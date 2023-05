Anime Breakfast | Tengen Toppa Gurren Lagann: “tutte le luci nel cielo sono stelle”

Nuova settimana nuova puntata di Anime Breakfast e rimaniamo anche sullo studio Gainax: questa volta andiamo a parlarvi di Tengen Toppa Gurren Lagann

Quando mi sento debole, quando la mia determinazione si infiacchisce, rivedo con la mente le spalle di Simon, intento a scavare senza sosta, e mi dico: “io non riderò mai alle spalle di una persona così!”. Ascoltami Simon, non dimenticarlo mai. Devi credere in te stesso. E non per la fiducia che io ripongo in te, ne tantomeno per quella che tu riponi in me. Devi fidarti della parte di te.. Che crede in se stessa! Kamina

Proseguendo sulla scia dello scorso Anime Breakfast dedicato a Neon Genesis Evangelion, rimaniamo sullo studio Gainax, ma cambiamo quasi completamente sponda per genere, tematiche e soprattutto atmosfera. Chi non ha vissuto Tengen Toppa Gurren Lagann, italianizzato Sfondamento dei Cieli Gurren Lagann, difficilmente potrà capire l’entusiasmo e l’affetto con cui parleremo della serie in questa sede. D’altronde, si sta pur sempre parlando di uno shonen con tematiche ricorrenti, robottoni che si prendono a pugni e una certa dose di umorismo a tratti spicciolo. Questa è, però, soltanto la superficie, il velo di polvere che va a coprire un qualcosa di molto più profondo. E soprattutto, epico. Parliamone.

Boobies vs Boobies

Tengen Toppa Gurren Lagann (lo accorceremo in Gurren Lagann d’ora in poi, abbiate pietà di noi) nasce nel 2007, quando per la prima volta viene trasmesso in Giappone. In Italia arrivò soltanto nel 2009, quando Dynit ne acquistò i diritti, con una prima trasmissione sempre in televisione (su Rai 4 per la precisione, bei tempi). Nasce, come dicevamo in apertura, dallo studio Gainax, per la precisione dalla stravagante regia di Hiroyuki Imaishi e dai designer Atsusji Nishigori e Yoh Yoshinari. Lo stesso Imaishi, qualche anno più tardi, si distaccò dalla Gainax per fondare, insieme ad altri collaboratori, lo studio Trigger (e sì, Kill la Kill avrà decisamente la sua puntata di Anime Breakfast).

Senza voler fare alcun tipo di spoiler, considerando quanto sia effettivamente importante la narrativa in Gurren Lagann, la serie segue Simon, un giovane orfano che vive in un villaggio sotterraneo. Quella dei villaggi sotterranei è una realtà ormai consolidata per l’umanità di quest’epoca, realtà che vanno avanti grazie al lavoro degli scavatori. E Simon è proprio uno scavatore, uno anche discretamente bravo, non molto benvoluto dai suoi coetanei. La sua vita cambia drasticamente quando Simon incontra Kamina.

Will A Mole Just Remain A Mole? | Tengen Toppa Gurren Lagann: “tutte le luci nel cielo sono stelle”

Kamina è un altro giovane orfano, anche se leggermente più grande di Simon, capo della Brigata Gurren, un gruppo il cui unico sogno è quello di poter nuovamente tornare in superficie. Una prospettiva che non è però ben vista dai governanti di una società che vuole tenere i suoi abitanti rinchiusi, letteralmente, nel sottosuolo, per motivazioni e pretesti che verranno svelati col proseguire della serie. E questo potrebbe mai fermare uno come Kamina? Assolutamente no.

Ci fermiamo qui, esclusivamente perché la narrazione in Gurren Lagann non è un qualcosa che deve ingranare e che si prende i suoi tempi. In questo caso, gli eventi sono veloci, serrati e, in alcuni casi, anche terribilmente drammatici. Non vogliamo dunque rischiare di rovinarvi assolutamente nulla: chi sa, sa. Chi non sa, può e deve approfittare di quanto stiamo per analizzare, nei seguenti paragrafi, per capire se la serie di Gainax e Imaishi è un qualcosa che potrebbe interessare.

