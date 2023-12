Se siete alla ricerca di un film da vedere il giorno di Natale e volete dirottarvi sull’animazione giapponese, ci pensiamo noi a darvi dei consigli con questa nuova puntata di Anime Breakfast

Il periodo delle festività è ormai andato in live da una decina di giorni, le vetrine diventano natalizie, così come le strade, i quartieri e le città tutte. Si respira ovunque aria di Natale, una delle feste più amate ed odiate allo stesso tempo e anche uno degli ormai rari motivi di ritrovo per tante famiglie. Spesso ci si ritrova anche davanti alla voglia di “mettere su” qualcosa da vedere tutti quanti insieme, ma non si sa mai che cosa. Una poltrona per due? Mamma ho perso l’aereo? E perché non spostarsi, invece, verso l’animazione giapponese? Benvenuti ad una nuova puntata a tema di Anime Breakfast!

Il castello errante di Howl | Anime Breakfast TOP: cinque film da vedere il giorno di Natale!

Iniziamo questa lista di film anime da poter vedere il giorno di Natale con un grande classico: Il castello errante di Howl. Diretto da Hayao Miyazaki dello Studio Ghibli, questa pellicola è un incantevole capolavoro che segue le avventure di Sophie, una giovane donna trasformata in una vecchia dalla magia di una strega gelosa. In cerca di una soluzione alla sua condizione, Sophie si imbarca in un viaggio che la porta al misterioso castello ambulante di Howl, un potente mago dal cuore d’oro. Il film cattura l’immaginazione con il suo mondo fantastico, ricco di creature magiche e paesaggi incantevoli. Consigliatissimo per qualsiasi periodo dell’anno: un must per gli appassionati di animazione giapponese.

La città incantata | Anime Breakfast TOP: cinque film da vedere il giorno di Natale!

Continuiamo con lo Studio Ghibli consigliandovi, come seconda pellicola, La città incantata. Diretto sempre dall’immortale Hayao Miyazaki, il film è una stupefacente avventura fantasy che segui la giovane Chihiro, trasportata in un mondo magico popolato da spiriti e creature mistiche. Con una trama coinvolgente, La città incantata esplora la crescita personale, la resilienza e la forza interiore, mentre Chirio cerca di liberare i suoi genitori da un’insidiosa maledizione. Celebrato per l’altissimo livello delle animazioni e un design artistico unico, il film vi trasporterà gli spettatori in un regno surreale pieno di meraviglie e pericoli. Sarete letteralmente… Spirited Away!

A silent voice | Anime Breakfast TOP: cinque film da vedere il giorno di Natale!

Diretto da Naoko Yamada e basato sull’acclamato manga di Yoshitoki Oima, A Silent Voice segue la storia di Shoya Ishida, un giovane che cerca redenzione dopo aver bullizzato una sua compagna di classe sorda di nome Shoko Nishimiya durante le scuole elementari. Shoya cerca di riparare ai suoi errori e di ristabilire legami affettivi con coloro che ha ferito, in primis proprio con Shoko. Il film affronta temi importanti come l’assunzione di responsabilità, l’isolamento, la comunicazione e la crescita personale. Ve lo consigliamo specialmente per la narrazione toccante e delicata, complessa, ma al tempo stesso così facilmente fruibile che il tempo volerà via.

Your Name | Anime Breakfast TOP: cinque film da vedere il giorno di Natale!

Scritto e diretto da Makoto Shinkai, Your Name (in originale Kimi no Na wa) segue la storia di Taki e Mitsuha, due adolescenti che scoprono di avere un potere particolare: quello di scambiarsi i corpi durante il sonno. Mentre cercano di comprendere questo strambo fenomeno, i due sviluppano una profonda connessione emotiva e cercano di trovarsi e di incontrarsi nella vita reale. Diventato noto agli occhi dell’attenzione pubblica per lo straordinario comparto delle animazioni e per una colonna sonora indimenticabile, Your Name sarà in grado di appassionarvi con la sua intricata narrativa, le tematiche romantiche e una bellezza visiva quasi imparagonabile ancora oggi.

La Tomba delle Lucciole | Anime Breakfast TOP: cinque film da vedere il giorno di Natale!

Cambio completo di mood, chi conosce La Tomba delle Lucciole (in originale Grave of the Fireflies) si chiederà perché lo abbiamo inserito in questa lista di film anime da vedere a Natale. Semplicemente per dare un’opzione più riflessiva a chi non vuole mondi fantastici e tematiche amorose. Diretto da Isao Takahata, La Tomba delle Lucciole è ancora oggi uno dei più grandi capolavori dello Studio Ghibli. Ambientato durante gli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale, il film segue la straziante storia di due fratelli, Seita e Setsuko, che cercano di sopravvivere in un Giappone devastato dai bombardamenti. Non vi diciamo altro se non: preparate i fazzoletti.

Buona visione!

Questi erano i cinque film anime che vi consigliamo di vedere il giorno di Natale, magari quando sarete satolli dopo il pranzo da mille portate. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

