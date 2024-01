Recensione Xiaomi Robot Vacuum S10: l’entry level dell’azienda cinese

In questa recensione analizzeremo il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum S10, caratterizzato da un prezzo concorrenziale e dalla possibilità di lavare i pavimenti

Xiaomi non ha sicuramente bisogno di presentazioni. È una delle aziende tecnologiche più grandi e in crescita al mondo, con sede in Cina. Xiaomi è nota per i suoi prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. L’azienda produce una vasta gamma di prodotti, tra cui smartphone, tablet, elettrodomestici, accessori e servizi.

Tra i prodotti per cui è nota vi sono anche gli elettrodomestici per la casa, come il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum S10. Questo è il base di gamma per quanto riguarda gli aspirapolveri automatizzati dell’azienda. Noi di tuttotek.it lo abbiamo analizzato affondo, facendo affiorare pro e contro. Scopriamoli insieme nella recensione completa!

Unboxing | Recensione Xiaomi Robot Vacuum S10

L’esperienza di unboxing del Xiaomi Robot Vacuum S10 è semplice e senza fronzoli. Il robot aspirapolvere è ben protetto all’interno della scatola e viene fornito con tutti gli accessori necessari per iniziare a utilizzarlo, dalla base di ricarica al manuale dell’utente. Il design del robot è classico, caratterizzato da una forma arrotondata e una finitura bianca. La presenza di pulsanti sulla parte superiore semplifica le operazioni di controllo, mentre il sensore laser LIDAR sulla sommità conferisce al dispositivo un aspetto più tecnologico.

Non mancano, poi, il panno da inserire al disotto tramite u ancoraggio a velcro, la spazzola rotante e il contenitore per la polvere e per inserire l’acqua.

Specifiche tecniche | Recensione Xiaomi Robot Vacuum S10

Dimensioni: 350 x 94,5 mm

Peso: 4,8 kg

Potenza di aspirazione: 4.000 Pa

Sistema di navigazione: LDS

Capacità del serbatoio della polvere: 450 ml

Capacità del serbatoio dell’acqua: 270 ml

Autonomia: 130 minuti (modalità standard)

Tempo di ricarica: 6 ore

Design | Recensione Xiaomi Robot Vacuum S10

Xiaomi Robot Vacuum S10 ha un design elegante e moderno, con una forma tondeggiante e un colore bianco. Misura 350 x 94,5 mm di diametro e altezza, e pesa 4,8 kg. La parte superiore del dispositivo ospita il sensore LIDAR, che aiuta il robot a navigare con precisione attraverso la casa. Ci sono anche due pulsanti sulla parte superiore del robot per accenderlo e spegnerlo, nonché per riportarlo alla stazione di ricarica.

Sulla parte anteriore del robot aspirapolvere, c’è un foro che ospita il sensore di ricezione a infrarossi. La copertura in plastica che circonda il foro funge anche da sensore di collisione, aiutando il robot a evitare gli ostacoli.

All’interno del robot, si trova un contenitore per la polvere con una capacità di 300 ml, nonché un serbatoio per l’acqua da 170 ml. Il serbatoio ha una capacità che è sufficiente per pulire circa 200 metri quadri di pavimento.

Prestazioni | Recensione Xiaomi Robot Vacuum S10

Il Xiaomi Robot Vacuum S10 può essere utilizzato per aspirare e lavarare i pavimenti. Funziona bene sia su pavimenti classici che su tappeti, e può persino scalare piccoli ostacoli, come soglie e cavi. La potenza di aspirazione è sufficiente per rimuovere la polvere, la sporcizia e i peli degli animali domestici dai pavimenti.

