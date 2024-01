Benvenuti in questo nuovo episodio di Aperit-Hero! Non potevamo non parlare di colui che ha iniziato tutto, colui che ha dato inizio all’MCU e che ha concluso il più grande evento cinematografico che il cinema abbia mai visto: in questo Aperit-Hero parliamo di Iron Man!

Parlare di Tony Stark ancora oggi è un tasto dolente, una cosa molto difficile da fare, soprattutto di sintetizzare il tutto, ma cercheremo di non dilungarci troppo. Nell’episodio precedente abbiamo parlato di Captain America, l’uomo senza tempo che ha dimostrato di essere più di un risultato di un esperimento uscito da una botola. Adesso, invece, è arrivato il momento di parlare del volto dell’MCU, rappresentato dal grande Robert Downey Jr, di cui puoi leggere la biografia qui. Facciamo un bel viaggio nella vita di Tony e come è arrivato a diventare il salvatore dell’universo.

La nascita di una leggenda | Aperit-Hero: Iron Man, quando l’umiltà batte l’arroganza

Tutto è iniziato da quella caverna, in cui il genio, miliardario, playboy, filantropo Tony Stark è stato rapito dall’organizzazione terrorista dei Dieci Anelli in Afghanistan. Prima Tony era un uomo arrogante, accecato dal potere e dalla voglia di fare sempre più soldi, diventando un vero e proprio commerciante di guerra, vendendo armi nucleari alle persone sbagliate senza preoccuparsi delle conseguenze. Un uomo viziato, potente, ricco e molto amato dalle belle donne. Le cose però iniziano a cambiare quando viene appunto rapito in Afghanistan e costretto a vivere un trauma che lo cambierà per sempre. Al suo fianco, per fortuna, c’era un altro uomo, il fisico Yinsen, che rappresenta la salvezza dell’imprenditore miliardario.

Escogitando un piano per uscire vivi da quella caverna, Yinsen fa partire l’idea a Tony di creare un’armatura in grado di contrastare tutti i terroristi che li tengono imprigionati. Lavorano di nascosto, aiutandosi a vicenda per uscire vivi da lì. In quel momento arriva la vera svolta nella vita di Tony. Una volta creata l’armatura con il semplice uso di una scatola di rottami, il suo compagno di prigionia Yinsen subisce un colpo di proiettile e muore tra le braccia di Tony, non prima di insegnargli ad apprezzare la sua vita e a non gettarla via, facendo del bene. Con il dispiacere da parte dell’uomo, lascia il fisico e riesce a fuggire dalla caverna, diventando Iron Man. Tony torna a New York e scopre ciò che si nascondeva dietro la nuova direzione di Obadiah Stane, collega di suo padre Howard Stark, combatte contro il suo socio in affari, che si era impadronito di una delle armature che ha creato, scatenando il caos in città. La leggenda dell’eroe che ha salvato l’universo inizia proprio quando, ad una stampa, Tony pronuncia la famosa frase che ha dato inizio all’MCU: “io sono Iron Man“.

Steve Rogers, un idolo | Aperit-Hero: Iron Man, quando l’umiltà batte l’arroganza

Steve Rogers ha rappresentato un tassello molto importante nella vita di Tony, non solo perché grazie a lui trova una nuova famiglia con cui sentirsi a casa, ma perché da Steve, Tony inizia a capire qual è il vero eroismo. Steve Rogers ha lavorato a stretto contatto con suo padre Howard Stark, colui che ha creato l’iconico scudo con la bandiera americana, fatto totalmente in vibranio. Suo padre gli ha raccontato delle sue storie di guerra, in cui il grande Captain America ha salvato il mondo dai nazisti, e ritrovarselo in squadra, a collaborare con lui, è stato una vera e propria salvezza per Tony. Senza di lui, Tony non avrebbe mai imparato cosa significa essere un eroe, difendere i più deboli e rinunciare alla gloria per un bene superiore.

