In questa puntata di Anime Breakfast andremo a vedere quali sono le cinque migliori serie da vedere con l’avvicinarsi di Halloween: pronti a spaventarvi con le ragazzine carine?

E dopo una settimana di pausa (forzata), torna anche questa domenica il nostro appuntamento con Anime Breakfast. In particolare, torna la sottorubrica Top, che ci ha portati dai dieci migliori anime sullo sport, ai migliori personaggi di Sailor Moon fino ad oggi: ad Halloween. In questa puntata andremo infatti velocemente a vedere quali sono le cinque migliori serie animate da recuperare in questo oscuro e spaventoso periodo precedente l’annuale festa di Ognissanti. In questo caso non troverete però una classifica e le serie saranno semplicemente disposte in ordine sparso. Iniziamo!

Another | Anime Breakfast TOP: cinque migliori serie da vedere ad Halloween!

Basata su una serie di light novel scritta da Yukito Ayatsuji, Another è stata prodotta da P.A. Works e diretta da Tsutomu Mizushima. La trama ruota attorna a Koichi Sakakibara, un giovane studente liceale che si trasferisce alla Yomiyama North Middle School. Qualcosa non va decisamente nella sua classe, e i suoi compagni sembrano nascondere un segreto oscuro. Altrettanto oscura è la maledizione che circonda la struttura e in particolare la classe 3-3 e che risale ad un tragico incidente avvenuto molti anni prima. Noto e apprezzato per la sua atmosfera cupa e la costante suspense, nonché qualche scena di morte veramente disturbante, Another è consigliatissimo in questo periodo di Halloween!

Higurashi no naku koro ni (Higurashi When They Cry) | Anime Breakfast TOP: cinque migliori serie da vedere ad Halloween!

Un giorno vi parleremo del franchise dei When They Cry, un giorno vi parleremo nel dettaglio di Umineko, ma non è questo il giorno. In questa puntata di Anime Breakfast dedicata alle migliori serie da vedere ad Halloween non potevamo esimerci, però, dall’inserire anche quella dedicata ad Higurashi. Basata sulla visual novel firmata Ryukushi07, Higurashi è ambientato ad Hinamizawa, un piccolo villaggio situato in una zona remota del Giappone, che ovviamente non può che nascondere inquietanti segreti legati ad antiche tradizioni. Consigliatissimo per questo periodo e… occhio ai passi che potreste sentire.

Corpse Party: Tortured Souls | Anime Breakfast TOP: cinque migliori serie da vedere ad Halloween!

Corpse Party: Tortured Souls è la serie animata tratta dal videogioco RPG Corpse Party. Nato come OVA, Corpse Party: Tortured Souls racconta di un gruppo di studenti delle superiori che decidono di eseguire un rituale, chiamato “Sachiko Ever After”, all’interno della loro scuola, la Kisaragi Academy. Un rituale che dovrebbe mantenere il loro legame d’amicizia, ma che si trasforma rapidamente in un incubo quando una forza soprannaturale li trasporta in un’altra dimensione, una scuola elementare abbandonata chiamata Heavenly Host Elementary School. Preparatevi dunque ad affrontare spettri vendicativi, violenza estrema e maledizioni condensate in solo quattro episodi. Perfetti, per la notte di Halloween.

Elfen Lied | Anime Breakfast TOP: cinque migliori serie da vedere ad Halloween!

Basato sul manga scritto ed illustrato da Lynn Okamoto, Elfen Lied è stato poi trasposto in una serie animata diretta da Mamoru Kanbe datata 2004 (che ricordi!). Una misteriosa ragazza con lunghi capelli rosa e un bel paio di corna, di nome Lucy, evade da un laboratorio segreto in cui veniva tenuta prigioniera. Lucy è una Diclonius, una mutazione umana con poteri sovrannaturali e un’innata propensione alla violenza. Durante la sua fuga, Lucy subisce un colpo alla testa che le fa perdere la memoria e viene ritrovata da Kouta, il nostro protagonista nonché giovane studente universitario, e sua cugina Yuka. In una sceneggiatura piuttosto complessa che inquadra violenza, discriminazione e disumanizzazione, Elfen Lied propone molte scene di violenza esplicita e contenuti maturi abbastanza da poter allietare la vostra serata di Halloween.

Shiki | Anime Breakfast TOP: cinque migliori serie da vedere ad Halloween!

Infine, Shiki. Tratta dall’omonima light novel di Fuyumi Ono, la serie è ambientata in un piccolo e tranquillo villaggio giapponese, Sotoba. Tuttavia, da un giorno per l’altro. il villaggio inizia ad essere scosso da una serie di morti misteriose e inspiegabili. Mentre i residenti iniziano a pensare a una maledizione o ad un’epidemia, il medico locale Toshio Ozaki e un giovane sacerdote buddista, Seishin Muroi, iniziano ad indagare. I responsabili potrebbero essere gli Shiki, i vampiri che si nutrono del sangue dei vivi. Tra moralità, xenofobia, paura della morte e lotta per la sopravvivenza, questa serie potrebbe essere ben indicata agli amanti dei vampiri per la notte di Halloween!

Buon divertimento!

E queste erano dunque le migliori cinque serie anime che vi consigliamo per una notte di Halloween perfetta! Fateci sapere quali sarebbero le vostre scelte qua sotto nei commenti

