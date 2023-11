Blade: il film MCU sarà vietato ai minori nelle sale americane

Blade sarà il quarto film del MCU classificato come vietato ai minori nelle sale americane, guadagnandosi il rated-R

Blade è stato al centro di molte indiscrezioni e polemiche negli ultimi giorni, ma in queste ore il nuovo regista del prossimo titolo Marvel Studios Yann Demange ha provato a far ripartire da zero le conversazioni sul film focalizzando l’attenzione sul rating ufficiale. Nel corso di una recente intervista promozionale pubblicata da Deadline, infatti, Demange ha confermato che il reboot di Blade dei Marvel Studios sarà targato rated-r, cosa che renderà il film con protagonista il due volte premio Oscar Mahershala Ali uno dei rari titoli Marvel vietati ai minori. Il regista, intervistato sul punto, ha riferito:

La Marvel mi ha dato il bollino rosso, il film sarà rated-r, il che è molto importante per me: ho finito di lavorare al mio nuovo cortometraggio, Dammi, con il desiderio di essere più aperto, più vulnerabile e di portare un aspetto più personale al mio lavoro. Con Blade ci divertiremo perché Mahershala è un attore molto profondo, e sono entusiasta di mostrare la spietatezza di questo personaggio, la sua ruvidità, le caratteristiche che gli permettono di muoversi in questo mondo molto particolare: ha dignità da vendere e tanta integrità, ma in Blade c’è una ferocia che di solito tiene a bada…e noi vogliamo sprigionarla e portarla sullo schermo. È un personaggio che ho sempre amato.

Blade e la classificazione come vietato ai minori

Blade sarà dunque il quarto titolo MCU vietato ai minori, dopo il film Deadpool 3, la serie tv live-action Echo e la serie tv animata Marvel Zombie, spin-off di What If. Per altri contenuti, cliccate sul calendario completo delle prossime uscite Disney e scoprite quando arriverà al cinema il nuovo film di Blade. Mia Goth, Delroy Lindo e Aaron Pierre dovrebbero affiancare Ali nel cast di questo cinecomic Marvel, che dovrebbe chiudere la Fase 5, arrivando dopo The Marvels (al cinema dall’8 novembre), Deadpool 3 (maggio 2024), Captain America: Brave New World (luglio 2024) e Thunderbolts (dicembre 2024). Staremo a vedere se i piani di Kevin Feige e della sua squadra riusciranno a mantenere la tabella di marcia.

