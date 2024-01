Belly of the Beast: il film di Andrew Haigh vedrà protagonisti Colin Farrell e Ben Stiller

Secondo le ultime notizie, Ben Stiller e Colin Farrell entreranno nel cast di Belly of the Beast, il nuovo film del regista di All of Us Strangers Andrew Haigh

Ben Stiller e Colin Farrell saranno entrambi protagonisti nel nuovo film di Andrew Haigh, Belly of the Beast. Pubblicato nel 1981, il romanzo scritto da Jack Henry Abbott raccoglie le lettere che Abbott scrisse al giornalista Norman Mailer mentre era in prigione. Una volta ottenuta la libertà condizionale, Abbott ha lottato per riadattarsi alla vita fuori dal carcere e ha continuato a commettere un crimine poche settimane dopo essere stato rilasciato. Secondo alcune indiscrezioni, Ben Stiller interpreterà Mailer, mentre Colin Farrell interpreterà Abbott. La sceneggiatura è stata scritta da Haigh e Alexis Jolly.

Belly of the Beast: di cosa parlerà il film?

Il film parlerà di Mailer, uno scrittore iconico, sulla cinquantina, all’apice della sua carriera. Nel 1977, Mailer iniziò una corrispondenza con il brillante e autodidatta prigioniero Jack Henry Abbot, prendendolo sotto la sua ala protettrice, aiutandolo ad ottenere la libertà condizionale e a firmare un contratto per un libro. Tuttavia, quando Jack arriva a New York, Mailer viene sopraffatto dalla tristezza e dallo squallore della vita di Jack e non riesce a mantenere le sue promesse di aiuto. Impreparato alla luce dei riflettori, Jack crolla sotto tutta la pressione.

Per quanto riguarda il regista Andrew Haigh, nel 2009 ha debuttato come regista con il film Greek Pete, ottenendo riconoscimento internazionale grazie a Weekend nel 2011. Successivamente, ha diretto 45 anni nel 2015 e Charley Thompson nel 2017. Il suo più recente lavoro cinematografico è intitolato All of Us Strangers. Si ispira al romanzo “Strangers” del 1987 di Taichi Yamada. Il film vanta la partecipazione di Andrew Scott e Paul Mescal, e sarà proiettato nei cinema italiani a partire dal mese di febbraio. E Belly of the Beast il film quando uscirà? Le riprese dovrebbero iniziare a breve. Se non ci saranno altri scioperi improvvisi, dovrebbe uscire al cinema il prossimo anno.

