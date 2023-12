Come tutti gli anni, a dicembre gioiamo tutti per la magia del Natale e per i bei regali che riceveremo, peccato però che dovremo farli tutti, altrimenti che razza di Natale sarebbe? Chi ha molti amici e parenti, però, potrebbe impazzire per le enormi spese che dovrà affrontare, ecco perché abbiamo creato questa guida sul come risparmiare sui regali di Natale

Fare acquisti natalizi al centro commerciale per famiglia e amici vi farà spendere di sicuro una buona parte della vostra paga mensile, portandovi così magari a rallentare alcuni dei vostri obbiettivi per cui state risparmiando o a non potervi concedere degli sfizi per Natale. In questa guida abbiamo stilato la lista dei migliori consigli su come risparmiare sui regali di Natale.

Fare la lista | Come risparmiare sui regali di Natale

C’è un motivo se Babbo Natale prepara una lista prima di consegnare i regali nelle case. In questo caso Babbo Natale siete voi! Fate una bella lista delle persone a cui volete più bene e a cui volete fare un bel regalo e organizzate un budget per ciascuno di loro, ma soprattutto organizzatevi in anticipo! Ridursi all’ultimo infatti è una pessima mossa e vi farà correre come dei pazzi al centro commerciale e molto probabilmente vi farà anche spendere di più. Perciò con calma e metodo, mettetevi a scrivere una lista e comprate in anticipo i regali per i vostri cari.

Fatelo col cuore | Come risparmiare sui regali di Natale

Una cosa FONDAMENTALE da fare quando volete regalare qualcosa a qualcuno è farlo con il cuore. Potete creare delle idee originali con dei tutorial che potete trovare anche su YouTube, qualche pupazzetto di lana magari o dei cosmetici fai da te. Se siete bravi, basta esplorare con la fantasia. Oppure, più semplicemente, se conoscete bene quella determinata persona, magari è un’appassionata di tecnologia, potete comprargli uno di questi regali molto originali e anche creativi, li trovate qui e sono tutti acquistabili da Amazon, il miglior sito online dove potete trovare un sacco di offerte!

Mercatini di Natale | Come risparmiare sui regali di Natale

Perché stressarsi inutilmente correndo come dei pazzi nei centri commerciali tra un negozio e l’altro cercando ossessivamente sugli scaffali quando potete tranquillamente andare ad un mercatino di Natale? Questo è un periodo in cui bisogna essere felici, allegri, ma soprattutto tranquilli. Fare un regalo dovrebbe essere un’esperienza piacevole e rilassante, pensiamo che fare un regalo direttamente dai mercatini di Natale sia il modo migliore per fare acquisti, senza contare la magia natalizia che si respira! Ai mercatini sicuramente risparmierete di più rispetto al supermercato e inoltre potete pagare adeguatamente chi ha lavorato sodo, cosa che purtroppo non accade nelle grandi catene.

Regali di gruppo | Come risparmiare sui regali di Natale

Fare un regalo non dev’essere necessariamente una grossa spesa, basta anche semplicemente fare un regalo a una coppia, una famiglia o un gruppo di amici. Che sia un cesto natalizio, qualcosa di utile per la casa o un gioco da giocare tutti insieme, potete anche dividere le spese per fare un solo regalo a ciascuno dei membri del vostro gruppo di amici in modo tale da non spendere troppo e così che ognuno riceva un regalo dal gruppo.

Riciclare i regali | Come risparmiare sui regali di Natale

Può sembrare una cosa brutta, ma fidatevi che non lo è. Molto meglio riciclare i regali che non vi sono piaciuti o che non avete mai utilizzato e regalarli a qualcun altro piuttosto che buttarli via e sprecarli. Sicuramente avete qualcosa in casa che è rimasto a prendere polvere e che può piacere a qualche vostro amico o familiare. Natale è un’ottima occasione per far felice qualcuno e allo stesso tempo fare pulizia della vostra casa.

Comprare i regali online dallo stesso fornitore | Come risparmiare sui regali di Natale

Sappiamo che molti vivono una vita frenetica che rende quasi impossibile seguire i consigli che vi abbiamo elencato finora. Ecco perché comprare i regali online può essere un buon rimedio, dopotutto oggi abbiamo la fortuna di navigare su internet e di trovare letteralmente ogni cosa. Se comprate spesso online, vi suggeriamo di comprare i regali dallo stesso fornitore, ad esempio potete comprare su Amazon, che con l’abbonamento Prime potete avere la spedizione gratuita (oltre ad avere anche una piattaforma streaming dove vedere tanti film e serie tv).

Non fate regali a voi stessi | Come risparmiare sui regali di Natale

Forse è un po’ spartano come rimedio, ma non fare regali a voi stessi vi permetterà di risparmiare parecchio. Potete dedicare il mese di dicembre a fare regali per gli altri, ci sono i saldi di gennaio di cui potrete approfittare per regalare qualcosa a voi stessi. In questo modo dividerete le spese in due mesi.

Regali non materiali | Come risparmiare sui regali di Natale

Quello che conta dietro un regalo è il pensiero, e chi ha detto che il regalo debba essere per forza materiale? Un bel regalo che potete fare è il vostro tempo e la vostra compagnia. Che sia aiutare i vostri parenti, organizzare un viaggio oppure cenare con amici e parenti, insomma non è importante il cosa regalate, l’importante è stare tutti insieme e passare un magico e felice Natale.

Buon Natale da Tuttotek!

Siamo arrivati alla fine di questa guida, speriamo di esservi stati d’aiuto sul come risparmiare sui regali di Natale. Ma vogliamo ricordarvi che i regali non sono importanti, l’importante è volersi bene e passare insieme un felice Natale! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide all’acquisto. Noi vi auguriamo un buon Natale e felice anno nuovo!