Marvel Studios, Henry Cavill scelto per un ruolo misterioso

La star di The Witcher e Superman nel DCU Henry Cavill sarebbe pronta a debuttare ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe

Sembrerebbe che il ruolo offerto a Henry Cavill sia quello di Dottor Destino nel reboot di Fantastici 4, ma non è l’unica opzione che circola sul web. Nei corridoi dei Marvel Studios, nelle ultime ore, sta circolando un rumor piuttosto gustoso, ossia che l’attore inglese, visto di recente nella spy-story Argylle, potrebbe essere sul punto di debuttare nel MCU. Gira voce che gli sia stato offerto un ruolo e, comprensibilmente, il pensiero del popolo del web è subito volato al reboot di Fantastici 4. L’attore britannico potrebbe prestare il volto a Dottor Destino? Facciamo un passo indietro e proviamo a vederci chiaro.

Nel giorno di San Valentino, gli studi hanno annunciato ufficialmente il cast dell’atteso cinecomic, limitandosi tuttavia a svelare quali star interpreteranno il quartetto di supereoi. Pedro Pascal sarà Reed Richard, alias Mister Fantastic, mentre per Susan Storm, ovvero la Donna Invisibile, è stata scelta Vanessa Kirby. La star di Stanger Things, Joseph Quinn, interpreterà Johnny Storm e il suo alter ego, la Torcia Umana e infine, Ebon Moss-Bachrach è confermato nel ruolo di Ben Grimm, La Cosa. Il film diretto da Matt Shakman è atteso nelle sale per il 25 luglio 2025.

Henry Cavill: quale sarà il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe?

Mancano notizie su un personaggio cruciale per il franchise, ovvero il Dottor Destino. Mesi fa girava voce che la prima scelta dei Marvel Studios fosse il candidato agli Oscar 2024 Cillian Murphy. Preso in considerazione anche Mads Mikklesen, che tuttavia avrebbe declinato l’offerta. Si diceva che fossero in lizza anche Ryan Gosling, Josh Hartnett, Ralph Fiennes e Jason Clarke. Ad ogni modo, secondo le ipotesi più accreditate in circolazione, il pericolosissimo villain potrebbe apparire soltanto nella scena post-credit.

Al momento tutti gli occhi sono puntati su Henry Cavill. È stato lui, infine, a spuntarla ai casting? A quanto pare, no, l’ex volto di Superman non sarà Dottor Destino. Qualcosa di vero, tuttavia, c’è. I fan sono orientati verso Brian Braddock, alias Capitan Bretagna. L’eroe creato da Chris Claremont e Herb Trimpe è apparso per la prima volta nel 1976, nella sezione britannica della Marvel Comics. Considerando la nazionalità di Cavill e la sua prorompente fisicità, l’ipotesi non sembra del tutto inconsistente. A questo punto, non rimane che attendere notizie più precise tanto sul casting di Dottor Destino, che sul primo ruolo di Henry Cavill nel MCU.