The Wolf is Coming! | Tengen Toppa Gurren Lagann: “tutte le luci nel cielo sono stelle”

Chi conosce Imaishi lo sa: spesso il regista nasconde dietro scene tendenti al ridicolo e all’esagerazione messaggi importanti e profondamente empatici. Il tutto, però, viene celato dietro una serie di riproposizioni stereotipate e tipiche del genere. Lo spavaldo eroe Kamina e la spalla Simon sono i due piloti per caso pronti ad affrontare un’avventura che assumerà, via via, dimensioni sempre più (letteralmente) epocali. Due personaggi che in prima battuta sembrano essere confinati al loro ruolo, senza alcuna possibilità di crescita in senso assoluto. Dopo alcune puntate, però, apparirà subito chiaro allo spettatore che l’intenzione di Imaishi è tutt’altra.

Nel corso dei 27 episodi che ne compongono la narrazione, Gurren Lagann affronta una lunga serie di tematiche in modo crescente e, da un certo punto di vista, anche ciclico. La libertà, ad esempio, è una delle basi fondanti della lotta che Kamina e Simon intraprendono contro una società oppressiva ed autoritaria, che impedisce agli abitanti del mondo sotterraneo di poter rivedere, almeno una volta, la luce del sole. Una schiavitù dettata da un’ideologia esterna e che non tutti sono in grado o vogliono rispettare.

The Blue Monday E”r”ectrical Parade | Tengen Toppa Gurren Lagann: “tutte le luci nel cielo sono stelle”

Simon e Kamina sono dunque carri trainanti di una determinazione che si va via via dilagando e che li porta a superare ostacoli, battaglie, lutti e difficoltà. Sono portatori di un potere non corrotto, che punta a proteggere e a scavalcare quei paletti imposti da una società ingiusta. Perseverare e credere in se stessi diventa quindi la chiave di volta per lottare in ciò in cui si crede, anche quando tutto sembra perduto, anche quando la lotta è impari. Anche quando sembra impossibile.

In questo Kamina è maestro di vita per Simon. I due si scambiano infatti pochi anni di differenza, ma è indubbio che il primo sia decisamente molti passi avanti rispetto al giovane scavatore. Simon però intraprenderà un percorso di crescita personale incredibilmente interessante per un protagonista di uno shonen, affrontando i propri demoni interiori e le proprie paure. Per diventare quel che Kamina ha sempre visto in lui.

Peeping Tom | Tengen Toppa Gurren Lagann: “tutte le luci nel cielo sono stelle”

Ancora: la Speranza. Nonostante dai primi episodi non possa esattamente sembrare così, Gurren Lagann è una serie permeata da profondo ottimismo che incoraggia i propri personaggi, ma anche gli stessi spettatori, a non perdere mai la speranza anche quando la vita presenta avversità e difficoltà di ogni genere. I protagonisti di Gurren Lagann hanno di fronte a loro un futuro, sta a loro decidere come plasmarlo: lottare per la libertà o soccombere all’egemonia di autocrati schiavisti. Così come per Kamina e Simon, anche lo spettatore è chiamato a scegliere il proprio futuro, al di là di ogni genere di imposizione sociale, familiare o, ancor peggio, personale.

Infine: il Lutto. Tema che si pone alle fondamenta di tutta la serie, tutti i personaggi di Gurren Lagann sono chiamati ad affrontare lutti di varia natura ed entità. Imaishi ha affrontato il tutto in modo realistico e rispettoso, tralasciando le sue solite stramberie, e tornando per un attimo coi piedi per terra. La perdita è sempre un trauma, e il dolore è profondo, duraturo e difficile da affrontare. Nonostante tutto, però, è necessario saper affrontare ogni lutto con dignità, raccogliere ogni energia rimasta per far rimarginare ferite che mai guariranno davvero e guardare avanti. Verso quel futuro di cui tanto abbiamo parlato e che, in alcuni momenti, sembra davvero irraggiungibile.

The Moon, The Stars and I

Chiudiamo qui questo piccolo speciale dedicato a Tengen Toppa Gurren Lagann, e chiudiamo qui questa nuova puntata di Anime Breakfast. Consigliamo a tutti la visione della serie di Gainax e Imaishi, semplicemente perché dietro ad una facciata di combattimenti epici, trivelle spaziali e personaggi stravaganti si nasconde un cuore pulsante e penetrante. Così penetrante da poter sfondare direttamente il cielo. Alla prossima settimana, con una nuova puntata di Anime Breakfast!

Tengen Toppa Gurren Lagann è ora disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

