Redfall: uscita rinviata secondo un leak

Fin dal suo annuncio ufficiale, avvenuto nel corso dell’E3 2021, il nuovo titolo di Arkane Studios ha subito suscitato grande interesse. Inizialmente previsto in uscita nel corso di quest’anno, lo scorso maggio gli sviluppatori hanno annunciato che il titolo sarebbe stato rimandato alla prima metà del 2023 (e la stessa sorte è purtroppo toccata anche a Starfield). Adesso, secondo un leak comparso in rete nelle scorse ore, l’uscita di Redfall potrebbe essere stata nuovamente rinviata.

Sembra non esserci pace per la nuova IP open world a base di vampiri in lavorazione presso Arkane Studios. Infatti, secondo un recente leak diffuso su Twitter dall’utente Okami Games, l’uscita di Redfall sarebbe stata internamente rinviata. Il titolo, atteso da milioni di videogiocatori di tutto il mondo e descritto dalla software house stessa come il suo progetto più ambizioso, potrebbe quindi subire un nuovo rinvio.

Update on Redfall's release date.

Have heard that it's been pushed back internally by about 6 weeks. Currently targeting an early May release.

Unfortunate news but I'm sure it's for the best. https://t.co/JuytC5KxWw pic.twitter.com/PIsBaH24y3

— Okami Games (@Okami13_) December 23, 2022