Star Wars: Luke Skywalker tornerà nel prossimo capitolo?

Secondo alcune indiscrezioni; il personaggio di Luke Skywalker, potrebbe fare ritorno nel prossimo capitolo della saga di Star Wars. Sotto la regia di Sharmeen Obaid-Chinoy, con protagonista la giovane Daisy Ridley. Scopriamo insieme cosa Mark Hamill ha rivelato nelle ultime settimane

Dopo le trattative in atto per il ritorno di John Boyega nel ruolo di Finn; un’altra grande figura della saga di Star Wars, è pronto a fare il suo ritorno sul grande schermo. Difatti, come ben preannunciato nelle scorse settimane nel corso della Star Wars Celebration 2023; l’universo di Star Wars in continua espansione, è pronto ad accogliere vecchi e nuovi volti nei progetti futuri.

Tra loro, il ritorno del caposaldo della saga Luke Skywalker (interpretato dall’iconico Mark Hamill), potrebbe essere più vicino per la grande felicità di tutti gli affezionati. Ma a rispondere a tutte le domande e i dubbi sorti, è stato proprio l’attore protagonista Mark Hamill, senza sbilanciarsi in eccesso

Con Lucasfilm ho imparato una cosa importante: tutto è strettamente confidenziale. Quindi, anche se dovessi essere coinvolto non potrei dirtelo. E se non dovessi farne parte non potrei dirtelo ugualmente. Lo scopriremo assieme, penso

Star Wars: Luke Skywalker ritorna come guida Fantasma per Rey?

A distanza dell’ultimo all’ultimo episodio, Star Wars: Episodio IX-L’ascesa di Skywalker; Luke Skywalker potrebbe riapparire sul grande schermo come Fantasma di Forza per guidare la giovane protagonista Rey Skywalker (interpretata da Daisy Ridley).Ambientato dopo 15 anni L’Ascesa di Skywalker; la giovane Rey, sarà coinvolta nel fondare un nuovo ordine Jedi. Come anticipato dalla presidente stessa di Lucasfilm Kathleen Kennedy:

I Jedi si trovano in uno stato di disordine e c’è molta discussione su ciò che stanno facendo. Rey avrà il compito di ricostruire l’Ordine dei Jedi, mantenendo fede alla promessa fatta a Luke

Le riprese sono in programma per la prossima primavera 2024. Ancora senza un titolo ufficiale, il prossimo episodio sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy; mentre la sceneggiatura sarà curata direttamente da Steven Knight.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.