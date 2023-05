L’annuale celebrazione della Festa della Mamma si avvicina anche quest’anno e Netflix ci dà qualche suggerimento su quali serie o film vedere in compagnia delle nostre mamme (insieme a qualcuna che forse è meglio evitare): scopriamole insieme nei dettagli in questo articolo dedicato

Visto l’avvicinarsi dell’annuale ricorrenza della festa della mamma che quest’anno si celebra il 14 maggio, ci fa piacere segnalarvi i titoli che Netflix ha selezionato da godersi insieme a lei… oppure che è meglio non guardare insieme durante questa ricorrenza! I generi scelti sono appositamente diversi tra loro per adattarsi ai gusti di ognuna, dalle appassionate delle storie sentimentali alle amanti dei thriller e dei film d’azione. Di seguito una lista di titoli, la cui visione insieme alla mamma è assolutamente consigliabile, per commentare, sentirsi coccolate o semplicemente divertirsi!

The Mother (Film) – La Regina Carlotta (Serie TV) | Netflix: che cosa guardare per la Festa della Mamma?

In arrivo il 12 maggio su Netflix, The Mother è un action movie diretto da Niki Caro e con uno stravagante cast composto da Jennifer Lopez, Joseph Fiennes e molti altri. La sinossi è la seguente:

Un’assassina addestrata nell’esercito esce allo scoperto per proteggere la figlia che non ha mai incontrato da spietati criminali intenti a vendicarsi a qualsiasi costo.

Fra le serie più attese di quest’anno troviamo sicuramente La Regina Carlotta: Una Storia di Bridgerton, spin-off dell’amatissima serie, creata e diretta da Shonda Rhimes. La sinossi è la seguente:

Il matrimonio tra la giovane regina Carlotta e il re Giorgio d’Inghilterra dà inizio a un’epica storia d’amore e trasforma l’alta società in questo prequel di Bridgerton.

The Diplomat (Serie TV) – Heartstopper (Serie TV) – Ginny&Georgia (Serie TV) | Netflix: che cosa guardare per la Festa della Mamma?

The Diplomat è una recente serie TV creata da Debora Cahn con Keri Russell, Rufus Sewell, David Gyasi e Ato Essandoh nel cast. La sinossi, come riportata da Netflix, è la seguente:

Durante una crisi internazionale una diplomatica si giostra tra il prestigioso incarico di ambasciatrice USA nel Regno Unito e il turbolento matrimonio con una star della politica.

Torniamo invece al 2022 con Heartstopper, serie TV creata da Alice Oseman con Kit Connor, Joe Locke, William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown e molti altri. La sinossi del drama britannico è la seguente:

Charlie e Nick scoprono che la loro amicizia potrebbe essere qualcosa di più mentre si destreggiano tra la scuola e l’amore adolescenziale in questa serie di formazione.

Infine, come ultima proposta di Netflix per passare qualche ora insieme durante la Festa della mamma troviamo Ginny&Georgia, serie TV la cui seconda stagione è arrivata quest’anno creata da Sarah Lampert con Brianne Howey, Antonia Gentry e Diesel La Torraca. La sinossi è la seguente:

Mamma dallo spirito libero, Georgia si trasferisce al nord insieme ai figlio Ginny e Austin, ma la famiglia scopre che la via del nuovo inizio può essere accidentale.

Cosa non guardare: Ossessione (Serie TV) – Sex/Life (Serie TV) | Netflix: che cosa guardare per la Festa della Mamma?

Iniziamo la lista di cose che Netflix ci sconsiglia di guardare durante la Festa della Mamma con Ossessione, miniserie con Richard Armitage, Charlie Murphy, Indira Varma e Rish Shah la cui bollente sinossi è la seguente:

La relazione di un rispettato chirurgo londinese con la fidanzata del figlio si trasforma in un’infatuazione erotica che minaccia di cambiare per sempre le loro vite.

Sulla falsa riga di Ossessione, Sex/Life è una serie TV arrivata a due stagioni con Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos e Margaret Odette. La sinossi è la seguente:

Una donna vede scontrarsi i suoi audaci trascorsi sessuali e il suo presente di moglie e mamma quando nella sua vita ricompare un ex ribelle che non riesce a dimenticare.

Cosa non guardare: Elite (Serie TV) – Bonding (Serie TV) – Linee Bollenti (Serie TV) | Netflix: che cosa guardare per la Festa della Mamma?

Elite è una serie TV spagnola arrivata ormai alla sesta stagione e creata da Carlos Montero e Dario Madrona che, considerando le tematiche trattate, forse davvero non dovreste vedere con vostra mamma. La sinossi è la seguente:

Dopo il crollo di una scuola pubblica, i costruttori cercano di salvare la propria immagine pagando gli studi in una scuola esclusiva a tre degli studenti coinvolti.

Passiamo dunque alla dominazione con Bonding, serie TV americana creata da Rightor Doyle con Zoe Levin, Brendan Scannel e Micah Stock nel cast. Sono già disponibili due stagioni su Netflix e la sinossi fornita è la seguente:

Una studentessa di Ney York con una doppia vita come dominatrice assume il suo migliore amico del liceo per farle da assistente.

Infine, Linee Bollenti. Non pensiamo serva dire altro oltre al titolo, ma questa serie TV è creata da Pieter Bartk Korthuis e nel cast troviamo Joy Delima, Minne Koole, Christ Peters e molti altri. La sinossi fornita da Netflix è la seguente:

Amsterdam, anni ’80. Un’intraprendente studentessa inizia per caso una nuova carriera presso una linea telefonica erotica avviata da due fratelli profondamente diversi.

Buona visione!

Questi erano dunque tutti i suggerimenti (in un senso e nell’altro) che Netflix ha proposto dal suo catalogo di film e serie TV per la Festa della Mamma. Fateci sapere che cosa guarderete voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

