Con l’uscita de Il ragazzo e l’airone, è riuscito nuovamente ad imporsi sulla scena cinematografica, stavolta addirittura senza ricorrere ad alcuna campagna marketing. Stiamo parlando di Hayao Miyazaki, il regista e sceneggiatore giapponese in grado, lungo la sua carriera, di creare veri e propri capolavori d’animazione. Ora, dopo il suo ultimo successo ancora inedito in Italia e disponibile dal 1º gennaio 2024 nelle sale cinematografiche, il regista Kaku Arakawa ha deciso di omaggiarlo, attraverso una docuserie che lo vede protagonista.

La docuserie | 10 Years with Hayao Miyazaki: una docuserie dedicata al regista

La notizia era giunta a noi in occasione del Lucca Comics & Games 2023. Quando Gianmaria Tammaro aveva annunciato l’arrivo di questa docuserie, durante il panel dedicato allo Studio Ghibli. Siete curiosi di scoprire di cosa tratterà questa nuova serie? Possiamo anticiparvi che 10 Years with Hayao Miyazaki sarà composto da 4 parti, da 50 minuti l’una e mostrerà il maestro del cinema d’animazione giapponese alle prese con il suo lavoro, sia a casa sua che presso lo Studio Ghibli. Tra un lavoro e l’altro, il regista racconterà qualche aneddoto inaspettato e ci sarà il tempo anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, attraverso qualche piccola critica, ad alcuni suoi colleghi. La serie era già stata trasmessa in passato dal canale tv giapponese NHK.

La data d’uscita

Possiamo anticiparvi che non dovrete attendere molto prima di assistere a questa imperdibile docuserie. 10 Years with Hayao Miyazaki sarà infatti disponibile su Sky Arte e NOW il 16 dicembre. Se siete amanti della delicatezza e dello stile di Miyazaki vi consigliamo di non farvi sfuggire questa serie a lui dedicata per niente al mondo!

