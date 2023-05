Game of Thrones: notizie sullo spinoff The Hedge Knight

Francesca Orsi di HBO ha parlato del nuovo spinoff di Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, svelando che dovrebbe avere 3 stagioni

Il nuovo spinoff della celebre serie Game of Thrones, che si intitolerà A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, racconterà la storia di Ser Duncan e Re Aegon V Targaryen da giovani. L’emittente produttrice HBO ha ora condiviso qualche dettaglio del progetto tratto dai racconti di George R.R. Martin. Il nuovo show The Hedge Knight, secondo le dichiarazioni, dovrebbe essere composto da tre stagioni e seguire una struttura narrativa molto lineare sulla scorta del prequel. Il minor numero di effetti speciali rispetto alla serie originale permetterà, secondo le prime notizie, di produrlo più velocemente rispetto a House of the Dragon, non dovendo fare i conti con una lunga post-produzione necessaria a completare tutti gli elementi visivi da aggiungere dopo le riprese.

Francesca Orsi di HBO ha infatti spiegato:

Idealmente The Hedge Knight andrà in onda anno dopo anno e avrà un arco narrativo di tre stagioni, che segue le tre novelle scritte da George. Ovviamente vorremmo andare oltre, e George sta continuando a pensare ai racconti rimanenti che vuole ancora scrivere, ma attualmente abbiamo pensato a tre stagioni, una per ogni libro.

Il nuovo show, di cui HBO ha già ordinato la produzione, dovrebbe avere tre stagioni in quanto attualmente George R.R. Martin non ha firmato altre storie di Dunk & Egg, ma naturalmente questa situazione potrebbe cambiare. Lo stesso scrittore tempo addietro ha spiegato che lo sviluppo degli script della serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight è momentaneamente in pausa a causa dello sciopero che ha coinvolto gli sceneggiatori. George R.R. Martin, da molti anni impegnato anche come sceneggiatore nel mondo del cinema e delle serie tv ha sottolineato che non ha idea di quando potrebbe essere trovato un accordo:

Ho affrontato alcuni di questi scioperi da quando ho iniziato a scrivere per la televisione e il cinema nel 1986. Lo sciopero del 1988, il primo a cui ho partecipato, è durato 22 settimane, il più lungo nella storia di Hollywood. Quello del 2007-2008, il più recente, è durato invece 100 giorni. Questo potrebbe andare avanti di più. Le questioni sono più importanti e non ho mai visto il Sindacato così unito.

