Tutto chiede salvezza: la nuova serie italiana dal 14 ottobre su Netflix

La nuova serie italiana, Tutto chiede salvezza diretto da Francesco Bruni; disponibile il prossimo 14 ottobre sulla piattaforma Netflix. Tratta dall’omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli; la salute mentale affrontata attraverso un crescendo di emozioni e fragilità

Netflix annuncia ufficialmente il debutto della nuova serie italiana, Tutto chiede salvezza. Diretta da Francesco Bruni, sarà disponibile a partire dal 14 ottobre in esclusiva sulla nota piattaforma.

Liberamente tratta dall’omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli (vincitore del Premio Strega Giovani 2020); la delicata questione della salute mentale attraverso gli occhi di chi l’ha vissuta.

Sette episodi uno per ciascuno dei sette giorni di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) a cui Daniele (Federico Cesari, già noto nella serie Skam Italia) viene sottoposto a seguito di un crollo psicotico. Una battaglia verso i propri demoni nascosti, lungo un duro percorso di sé.

Oltre Federico Cesari come protagonista, presenti nel cast anche Andrea Pennacchi, Vincenzo Crea, Lorenzo Renzi e Vincenzo Nemolato.

Tutto chiede salvezza: il grido di normalità e speranza

Una commedia amara diretta e senza veli, rivista in chiave contemporanea. La battaglia profonda verso i demoni interiori, con un grido straziante d’aiuto ma pieno di speranza.

Finire per sette giorni sotto regime di TSO, vuol dire essere pazzi? È quello che si chiede Daniele, un ventenne con un eccesso di sensibilità, che dopo una crisi psicotica si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, assieme a cinque improbabili compagni di stanza con cui pensa di non avere niente in comune, pressato dai medici che gli vogliono frugare nel cervello, e accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati.

Ma sette giorni sono lunghi e quella che all’inizio gli sembrava una condanna pian piano si trasforma in una delle esperienze più intense e formative della sua vita.

Una dramedy delle esistenze, volta a infondere una luce diversa verso temi sentiti come: il disagio mentale; normalità, il potere dell’amicizia e l’importanza delle relazioni.

