

Per il ruolo di Max Schreck, Willem Dafoe ha ricevuto la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista, così come il trucco e l’acconciatura del film, il cui team ha lavorato duramente per trasformare l’attore statunitense nel vampiro Orlok con somiglianza sconvolgente.

4. Intervista col vampiro (1994) | Top 10 migliori film sui vampiri

Il primo di una lunga serie di romanzi pubblicati da Anne Rice è stato portato sul grande schermo con grande successo di pubblico e critica nel 1994 dal regista premio Oscar Neil Jordan. Il film a cui stiamo facendo riferimento è Intervista col vampiro, cult assoluto degli anni ’90 con Brad Pitt e Tom Cruise al massimo del loro splendore e sex appeal.

Nella San Francisco del 1993, il giornalista Daniel Malloy intervista un misterioso uomo di nome Louis de Pointe du Lac, per poi scoprire che è stato trasformato in vampiro nel XVIII secolo dal temibile Lestat. L’intervista con du Lac sarà l’escamotage per raccontare la vita precedente del vampiro interpretato da Brad Pitt. Nel cast, anche Antonio Banderas ed una giovane quanto bravissima Kirsten Dunst.

5. Dracula (1931) | Top 10 migliori film sui vampiri

Dopo il Nosferatu di Murnau e un anno prima dell’uscita nelle sale di Vampyr di Dreyer, c’è stato il seminale Dracula di Tod Browning. Qui le vesti del principe delle tenebre sono indossate dall’iconico Bela Lugosi, che aveva già interpretato il ruolo a teatro. E il lungometraggio di Browning è proprio l’adattamento dello show di Broadway curato da Hamilton Deane e John L. Balderstone. Girato in bianco e nero, è il primo film sonoro dedicato alla figura del Conte.

Il celeberrimo film della Universal Pictures racconta anche questa volta del viaggio nei Carpazi di un giovane avvocato, pronto a far firmare i documenti necessari al Conte Dracula intenzionato ad acquistare una vecchia abbazia inglese. Quando arriverà al castello della Transilvania, scoprirà di avere a che fare con un vampiro. L’unica grande differenza rispetto al romanzo originario sta nel fatto che Jonathan Harker è stato sostituito dall’avvocato di nome Renfield.

6. Miriam si sveglia a mezzanotte (1983) | Top 10 migliori film sui vampiri

Facciamo un salto pluridecennale ed arriviamo nei rutilanti anni ’80 con un piccolo cult diretto da Tony Scott, al suo primo tentativo dietro la macchina da presa di un lungometraggio cinematografico. Presentato con ottimo successo di critica al 36° Festival di Cannes, Miriam si sveglia a mezzanotte è l’adattamento del romanzo The Hunger di Whitley Strieber. Nello straordinario cast, un trittico d’eccezione che ha fatto scuola: Catherine Deneuve, Susan Sarandon e David Bowie.

Il film di Tony Scott racconta le vicissitudini di Miriam Blaylock, una vampira che passa i suoi secoli di vita a cambiare compagno perché quello che si è scelto deperisce con il passare del tempo e cade in uno strano letargo. La donna conoscerà però Sarah, se ne innamorerà perdutamente e la tramuterà in un vampiro per fare in modo di vivere assieme a lei per sempre.

7. Solo gli amanti sopravvivono (2013) | Top 10 migliori film sui vampiri

Anche il regista statunitense di culto Jim Jarmusch si è cimentato con i vampiri sul grande schermo, e nel 2013 ha portato in concorso alla 66° edizione del Festival di Cannes il suo Only Lovers Left Alive. Nel cast del vampire movie d’autore, due splendidi Tilda Swinton e Tom Hiddleston, con un cameo di lusso di John Hurt.

I due interpreti vestono i panni di Adam ed Eve; il primo è un vampiro che vive recluso a Detroit componendo musica per funerali con la sua chitarra, la seconda invece si è stabilita a Tangeri dove si cimenta nella lettura di libri dalle lingue più disparate. Entrambi vampiri, si ricongiungono a Detroit dove cercheranno di sopravvivere all’amore che nel tempo si è spento e all’arrivo improvviso di Ava, sorella minore di Eve.

8. Lasciami entrare (2008) | Top 10 migliori film sui vampiri

Debutta nelle sale svedesi nel 2008 questo piccolo capolavoro europeo che ha vinto numerosissimi premi in tutto il mondo. Lasciami entrare, diretto da Tomas Alfredson e tratto dal romanzo omonimo di John Ajvide Lindqvist, ha ricevuto anche il trattamento del remake statunitense due anni dopo con il notevole, seppur non all’altezza, Blood Story di Matt Reeves. In Lasciami entrare, un ragazzo di 12 anni di nome Oskar vive a Stoccolma con la sua famiglia ma a scuola viene costantemente vessato e picchiato dai suoi coetanei. Quando fa la conoscenza di Eli, trasferitasi nel quartiere assieme a suo padre Håkan, le cose inizieranno lentamente a cambiare e Oskar farà una scoperta sconvolgente sulla natura e le intenzioni della sua nuova amica.

9. Vita da vampiro – What We Do In The Shadows (2014) | Top 10 migliori film sui vampiri

A farsi beffa del filone vampiresco sul grande schermo ci ha pensato nel 2014 Taika Waititi, che si fa definitivamente conoscere al mondo con il suo esilarante What We Do In The Shadows, campione di incassi nel 2014 nel cinema neozelandesi di quel periodo. Girato come se fosse un vero e proprio mockumentary, il film scritto, diretto ed interpretato da Waititi racconta la vita di un quartetto formato da Viago, Vladislav, Deacon e Petyr, quattro vampiri dall’età molto differente che condividono un appartamento a Wellington, capitale neozelandese. La troupe televisiva che sta realizzando il documentario su di loro li seguirà nella quotidianità casalinga e nelle scorribande notturne. Divertente, originale ed irresistibile.

10. Blade (1998) | Top 10 migliori film sui vampiri

Anche la Marvel trova spazio in questa classifica con Blade, film del 1998 diretto da Stephen Norrington ispirato al personaggio omonimo della Marvel Comics. A dare un volto al cosiddetto Diurno ci ha pensato l’attore Wesley Snipes, qui nei panni perfetti di un implacabile cacciatore di vampiri che bracca i succhiasangue in tutto il mondo e li riduce letteralmente in cenere. Un serial killer dai poteri letali che ha portato fortuna al personaggio e al franchise, visto che il lungometraggio di Norrington ha dato il via a due sequel diretti: Blade II (2002) diretto da Guillermo del Toro e Blade: Trinity (2004) di David S. Goyer. A breve poi uscirà un reboot ampiamente anticipato.

Conclusioni

