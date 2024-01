Come ogni sabato, eccoci in un nuovo episodio di Aperit-Hero, la rubrica dove parliamo dei nostri eroi più amati e delle loro grandi e nobili imprese! Il protagonista dell’Aperit-Hero di quest’oggi è Captain America, l’uomo senza tempo!

Sono passati ben 5 anni dal più grande evento cinematografico che la storia del cinema abbia mai visto, 5 anni dalla fine del viaggio del nostro amatissimo Steve Rogers, interpretato dal grande Chris Evans (qui la filmografia completa). Pensavamo che non l’avremmo mai più rivisto, e invece il nostro Capitano è riapparso in What If…?, serie animata nella quale, specialmente nell’episodio 8 (clicca qui per la recensione), è tornato in grande stile. In What If…? Steve Rogers si è dimostrato nuovamente un eroe generoso e altruista, di cui ne è sempre stato la figura e l’immagine. Captain America è infatti uno dei supereroi che più centra l’essenza di eroismo. Ma andiamo ad analizzare il personaggio nel dettaglio nel corso degli anni, dal primo film di Captain America fino ad Avengers Endgame.

Not a perfect soldier… | Aperit-Hero: Captain America, un uomo senza tempo

La storia di Steve Rogers inizia durante la seconda guerra mondiale, il periodo in cui il mondo stava affrontando la più grande guerra che avesse mai visto. Il mondo era in pericolo, minacciato dall’organizzazione nazista chiamata Hydra, con a capo Teschio Rosso, un uomo talmente perfido da non avere nulla da invidiare allo storico mostro Adolf Hitler. Fin dall’inizio della sua carriera da soldato, Steve Rogers ha sempre dimostrato di essere un brav’uomo, nonostante non fosse un soldato perfetto. Questo è il concetto con cui nasce il personaggio e con il quale va avanti fino alla fine dei suoi giorni.

Basti pensare al solo gesto durante un addestramento, in cui fu lanciata una granata e Steve si buttò a capofitto su di essa per salvare gli altri soldati. Questo gesto è bastato per dimostrare a tutti che tipo di persona fosse, e soprattutto ha convinto il dottor Erskine ha scegliere Steve Rogers come il più adatto al siero del supersoldato. Gli Stati Uniti avevano infatti un’arma per contrastare i nazisti e salvare il mondo dal loro dominio, un siero in grado di donare super forza, super agilità e super velocità a chiunque assumesse il siero. La scelta ricadde su Steve Rogers proprio per il suo grande cuore da vero eroe, ed è così che nacque la leggenda di Captain America. Una leggenda senza tempo, perché per sconfiggere l’Hydra, Steve ha sacrificato la sua vita negli anni 50 che avrebbe potuto condividere con Peggy Carter, la donna di cui era innamorato. Ha rinunciato alla sua vita per sconfiggere i nazisti, solo per risvegliarsi 70 anni dopo nella New York dei giorni nostri, assunto da Nick Fury come il primo Avenger.

Avengers Assemble! | Aperit-Hero: Captain America, un uomo senza tempo

Nel 21esimo secolo inizia la nuova vita di Steve Rogers, che è ormai diventato un uomo fuori dal tempo. Per quanto lui abbia accettato il suo destino, per quanto lui abbia accettato di continuare a combattere, rimane il fatto che Steve non appartiene al 21esimo secolo. Il destino che subisce è crudele, vive in un’epoca che non gli appartiene, in un mondo completamente diverso rispetto a come lo aveva lasciato quando aveva deciso di sacrificarsi per sconfiggere i nazisti. Ma non solo, nonostante cerchi di ambientarsi nell’epoca moderna, sente terribilmente la mancanza di Peggy Carter. Una mancanza che, purtroppo, non viene mai riempita da nessun altro. La storia d’amore che li lega è infatti una delle più belle, perché Steve si ricorda di lei ogni volta che si getta in battaglia.

