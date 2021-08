Recensione Jungle Cruise: dall’attrazione allo schermo

Vi proponiamo la recensione di Jungle Cruise, il film con Emily Blunt e Dwayne Johnson, in uscita al cinema dal 28 luglio e dal 30 luglio in streaming su Disney+ con Accesso Vip, che trae ispirazione da un’attrazione dei parchi divertimento

TITOLO ORIGINALE: Jungle Cruise. GENERE: Avventura/Azione. NAZIONE: USA. REGIA: Jaume Collet-Serra. CAST: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall, Paul Giamatti, Edgar Ramirez, Jesse Plemons, Andy Nyman, Quim Gutiérrez DURATA: 91 minuti. DISTRIBUZIONE: Disney. USCITA: 30 luglio 2021.

Londra, 1916: dopo aver rubato un prezioso cimelio a una società di geografi, la botanica Lily Houghton parte con il fratello MacGregor alla volta della foresta amazzonica per cercare un antico albero dalle straordinarie proprietà curative. Giunta sul posto, l’intraprendente Lily affitta un’imbarcazione dal marinaio Frank, un piccolo truffatore spianato, ma anche molto coraggioso. Per gli improvvisati compagni di viaggio è l’inizio di un’avventura che li porterà a confrontarsi con i pericoli del Rio delle Amazzoni, le popolazioni indigene e la maledizione di un’antica spedizione di conquistadores risvegliati dal principe tedesco Joachim, deciso a tutto pur d’impossessarsi dei petali del leggendario albero.

Trama e trailer | Recensione Jungle Cruise

Jungle Cruise nasce come attrazione nei più grandi Disneyland del mondo, passando sul grande schermo sulla scorta del fortunatissimo franchise dei Pirati dei Caraibi. Ampiamente tributario dei classici Disney di avventura, sfrutta la carismatica coppia di protagonisti per portarci in viaggio in un posto sconosciuto.

Il film è in uscita al cinema dal 28 luglio e dal 30 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP.

In viaggio nell’altra parte del mondo | Recensione Jungle Cruise

L’intento di Jungle Cruise è quello di riportare sugli schermi una gloriosa stagione, quella del cinema d’avventura anni Quaranta, in chiave moderna. All’epoca l’attrazione era data dallo sconosciuto, luoghi esotici e realmente inarrivabili. Oggi, in cui ogni angolo del mondo è a portata di mano, è ancora possibile stupire con questo genere di film? Ebbene, la risposta non è così scontata, posto che Jungle Cruise si pone in un posto ben preciso: frugando le pretese di pareggiare la qualità di Indiana Jones e dei primi Pirati dei Caraibi, il film viaggia prendendosi non troppo sul serio, ritagliandosi così un giusto spazio nell’attualità.

La chiave sta tutta nel dare a un’attrazione puramente estetica e meccanica, un’anima, dei personaggi, le loro storie, e dei volti. Al netto degli ultimi episodi, un po’ stanchi, con i Pirati dei Caraibi il gioco era riuscito grazie alla regia dinamica, ma soprattutto alla scelta di Johnny Depp come protagonista, immedesimato nel ruolo, che ha dato vita a uno dei personaggi entrati nella storia recente del cinema. Dwayne Johnson d’altronde non è da meno e, anche in Jungle Cruise, come ha più volte dimostrato, riesce a unire la fisicità dell’action hero con la comicità di un personaggio stralunato e divertente.

Ottimo casting in una storia un po’ meccanica | Recensione Jungle Cruise

Non meno azzeccata è la scelta della protagonista femminile, Emily Blunt. L’attrice inglese è bravissima e versatile, con un volto capace di dare vita sia a personaggi contemporanei e drammatici (vedi i due A Quiet Place) che a personaggi d’altri tempi. Grazie alla sua bellezza ed espressività, dà vita a un personaggio che è allo stesso tempo reale e fantastico. Come protagonista del film, in coppia con Dwayne Johnson, funziona magnificamente.

In ogni caso, che si parli di cinema d’avventura classico, o che si parli di attrazioni di un parco di divertimenti, l’obiettivo è lo stesso: lo stupore, la meraviglia, la sorpresa. In questo Jungle Cruise si mette in campo una grande fantasia, da giaguari a delfini che provocano incubi, da piranha a piante carnivore, da scorpioni a tarantole e ogni genere di attrazione. Lo schema è comunque quello del parco divertimenti: una sorpresa a ogni curva, un sobbalzo a ogni tappa, qualcosa che provochi stupore. In questo aspetto il gioco funziona, ma alla lunga diventa ripetitivo.

Nonostante quindi la ottima coppia di protagonisti, le buone trovate e alcuni colpi di scena riusciti, il film non riesce a infondere un’anima all’attrazione da parco divertimenti. Non che la cosa sia decisiva nel dare un giudizio negativo sul film: come detto, Jungle Cruise non si prende mai troppo sul serio ed anzi sembra voler semplicemente fare un buon lavoro nello stupire lo spettatore e tenerlo attaccato alla poltrona. In questo riesce molto bene, dando probabilmente il la a un filone, se non dalla grande qualità, molto avvincente.

Conclusioni

Nella recensione di Jungle Cruise vi abbiamo raccontato che questo film nato da una famosa attrazione di Disneyland. L’operazione di trasporto sul grande schermo è simile a quella fatta anni addietro con i Pirati dei Caraibi, ma forse ha meno potenzialità. Potrebbe essere un successo anche questa volta, perché Jungle Cruise è pieno di ritmo e sorprese, anche se segue uno schema un po’ meccanico e ripetitivo. Ma riesce senza dubbio nell’obiettivo di intrattenere, preparandosi quindi a diventare una saga alla quale auguriamo la massima fortuna.

7 Attrazione avventurosa Punti a favore La chimica tra Emily Blunt e Dwayne Johnson.

La chimica tra Emily Blunt e Dwayne Johnson. La storia, attualissima, di una donna che si fa largo in un mondo di uomini.

La storia, attualissima, di una donna che si fa largo in un mondo di uomini. Avventura avvincente. Punti a sfavore Troppo attagliato sull'attrazione, fino a sembrare meccanico.

Troppo attagliato sull'attrazione, fino a sembrare meccanico. La caratterizzazione dei comprimari.

