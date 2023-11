Anime Breakfast: Jojo’s Bizarre Adventure e la dinastia dei Joestar

Ben tornati in questa nuova puntata del format per gli amanti degli anime! Il protagonista di cui vi parleremo oggi è entrato nell’immaginario collettivo cult, ottenendo una fama e un successo mondiale e che ha rivoluzionato il mondo dell’animazione giapponese: il protagonista di questo Anime Breakfast è Jojo’s Bizarre Adventure!

Il protagonista della scorsa puntata è stato quel capolavoro di Attack On Titan, giunto finalmente alla sua degna conclusione e che vi consigliamo assolutamente di recuperare. Quest’oggi si rimane sulle chiacchiere sui nostri anime preferiti, ma parlando di un anime completamente diverso. Ciò di cui parleremo in questo episodio di Anime Breakfast è il motivo per cui Jojo’s Bizarre Adventure, scritto da Hirohiko Araki, ha rivoluzionato il mondo dell’animazione giapponese e perché dovreste recuperare questo anime che è diventato un cult. Let’s dance!

La struttura del mondo di Jojo | Anime Breakfast: Jojo’s Bizarre Adventure

Una premessa da fare è che il modo in cui il maestro Araki ha concepito il mondo di Jojo è una suddivisione in capitoli. Ogni capitolo ha un protagonista è un antagonista differente tra un capitolo e l’altro e la prima impressione che dà a chi non ha mai visto l’anime o letto il manga può far pensare che l’opera sia suddivisa in piccole storie che non sono collegate tra l’una e l’altra. I capitoli sono ambientati in svariate epoche storiche e luoghi molto distanti tra loro, ma il bello del mondo di Jojo è che ogni storia di ogni capitolo crea una lunga catena di eventi che tira fuori una macrostoria, un gigantesco racconto che coinvolge la storia dell’umanità e del mondo. Analizziamo Jojo’s Bizarre Adventure capitolo per capitolo.

Phantom Blood: L’inizio di un’epopea | Anime Breakfast: Jojo’s Bizarre Adventures

Il motivo per cui diciamo che Jojo’s Bizarre Adventure ha rivoluzionato l’animazione giapponese è perché Jojo non è un semplice anime, ma un’epopea mitologica, con tanti personaggi diversi. Alcuni iniziano e finiscono la loro storia in un solo capitolo, altri diventano personaggi ricorrenti in tutta la storia. Questo racconto mitologico inizia con l’amicizia tra Johnathan Joestar e Dio Brando. Johnathan è figlio di un nobile molto ricco e Dio è un orfano che viene adottato dalla famiglia Joestar nel momento in cui aveva bisogno di aiuto. L’invidia di Dio Brando farà in modo che la vita di Johnathan venga rovinata. Per una serie di dolori che Dio gli causa (non vogliamo dirvi cosa, sta a voi scoprirlo), tra i due inizia un’eterna rivalità.

Questa rivalità inizialmente sembra che termini alla fine della prima parte, con Johnathan che riesce a sconfiggere Dio. Tuttavia, quest’ultimo farà ritorno, diventando un vampiro immortale attraverso l’uso di una maschera antica dai poteri mistici. Non essendo riuscito a sconfiggere Johnathan, Dio giura vendetta contro la famiglia Joestar, dando inizio a quella che sarà una rivalità tra bene e male che viene tramandata di generazione in generazione. Dopo molti anni dalla lotta tra i due, la storia continuerà con il nipote di Johnathan: Joseph Joestar, uno dei personaggi più ricorrenti dell’anime.

Battle Tendency: il preludio alla leggenda | Anime Breakfast: Jojo’s Bizarre Adventure

Con Joseph Joestar le cose iniziano a cambiare, o meglio, ci si prepara al cambiamento che vedremo con la prossima parte. Qui Joseph Joestar dovrà prendere l’eredità del nonno Johnathan e impedire agli Uomini del Pilastro, coloro che hanno creato la maschera di pietra che ha reso Dio Brando un vampiro, di diventare ancora più potenti eliminando la loro vulnerabilità alla luce del sole, per poter conquistare il mondo. In questa nuova avventura, Joseph avrà l’aiuto di Caesar Zeppelin, nipote del barone Zeppelin, un combattente che ha aiutato Johnathan nella battaglia contro Dio, che abbiamo visto nella prima parte.

Qui sembra che la storia semplicemente continui con il discendente di Johnathan, continuando sì la storia iniziata in Phantom Blood, ma senza riprendere direttamente quelle vicende. Battle Tendency infatti si concentra semplicemente sulla missione di Joseph di fermare gli Uomini del Pilastro, per evitare che loro dominino il mondo. Una storia semplice con un protagonista simpatico e dal grande carisma, che affronta i cattivi di turno per salvare il pianeta (anche se uno degli Uomini del Pilastro ha una grande caratterizzazione). La parte però si conclude con un Joseph invecchiato che è riuscito nel suo intento e che si è costruito una famiglia, lasciando intendere che la sua storia sia finita lì con un lieto fine.

