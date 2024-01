Nomination ai Golden Globes 2024: ecco i candidati!

Come ogni anno, i personaggi dal mondo del cinema ricevono i dovuti riconoscimenti alla più grande premiazione del cinema dopo gli Oscar: ecco tutte le nomination ai Golden Globes 2024!

Dopo aver scoperto tutti i candidati ai Critics Choice Awards 2024, è arrivato il momento anche per le nomination ai Golden Globe 2024, ovvero quella che è a tutti gli effetti la più grande premiazione che accredita i dovuti riconoscimenti nella categoria di film e serie tv! A differenza degli Oscar, infatti, i Golden Globe premiano sia il mondo del cinema che il mondo della televisione, dividendo la premiazione in due settori: film cinematografici e serie televisive, con gli stessi premi. Si tratta dell’81esima edizione, ma sarà molto particolare, infatti sarà la prima edizione dopo la dissoluzione della Hollywood Foreign Press Association, ovvero l’associazione che raggruppava i membri della stampa straniera a Hollywood.

La dissoluzione è dovuta ad alcuni favoritismi interni e discriminazioni, infatti l’edizione del 2021 non era neanche stata trasmessa in tv. Dopo lo scarso successo dell’edizione del 2022, alla fine hanno deciso di rendere i Golden Globe semplicemente un grande evento, specie dopo l’acquisizione dell’evento da parte della Dirk Clark Productions. In questa edizione ci saranno due nuove nomination: migliori risultato al box office e miglior spettacolo di stand-up. Tra i film più nominati ci sono ovviamente i blockbuster Killers Of The Flower Moon, Barbie e Oppenheimer. Tra le serie tv, invece, la più nominata è Succession. Noi italiani invece possiamo andare soddisfatti per la candidatura al miglior film straniero per Io Capitano di Matteo Garrone. Ma ora vediamo insieme tutte le nomination ai Golden Globes 2024!

Film

Come da copione, i due film che hanno ricevuto maggiori nomination sono proprio Barbie e Oppenheimer. Non c’è di certo da sorprendersi, dopotutto questi due film hanno dato vita ad un fenomeno di marketing che è entrato nella storia del cinema, che ha lasciato il segno e che nessuno potrà mai dimenticare: il Barbenheimer. Un fenomeno cinematografico in cui vengono proiettati nei cinema di tutto il mondo due film completamente diversi l’uno dall’altro, ma che sono stati comunque entrambi apprezzati, ognuno per i propri motivi.

Miglior film drammatico | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior film drammatico:

Anatomia di una caduta

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

La zona d’interesse

Miglior film comico o musical | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior film comico o musical:

Air

American Fiction

Barbie

The Holdovers

May December

Povere creature

Miglior regia di film | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior regia di film:

Bradley Cooper – Maestro

Greta Gerwig – Barbie

Yorgos Lanthimos – Povere creature

Christopher Nolan . Oppenheimer

Martin Scorsese – Killers of the Flower Moon

Celine Song – Past Lives

Miglior sceneggiatura di film | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior sceneggiatura di film:

Barbie

Povere creature

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Past Lives

Anatomia di una caduta

Miglior risultato al botteghino | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior risultato al botteghino:

Barbie

Guardians of the Galaxy: Vol. 3

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible — Dead Reckoning

Oppenheimer

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Super Mario Bros. Movie

Taylor Swift: The Eras Tour

Miglior attore in un film drammatico | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior attore in un film drammatico:

Bradley Cooper – Maestro

Leonardo DiCaprio – Killers of the Flower Moon

Colman Domingo – Rustin

Barry Keoghan – Saltburn

Cillian Murphy – Oppenheimer

Andrew Scott – All of Us Strangers

Miglior attrice in un film drammatico | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior attrice in un film drammatico:

Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller, Anatomia di una caduta

Greta Lee, Past Lives

Carey Mulligan, Maestro

Cailee Spaeny, Priscilla

Miglior attore in un film comico o musical | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior attore in un film comico o musical:

Nicolas Cage, Dream Scenario

Timothée Chalamet, Wonka

Matt Damon, Air

Paul Giamatti, The Holdovers

Joaquin Phoenix, Beau Is Afraid

Jeffrey Wright, American Fiction

Miglior attrice in un film comico o musical | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior attrice in un film comico o musical:

Fantasia Barrino, The Color Purple

Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Natalie Portman, May December

Alma Pöysti, Foglie al vento

Margot Robbie, Barbie

Emma Stone, Povere creature

Miglior attrice non protagonista in un film | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior attrice non protagonista in un film:

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, The Color Purple

Jodie Foster, Nyad

Julianne Moore, May December

Rosamund Pike, Saltburn

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Miglior attore non protagonista in un film | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior attore non protagonista in un film:

Willem Dafoe, Povere creature

Robert De Niro, Killers of the Flower Moon

Robert Downey, Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Charles Melton, May December

Mark Ruffalo, Povere creature

Miglior film d’animazione | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior film d’animazione:

Il ragazzo e l’airone

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Super Mario Bros. Movie

Suzume

Wish

Miglior film straniero | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior film straniero:

Anatomia di una caduta

Foglie al vento

Io Capitano

Past Lives

La società della neve

La zona d’interesse

Miglior colonna sonora originale di un film | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior colonna sonora originale di un film:

Povere creature

Oppenheimer

Il ragazzo e l’airone

La zona d’interesse

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Killers of the Flower Moon

Miglior canzone di un film | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior canzone di un film:

“Addicted to Romance”- She Came to Me

“Dance the Night” – Barbie

“I’m Just Ken” – Barbie

“Peaches” – The Super Mario Bros. Movie

“Road to Freedom” – Rustin

“What Was I Made For?” – Barbie

Serie tv

A grande sorpresa (o forse no), la serie tv che ha ottenuto più nomination ai Golden Globes di quest’anno è Succession. La serie tv presenta la famiglia Roy, composta da Logan, sua moglie Marcia e i quattro figli avuti da diversi matrimoni, che controlla la Waystar-Royco, una delle più grandi aziende d’intrattenimento del mondo. Questa serie ha ricevuto queste nomination per via degli intrecci interessanti e intricati tra i personaggi e il modo in cui questi ultimi sono stati scritti, aprendoci gli occhi su com’è gestire un’azienda nel settore d’intrattenimento mondiale. Puoi recuperare la serie su NOW TV, clicca qui per iscrivere un abbonamento per guardare Succession e molte altre serie tv interessanti!

Miglior serie comica | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior serie comica:

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Miglior serie drammatica | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior serie drammatica:

1923

The Crown

The Diplomat

The Morning Show

Succession

Miglior attrice in una serie drammatica | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior attrice in una serie drammatica:

Helen Mirren – 1923

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Sarah Snook – Succession

Imelda Staunton – The Crown

Emma Stone – The Curse

Miglior attore in una serie drammatica | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior attore in una serie drammatica:

Brian Cox – Succession

Kieran Culkin – Succession

Gary Oldman – Slow Horses

Pedro Pascal – The Last of Us

Jeremy Strong – Succession

Dominic West – The Crown

Miglior attore in una serie comica | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior attore in una serie comica:

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Only Murders in the Building

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Jeremy Allen White – The Bear

Miglior attrice in una serie comica | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior attrice in una serie comica:

Ayo Edebiri – The Bear

Natasha Lyonne – Poker Face

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Elle Fanning – The Great

Miglior miniserie o film tv | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior miniserie o film tv:

Tutta la luce che non vediamo

Beef

Daisy Jones and the Six

Fargo

Fellow Travelers – Compagni di viaggio

Lezioni di Chimica

Miglior attore in una miniserie o film tv | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior attore in una miniserie o film tv:

Matt Bomer- Fellow Travelers: Compagni di viaggio

Sam Claflin – Daisy Jones and the Six

Jon Hamm – Fargo

Woody Harrelson – White House Plumbers

David Oyelowo – Lawmen: Bass Reeves

Steven Yeun – Beef

Miglior attrice in una miniserie o film tv | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior attrice in una miniserie o film tv:

Riley Keough – Daisy Jones and the Six

Brie Larson – Lezioni di chimica

Elizabeth Olsen – Love and Death

Juno Temple – Fargo

Rachel Weisz – Dead Ringers

Ali Wong – Beef

Miglior attrice non protagonista in una serie tv | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior attrice non protagonista in una serie tv:

Elizabeth Debicki – The Crown

Abby Elliott – The Bear

Christina Ricci – Wednesday

J. Smith Cameron – Succession

Meryl Streep – Only Murder in the Building

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Miglior attore non protagonista in una serie tv | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior attore non protagonista in una serie tv:

Billy Crudup – The Morning Show

Matthew MacFadyen – Succession

James Marsden – Jury Duty

Ebon Moss Bachrach – The Bear

Alan Ruck – Succession

Alexander Skarsgaard – Succession

Miglior stand-up comedy | Golden Globes 2024

Qui di seguito i candidati per la categoria miglior stand-up comedy:

Ricky Gervais

Trevor Noah

Chris Rock

Amy Schumer

Sarah Silverman

Wanda Sykes