Le battaglie, però, per fortuna, diventano più leggere quando scopre una nuova famiglia: gli Avengers. La squadra formata da Iron Man, Hulk, Thor, Vedova Nera e Hawkeye. Questa squadra regala a Steve Rogers un nuovo motivo per combattere, un nuovo posto da chiamare casa. Perché, nonostante le divergenze iniziali, la squadra di cui Steve diventa il leader diventa una vera e propria famiglia. Un gruppo di persone a cui affidarsi per sconfiggere ogni male e con cui confidarsi ogni qualvolta ne avesse bisogno, in particolare con Tony Stark, figlio del suo caro amico Howard Stark, colui che ha creato lo scudo di Captain America, e Natasha Romanoff, che diventa la sua più cara amica, specialmente dopo che lei l’ha aiutato a sconfiggere l’Hydra ancora una volta, nella nuova era.

L’amicizia con Tony Stark | Aperit-Hero: Captain America, un uomo senza tempo

Un evento che ha sicuramente segnato la vita di Steve è la sua separazione da Tony Stark. Non c’è ombra di dubbio, Bucky Barnes è il migliore amico di Steve, ma è con Tony che le cose diventano più intricate e complesse. Innanzitutto, Steve conosceva suo padre ed era uno dei suoi più cari amici e una delle persone che ha contribuito alla nascita della leggenda di Captain America, ma grazie a Tony, Steve ritrova una casa, una famiglia, un amico. L’amicizia con Tony Stark affronta varie fasi, ma viene messa in seria discussione quando Steve ha nascosto la morte dei suoi genitori per mano del Soldato D’Inverno. Per quanto Steve non lo volesse, ha ferito profondamente Tony nascondendogli la verità, per voler egoisticamente proteggere il suo migliore amico Bucky.

Quando Steve e Tony si separano, le cose si fanno seriamente complicate, perché non solo gli Avengers si separano in Civil War, ma Steve addirittura rinuncia al titolo di Captain America, perché non si sente più degno del titolo per aver appunto ferito Tony. Ciò porta ad Infinity War, con gli Avengers divisi e incapaci di contrastare colui che rappresentava una minaccia per l’universo: Thanos. Se infatti il villain ha vinto, se gli eroi hanno perso, è stato proprio a causa della separazione tra Steve e Tony. E quando gli Avengers vincono, è proprio perché alla fine i due si riconciliano, si alleano nuovamente e riuniscono gli Avengers per la rivincita. Steve e Tony sono due facce della stessa medaglia e non possono vivere uno senza l’altro.

…but a good man | Aperit-Hero: Captain America, un uomo senza tempo

Dopo tutto quel che è successo con gli Avengers, con Bucky e con Tony, una sola cosa non è mai cambiata in Steve: non ha mai smesso di amare Peggy. Dopo aver trascorso cinque anni in un mondo ormai dimezzato, con Thanos che aveva vinto, con miliardi di persone morte, Steve pensava ancora a Peggy. Nonostante lavorasse in un centro riabilitativo dove motivava gruppi di persone in riunioni terapeutiche per imparare a conoscere sé stessi, affrontare il problema e, soprattutto, andare avanti, Steve non era mai andato veramente avanti, rimasto sempre ancorato al passato e mai stato in grado di adattarsi a quell’epoca che non gli apparteneva.

Questo, però, è il motivo per cui Steve Rogers è un brav’uomo: ha sofferto tutta la sua vita, eppure lui non ha mai mollato, non ha mai smesso di combattere per un bene superiore e ha continuato a dare al mondo l’eroe di cui aveva bisogno. Ecco perché, alla fine della storia, Steve è degno di sollevare il Mjolnir, ed anche per questo, quando succede, Thor non ne è sorpreso. Steve ha sempre dato prova del suo cuore puro e del suo spirito guerriero, non ha mai smesso di lottare per il bene superiore e si è comportato da vero eroe fino alla fine. La scena in cui salva Thor da Thanos riuscendo ad impugnare il martello è la prova che Steve Rogers è un brav’uomo.

I can do this all day

Durante il suo percorso, abbiamo avuto modo di vedere chi è realmente Steve Rogers e chi è realmente Captain America. Una cosa è chiara: ciò che ha di speciale Steve Rogers è molto di più di ciò che è uscito da una botola, per citare Tony Stark. Durante il suo percorso, Steve ha alla fine provato che il suo essere speciale risiede nel suo spirito e nel suo cuore, non è speciale per essere un supersoldato, ma per essere una brava persona. Steve Rogers rappresenta perfettamente l’essenza dell’eroismo e del sacrificio. Steve Rogers è uno dei più grandi eroi che il mondo abbia mai visto.