Stardust Crusaders: il punto di svolta | Anime Breakfast: Jojo’s Bizarre Adventure

Siamo arrivati al capitolo più importante di questa grande iliade, la parte che ha cambiato le sorti dell’anime e che ha aggiunto qualcosa di nuovo. In Stardust Crusaders facciamo la conoscenza di Jotaro Kujo, un giovane ragazzo liceale molto stoico che vive una vita come quella dei suoi coetanei, con l’unica differenza che Jotaro è tormentato da quello che inizialmente pensava essere un fantasma. Quel fantasma, però, l’ha protetto da un altro liceale, di nome Kakyoin, con un “fantasma” a sua volta. Questo fantasma porta Jotaro a finire in prigione, da cui esce grazie all’aiuto di suo nonno: Joseph Joestar, arrivato alla soglia dei 60 anni. Qui è dove finalmente la storia arriva al punto di svolta. Joseph spiega a suo nipote che quell’entità che lo protegge si chiama Stand, un’estensione del proprio potere spirituale, per intenderci, e tutti ne hanno uno, incluso Joseph stesso.

Joseph aggiunge poi che il nemico storico della loro famiglia, Dio Brando, è tornato e cerca vendetta contro i Joestar. Jotaro e Joseph inizieranno così un viaggio in direzione del covo di Dio, che si dice si trovi in Egitto. I due, però, non saranno da soli, ad accompagnarli ci sarà infatti un amico di Joseph, Avdul, con lo stand di un’aquila antropomorfa. La terza parte di JoJo prende quindi le vibes di un road movie, lungo il quale ai tre si aggiungeranno altri personaggi, ovvero Kakyoin, Polnareff e Iggy, un cagnolino con uno Stand. I cinque affronteranno vari nemici, tutti scagnozzi di Dio Brando. I personaggi sono scritti così bene, con un carattere e uno Stand unici, e tra i protagonisti si crea una chimica così intensa che è impossibile non affezionarsi a loro, riuscendo così a coinvolgerci nel loro insidioso ma meraviglioso viaggio che svelerà segreti sulla storia di ciascuno di loro.

Diamond is Unbreakable: l’universo si espande | Anime Breakfast: Jojo’s Bizarre Adventure

Dopo il viaggio in Egitto della famiglia Joestar, la dinastia continua con il giovane liceale Josuke Higashikata, figlio illegittimo di Joseph. Qui la storia si concentra sulla tranquilla cittadina di Morio, dove Josuke vive la sua vita da ragazzo comune. La sua vita cambierà totalmente quando Jotaro arriva in città per avvertire Josuke della minaccia rappresentata dall’Arco e dalla Freccia, antichi manufatti in grado di risvegliare lo Stand delle persone. Nella cittadina inizia infatti a scatenarsi il caos a causa di alcuni personaggi che risvegliano il proprio Stand e che usano i loro poteri illegalmente. Il villain della storia cambia ancora, questa volta abbiamo Yoshikage Kira, un semplice uomo con una vita mediocre, che in realtà ha una stupenda passione: uccidere. Kira infatti è un serial killer che non è mai stato beccato a causa della sua abilità nel farsi scambiare per un cittadino innocuo.

La cosa più interessante di Diamond is Unbreakable è che qui abbiamo ben tre protagonisti di tre generazioni: Josuke, Jotaro e Joseph e il rapporto tra questi tre personaggi è il punto forte della quarta parte. Joseph è ormai sulla soglia degli 80 anni, è un anziano stanco, con una soglia dell’attenzione bassa e indifeso. Josuke rimane sconvolto alla scoperta dell’identità di suo padre, considerando che è nato da un rapporto occasionale tra Joseph e sua madre, tradendo così la moglie Suzi Q. Jotaro, per quanto concordi sul fatto che Joseph abbia commesso un grave errore, cerca in ogni caso di convincere Josuke che fa parte della sua famiglia, che gli piaccia o no. Inizialmente il giovane aveva difficoltà ad accettarlo (giustamente), ma con l’aiuto di Jotaro, mentre affrontava Kira, si è legato molto al padre, cercando di proteggerlo da ogni minaccia volesse ucciderlo. La famiglia Joester è sempre più unita.