La funzione di lavaggio non è potente come un mocio tradizionale, ma può aiutare a rimuovere la polvere e lo sporco dai pavimenti. Il serbatoio dell’acqua può essere impostato su diversi livelli, che consentiranno di controllare quanto bagna il mocio. Il funzionamento di quest’ultimo è davvero semplice. Quando il robot inizia a pulire, il panno in microfibra viene inumidito con acqua dal serbatoio. Il robot poi procede a pulire i pavimenti, strofinando il panno in microfibra contro di essi.

La performance di pulizia è soddisfacente, specialmente in ambienti di dimensioni moderate. La potenza di aspirazione è adeguata, ma potrebbe richiedere l’impostazione Turbo per ottenere i risultati migliori. Tuttavia, la capacità del contenitore della polvere da 300 ml potrebbe risultare limitante, richiedendo una pulizia a più fasi.

Ci sono, però, alcuni aspetti da migliorare. Il robot è dotato di sensori di collisione e di un sistema di navigazione LIDAR, che gli consentono di evitare gli ostacoli. Tuttavia, ci sono stati casi in cui il robot è rimasto incastrato contro oggetti della casa, come sedie, tavoli o cavi e siamo stati costretti ad andare a liberarlo manualmente. Ciò non è particolarmente piacevole, soprattutto se lasciamo il robot pulire casa nostra mentre siamo usciti a fare delle faccende.

Con un’autonomia di pulizia fino a 130 minuti, il Xiaomi Robot Vacuum S10 è adatto per abitazioni di dimensioni medio-piccole. Tuttavia, il tempo di ricarica fino a cinque ore potrebbe essere considerato eccessivo per alcuni utenti. Questo potrebbe rappresentare un inconveniente per chi ha una casa più grande. Inoltre, impostandolo al massimo della potenza e del lavaggio, la batteria dura chiaramente molto meno, riuscendo a pulire bene due stanze di medie dimensioni.

App | Recensione Xiaomi Robot Vacuum S10

L’app Mi Home offre un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione. La prima volta che avvii l’app Mi Home, il robot inizierà a mappare la tua casa. Questo processo può richiedere alcuni minuti, ma è necessario per poter utilizzare tutte le funzioni dell’app. Una volta che il robot ha mappato la tua casa, puoi visualizzare la mappa nell’app. La mappa ti permette di vedere dove il robot ha pulito e dove non ha pulito. Puoi anche utilizzare la mappa per creare zone vietate, dove il robot non deve pulire.

Inoltre, potrai programmare il robot per pulire la tua casa in un determinato momento o giorno della settimana, creare anche un programma personalizzato che include diverse aree da pulire.

L’app Mi Home ti permette di personalizzare le impostazioni del robot aspirapolvere. Puoi impostare la potenza di aspirazione, la frequenza di pulizia, il livello di umidità del mocio e altro ancora. Inoltre, l’app può essere utilizzata per controllare il robot aspirapolvere in remoto. Puoi avviare o interrompere la pulizia, inviare il robot in una determinata area o farlo tornare alla stazione di ricarica.

Conclusioni

Il Xiaomi Robot Vacuum S10 è un buon aspirapolvere robot che offre una varietà di funzioni e un buon rapporto qualità-prezzo. La potenza di aspirazione è soddisfacente e la funzione di lavaggio dei pavimenti può essere utile per rimuovere la polvere e lo sporco. La navigazione LIDAR è precisa e l’app Mi Home offre un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione.

Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che non ci hanno convinti appieno. Il contenitore della polvere da 300 ml potrebbe risultare limitante, richiedendo delle pulizie più frammentarie. Inoltre, il robot potrebbe incastrarsi contro gli ostacoli, soprattutto se non si prendono le dovute precauzioni, come rimuovere cavi e oggetti dalla sua traiettoria. Infine, il tempo di ricarica lungo potrebbe essere un inconveniente per chi ha una casa più grande.

Proposto a un prezzo di 339,00€ su Amazon, è spesso scontato (come in questo momento). A uno street price di 249,00€ è, secondo noi, un prodotto che, nonostante le piccole pecche, fa bene il suo lavoro!

