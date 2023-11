Recensione Yeelight Cube: parola d’ordine “personalizzazione”

In questa recensione analizzeremo Yeelight Cube: una serie di cubi luminosi personalizzabile volti a migliorare il nostro setup

Yeelight, nota azienda produttrice di illuminazione smart, ha recentemente ampliato la sua gamma con l’introduzione degli Yeelight Cubes. Questi cubi, disponibili nelle varianti Matrix, Panel e Spotlight, promettono di offrire un’esperienza di illuminazione innovativa e altamente personalizzabile. Scopriamoli insieme nella recensione completa.

Unboxing e prime impressioni | Recensione Yeelight Cube

La confezione di cartone degli Yeelight Cubes è robusta e ben realizzata. All’interno, oltre ai cubi stessi, troviamo un cavo di alimentazione, una base di montaggio e un manuale d’istruzioni dettagliato. Nel caso del bundle che comprende anche l’hub, è presente anche quest’ultimo. Altrimenti, nella confezione troveremo solo i singoli cubi.

I cubes colpiscono per il loro design semplice e raffinato. Realizzati in plastica di alta qualità con una finitura opaca nera, i cubi trasmettono una sensazione di solidità e cura dei dettagli. Il frontale è realizzato in plastica lucida volto a far trasparire i led sottostanti.

Configurazione | Recensione Yeelight Cube

La configurazione degli Yeelight Cubes è semplicissima. Basta collegarli alla rete elettrica tramite il cavo di alimentazione e seguire le istruzioni dell’app Yeelight Station, disponibile per dispositivi iOS e Android. Il design modulare dei cubi consente una facile personalizzazione e riorganizzazione del sistema di illuminazione. Ogni cubo si unisce all’altro attraverso dei pin magnetici, quindi il tutto è facilmente rimodulabile a nostro piacimento. Questo vuol dire che il sistema può essere facilmente spostato e riorganizzato quante volte vogliamo.

Se decidessimo di voler configurare più stack di cubi, però, richiederebbero ognuna il proprio hub dedicato, potenzialmente aggiungendo complessità e costi, specialmente per configurazioni più intricate. I cubi possono, inoltre, essere solo impilati verticalmente o orizzontalmente, limitando la gamma di possibili configurazioni realizzabili ad esempio con delle Nanoleaf.

Caratteristiche e funzionalità | Recensione Yeelight Cube

Le opzioni di illuminazione e personalizzazione offerte dai Yeelight Cubes sono estremamente diversificate. Il Cube Matrix, ad esempio, è il modello più versatile, dotato di una matrice di 25 LED RGB controllabili singolarmente per creare una vasta gamma di effetti luminosi.

Il Cube Panel, invece, è un pannello dotato di 25 LED RGB ideale per gradienti di colore e visualizzazioni di immagini statiche o animate.

Infine, il Cube Spotlight, con un singolo LED RGB, è perfetto per creare punti focali di luce o illuminare aree specifiche della stanza.

Controllo dell’app | Recensione Yeelight Cube

L’app Yeelight Station offre un’interfaccia utente intuitiva e completa per il controllo dei cubi. Tramite l’app è possibile gestire i singoli cubi o gruppi, impostare timer, scene e automazioni. L’app è disponibile anche per PC Windows, ampliando le opzioni di controllo. I cubi offrono una vasta gamma di opzioni di illuminazione, tra cui colori RGB, intensità luminosa e effetti luminosi personalizzati. Potremo creare noi stessi degli effetti tramite l’app stessa. Bellissimo, secondo il nostro parere, il preset degli orologi, che aggiunge un tocco di utilità agli Yeelight Cube.

Gli utenti possono salvare fino a otto preset ed effetti personalizzati direttamente sull’app per un accesso rapido e comodo.

Questi dispositivi sono inoltre integrati con gli assistenti vocali più diffusi, come Siri, Google Assistant e Alexa. In questo modo è possibile controllare i cubi tramite semplici comandi vocali.

Efficienza energetica e sostenibilità | Recensione Yeelight Cube

Gli Yeelight Cubes sono non solo innovativi e personalizzabili, ma anche efficienti dal punto di vista energetico. Ogni cubo consuma da 2 a 2,5 watt, assicurando un impatto minimo sul consumo energetico. Inoltre, la durata dei LED, pari a 60.000 ore, contribuisce a uno stile di vita sostenibile.

Conclusione | Recensione Yeelight Cube

Yeelight Cubes sono una scelta eccellente per chi cerca una lampada smart modulare versatile e creativa. Offrono una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, un’interfaccia utente intuitiva e un prezzo accessibile. Sono una scelta eccellente per chi cerca un modo unico e creativo di illuminare la propria casa. Il prezzo elevato e le limitazioni di personalizzazione, però, possono rappresentare un deterrente per alcuni utenti.

Il costo per il singolo cubo è di €42,95, mentre per il cubo più l’hub dedicato è di €70,95. Tuttavia, in occasione del Black Friday, sul sito ufficiale potrete trovare dei coupon esclusivi per risparmiare un bel po’.