Vento Aureo: la genesi di Dio | Anime Breakfast: Jojo’s Bizarre Adventure

Ora parliamo dell’altra faccia della medaglia: la famiglia di Dio Brando. Il protagonista della quinta parte è Giorno Giovanna, figlio di Dio Brando. Ci troviamo in Italia, a Napoli, nei primi anni 2000. Giorno ha il sogno di diventare una Gangstar (un gioco di parole tra gangster e star). Entra a far parte di un gruppo di camorristi chiamato Passione, capitanato da Bruno Bucciarati, che ha il sogno di diventare un boss della Camorra per fermare il traffico di droga per le strade di Napoli. Gli altri membri del gruppo sono Fugo Pannacotta, Leone Abbacchio, Narancia Ghirga e Guido Mista, tutti portatori di stand. Il gruppo riceve l’ordine di recuperare la figlia del capo, Trish Una, e di portarla da lui a Venezia.

Dio Brando manca ancora una volta, perché il villain di questa storia è proprio il boss del gruppo di Giorno, che in realtà cerca di uccidere la figlia, l’unica che conosce i suoi segreti e quindi l’unica in grado di rivelare i suoi punti deboli. Il boss, che prende il nome di Diavolo, in realtà ha un’identità segreta, che il gruppo scoprirà grazie alla guida di Trish. I protagonisti viaggeranno in tutta Italia per fermare il piano di Diavolo di impadronirsi della Freccia che dona nuovi poteri agli utilizzatori di Stand. Si può dire che Vento Aureo sia una specie di Stardust Crusaders 2.0, anche qui la storia segue la scia dei road movie e ci fa legare ai personaggi e ci regala tanti colpi di scena sul passato dei personaggi, anche se non raggiunge i livelli di Stardust Crusaders,

Stone Ocean: la fine? | Anime Breakfast: Jojo’s Bizarre Adventure

La sesta parte di questa grande storia, Stone Ocean, rappresenta la fine di un’era e l’inizio di una nuova (il perché vogliamo che lo scopriate guardando gli episodi). Qui abbiamo la nostra prima protagonista femminile, Jolyne Kujo, figlia di Jotaro Kujo. Jolyne si ritrova in prigione dopo essere stata incastrata per un omicidio e Jotaro va a trovare la ragazza per avvertirla: un alleato di Dio Brando vuole ucciderla e cerca di farla evadere. Il suo piano viene fermato quando uno Stand, Whitesnake cattura i ricordi e lo Stand di Jotaro in un disco, lasciandolo in uno stato di morte apparente. Jolyne quindi dovrà salvare il padre cercando di fermare il portatore di Whitesnake, padre Enrico Pucci. Sarà aiutata da un ragazzino nato in prigione, Emporio, Ermes Castillo, una detenuta in cerca di vendetta contro l’assassino di sua sorella, Foo Fighters, una massa di plankton, Weather Report, capace di controllare i fenomeni atmosferici e Narciso Anasui, che proverà un amore non corrisposto per Jolyne.

Questa è una storia di vendetta, perché oltre a salvare il padre, Jolyne cercherà anche di capire il motivo per cui è stata incastrata e cercherà vendetta contro chi ha fatto del male a lei e alla sua famiglia. Jolyne è una donna forte e indipendente, ma Araki riesce a non rendere il personaggio la classica donna antipatica che ribadisce di continuo di non aver bisogno di alleati maschi e di potersela cavare da sola. Anzi, il motivo per cui avrà successo è grazie alla sua umiltà che la porterà ad accettare l’aiuto di chiunque sia capace di farlo. Jolyne prende così l’eredità dei Joestar e cerca di sconfiggere una volta per tutte la dinastia di Dio Brando con non poche difficoltà. Ha una grande responsabilità sulle proprie spalle: quella di fare il passo avanti e diventare una donna matura, superando la fase da ragazza spensierata e iniziando a lottare per la vita di suo padre e dei suoi amici.

Non un semplice anime, ma un’epopea mitologica | Anime Breakfast: Jojo’s Bizarre Adventure

Come abbiamo potuto osservare durante l’analisi di questi capitoli (di una storia che in realtà non è ancora conclusa), Jojo’s Bizarre Adventure si distingue da molti anime per la sua capacità di raccontare una storia di una dinastia, raccontando piccole storie con protagonisti e villain diversi tra loro, ma racchiusi in un’unica grande epopea mitologica. Questa è una storia di un conflitto eterno tra due dinastie, quella dei Joestar e quella dei Brando, con la prima che è un’unica grande famiglia e la seconda che dimostra l’influenza che Dio Brando ha avuto sui suoi seguaci, facendosi venerare come una divinità. Se questo anime è un cult, è grazie alla continua innovazione che la storia riesce a trovare capitolo dopo capitolo, mostrando protagonisti nuovi e minacce nuove, che sembrano distaccate gli uni dagli altri, ma che alla fine costituiscono un unico grande racconto.

Vi ringraziamo per averci seguiti fin qui, speriamo di essere riusciti a convincervi a recuperare questo capolavoro, perché ne varrà davvero la pena. Continuate a seguirci su tuttotek.it per tutti gli aggiornamenti su film e serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.