Il legame tra i due, nel corso dei film, si è evoluto sempre di più, fino a renderli dei grandi amici. Tony ha iniziato ad apprezzare Steve da dopo la sconfitta di Loki, e seppur ci siano state discussione tra di loro, alla fine hanno sempre trovato una soluzione insieme, con Steve che l’ha sempre ispirato a fare di meglio. Motivo per cui, in Civil War, quando scopre che Steve gli ha tenuto nascosto l’assassino dei suoi genitori, ovvero Bucky Barnes, si è creata una crepa nel suo cuore. Tony è rimasto profondamente deluso dal segreto che gli ha tenuto nascosto, la morte dei suoi genitori l’ha tormentato per tutta la vita e il fatto che un suo caro amico gli abbia mentito per tutto quel tempo l’ha ferito. Quello segna il primo passo verso la catastrofe avvenuta in Infinity War, dove Thanos ha vinto e ha decimato il 50& di tutti gli esseri viventi dell’universo. La loro separazione ha portato alla sconfitta degli Avengers.

L’amore di Pepper | Aperit-Hero: Iron Man, quando l’umiltà batte l’arroganza

La persona più importante che ha dato modo a Tony di avere il vero cambiamento è stata Pepper Potts. Lei è stata nella vita di Tony sin dall’inizio, dal primo film di Iron Man, in cui lei era semplicemente la sua segretaria. Grazie a Pepper, Tony ha iniziato a comprendere cosa fosse davvero importante nella sua vita. Dopo tutto ciò che aveva affrontato, dopo tutte le varie pugnalate alle spalle che aveva ricevuto dalle persone che gli stavano vicino, anche Steve Rogers, Pepper era l’unica persona che, in tutti quegli anni, era sempre rimasta al suo fianco. C’era stata con Obadiah Stane, con il Mandarino, c’era stata specialmente con Thanos, da sempre l’incubo di Tony.

Da quando Nick Fury l’aveva reclutato negli Avengers, la vita di Tony era diventata molto più movimentata e aveva iniziato perfino a soffrire di attacchi di panico. Dopotutto era un semplice umano che è stato anche viziato durante tutta la sua vita e che all’improvviso ha aperto gli occhi e ha deciso di buttarsi sul campo di battaglia per fare l’eroe. In tutte queste battaglie, in tutte queste guerre, l’unico posto sicuro in cui si calmava era tra le braccia della donna che amava. Pepper era il suo luogo sicuro, la sua casa, era tutto ciò che aveva e che, alla fine, gli ha dato tutto. Proprio grazie all’amore che lei gli ha dato, Tony ha imparato l’umiltà, lasciandosi indietro l’uomo arrogante ed egoista che era in passato per diventare un uomo migliore. Sua moglie gli ha salvato la vita, è la sua eroina.

Io sono Iron Man

Il finale della storia di Iron Man è la migliore di tutto l’MCU. Tony ha rappresentato, in 11 anni di film, tutto l’universo cinematografico Marvel. Lui è il volto, ha portato avanti questa grande storia raccontata nella Saga dell’Infinito, ricca di eroi, grandi imprese, grandi minacce e, soprattutto, sacrifici. Il passo evolutivo definitivo, infatti, l’ha avuto quando ha scelto di sacrificarsi per salvare l’universo. Come aveva detto Strange, quello era l’unico modo affinché gli Avengers potessero vincere contro Thanos. Durante la sua vita, Tony ha avuto modo di comprendere cosa è realmente importante proteggere, è passato dall’essere un trafficante di armi all’essere il più grande eroe che l’universo abbia mai conosciuto. Con il suo sacrificio, Tony ha rinunciato a una vita serena con la sua famiglia, per permettere a sua figlia Morgan di crescere in un mondo sicuro, dove gli eroi vincono. Alla fine della sua storia, Tony è diventato un uomo disposto al sacrificio per il bene superiore. Dopo anni, finalmente, Tony è diventato quello che alla fine è sempre stato: un eroe.

Anche oggi l’episodio di Aperit-Hero giunge alla fine. Che ne pensi? Iron Man è il tuo supereroe preferito? Faccelo sapere con un commento qui sotto! Continua a seguirci su tuttotek.it per il prossimo episodio di Aperit-Hero!

