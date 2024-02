Dopo il grande successo del reality show LOL: chi ride è fuori, Amazon ha prodotto un nuovo fantastico progetto spin-off, ovvero Lol: chi fa ridere è dentro, scopriamo dove vedere il talent show!

Sono passati ben tre anni da quando uscì la prima stagione di LOL: chi ride è fuori. Il reality show ha avuto un enorme successo e ha divertito molti spettatori italiani, noi inclusi, ne abbiamo parlato nello specifico nella recensione della prima stagione di LOL, tra tantissime risate ed esilaranti gag. Adesso, però, c’è un nuovo progetto spin-off che porta avanti questo format, un talent show in cui dei comici sconosciuti si mettono alla prova per poter partecipare al reality show principale e diventare il possibile vincitore della prossima stagione. Scopriamo insieme dove vedere LOL chi fa ridere è dentro!

Amazon Prime Video | Lol chi fa ridere è dentro: dove vedere il talent show

Questo talent show sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 22 febbraio e la prima edizione sarà composta da ben 5 episodi, con cadenza settimanale. Il 22 febbraio saranno disponibili i primi due episodi e successivamente, il 29 febbraio invece saranno pubblicati altri due episodi, fino ad arrivare al gran finale che vedremo il 7 marzo, che concluderà la prima edizione. I giudici saranno Pintus, Elio e Katia Follesae dovranno scoprire nuovi talenti comici e inserirli poi in una nuova stagione del reality show principale, ovvero LOL: chi ride è fuori. Chi farà abbastanza ridere da poter entrare in competizione e così poter gareggiare contro gli altri concorrenti?

Come vedere Lol chi fa ridere è dentro su Amazon Prime Video

Come ben immaginerete, Amazon Prime Video sarà l’unica piattaforma su cui sarà possibile vedere tutti gli episodi del talent show e serve un abbonamento. Questo abbonamento però è il più economico che possiate mai trovare in giro tra le varie piattaforme streaming, infatti potrete vedere tutti i contenuti della piattaforma streaming di Amazon a soli 50 euro all’anno (o 5 euro al mese, ma consigliamo l’abbonamento annuale). Ma c’è di più! Con l’iscrizione ad Amazon Prime, che è ciò che vi serve per guardare i contenuti di Amazon Prime Video, ogni qualvolta ordinerete qualcosa su Amazon arriverà il giorno dopo aver effettuato l’ordine e la consegna è gratuita! Non è finita qui, avrete infatti incluso anche Audible, una piattaforma dove ascoltare musica, podcast e audiolibri coinvolgenti.

