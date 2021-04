Recensione Alice e Peter: l’immaginazione limitata su Prime Video

Disponibile su Amazon Prime Video il film diretto da Brenda Chapman. L’incontro inaspettato di due mondi letterari a metà tra la fantasia e la realtà. Un tentativo di racconto sul significato di crescita e di rinascita verso le avversità dell’esistenza umana. Ecco la nostra recensione di Alice e Peter

TITOLO ORIGINALE: Come Away. GENERE: Fantasy/dramma. NAZIONE: Inghilterra/ USA. REGIA: Brenda Chapman. CAST: Angelina Jolie; David Oyelowo; Jordan Nash; Keira Chansa;Reece Yates; Michael Caine. DURATA: 95 minuti. DISTRIBUZIONE: Prime Video. USCITA: 22 aprile 2021.

La pellicola è stata presentata al Sundance Film Festival ed è disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 22 aprile il film Alice e Peter diretto dall’esordiente regista Brenda Chapman. Già nota all’interno dell’universo Disney per aver curato soggetti cult come La bella e la Bestia; Il Re leone ed aver diretto Ribelle – The Brave; Brenda Champman si è messa all’opera con un prequel inaspettato ( e forse con aspettative troppo alte rispetto al risultato finale).

Un farraginoso tentativo di rivisitazione di due mondi letterari (Alice nel Paese delle Meraviglie e Peter Pan) con l’obiettivo di offrire una storia mai conosciuta prima. L’inesauribile senso di immaginazione che scava nella profondità degli animi unito alla durezza della vita. Una corsa infinita e piena di ostacoli verso la fatidica e tanto ambita “isola che non c’è”, con una conoscenza profonda e introspettiva dell’animo dei grandi e piccini.

Trama e trailer| Recensione Alice e Peter

Nella Londra Vittoriana, Alice (Keira Chansa) e Peter (Jordan A. Nash) sono due amorevoli bambini circondati dall’amore dei genitori (Angelina Jolie e David Oyelowo) e dagli affetti più cari, nella dolce e accogliente casa di Campagna. In questo posto di pace e senso di leggerezza, sono liberi di giocare e scatenare la loro immaginazione assieme al fratello maggiore David. Improvvisamente tutto cambia quando David costretto dalla severa zia Eleonor (Anna Chancellor), si iscrive ad un prestigioso collegio. Un tragico incidente mette a dura prova la stabilità e l’equilibrio famigliare, spingendo ad un cambio radicale della proprie esistenza.

Peter e Alice mossi dalla compassione e dal bisogno, cercano una soluzione nella cupa e grigia Londra. I due si troveranno presto in un mondo misterioso e pericoloso che li catapulterà in una serie di avventure che cambieranno il corso delle loro vite.

Il senso dell’immaginazione: quando la realtà irrompe nella fantasia | Recensione Alice e Peter

Un senso di pace e leggerezza sembra pervadere da subito lo spettatore in maniera fin troppo soffocante e inverosimile. Un inizio idilliaco e pacifico con la rappresentazione sullo schermo della tipica famiglia unita e felice, pronta a battersi verso le avversità della vita a muso duro. Alice e Peter insieme al fratello David con le loro avventure fantasiose sono la rappresentazione utopica della generazione futura, parte di un loro mondo colorato, senza disuguaglianze e differenze di genere. Una cornice di visione di uno spazio-tempo alternativo, nella quale immaginazione e realtà si fondono insieme creando mondo e scenari impossibili.

Ma nulla è realmente come sembra. La realtà irrompe violentemente nell’immaginazione e nell’equilibrio delle vite di tutti unito a una brutale tragedia, trasportando la vicenda man mano verso il baratro della tristezza e vuoto infinito. Il senso di candore inizia ad eclissarsi con teatralità a seguito dell’arrivo di Eleonor (Anna Chancellor) la severa zia, prima scardinatrice di tutte le certezze familiari. I toni brillanti e la musica melodica fin troppo allegra e talvolta stucchevole, vengono inaspettatamente travolti da un crescendo di malessere e delusione, riscontrabile in parte nella perdita di colori ed espressività fino allora presenti.

L’enorme lutto e i vizi terreni e il senso di distacco, soffiano giù verso il precipizio il castello di carte costruito dai due fratelli. I mondi “rifiugio” nei quali lo spettatore stesso era trascinato a sua insaputa, lasciano spazio alla sofferenza e delusione. La battaglia contro i pirati e mondi delle fiabe prendono concretezza con le vere battaglie dell’esistenza umana: un vivere feroce al di fuori del protettivo nucleo familiare.

Verso l’Isola che non c’è e il Paese delle Meraviglie: un faticoso arrivo | Recensione Alice e Peter

Crescere è difficile, e arrivare verso l’Isola che non c’è all’incontro con un nuovo mondo delle meraviglie lo è ancora di più. Il potente messaggio di rivalsa, riscatto sociale e della fantomatica luce dopo una tempesta burrascosa, annaspa faticosamente. L’immaginazione fanciullesca in grado di smuovere speranza e senso di rinascita personale da forza motrice qual era all’inizio del film diventa il tallone d’Achille. L’intenzionale rappresentazione della crescita umana ed emozionale sembra rimanere come in un angolo buio, senza ottenere la giusta spinta per brillare di luce propria.

Inoltre, la difficile presa di coscienza ed elaborazione del lutto rimane come sospeso ed estraniato dal resto del film, con la conseguenza di una visione fin troppo conflittuale e apatica. Il profondo viaggio introspettivo nell’animo umano di grandi e piccini è come estraniato e fin troppo banalizzato con un carico di effetti e vicende totalmente disconnessi tra loro. Il tutto viene contornato dalla voce fuoricampo che invece di guidare la visione verso la più intima conoscenza umana, ostacola il vero significato del messaggio contenuto, mostrandosi senza una reale giustificazione e senso di utilizzo.

Conclusione

Nel suo complesso si presenta un lavoro ricco di distacchi e lacune. Purtroppo nonostante il grande impegno e i buoni propositi di base, il film possiede delle mancanze a partire dalla sceneggiatura di fondo. Il senso narrativo del film difatti sembra più volte interrotto e frammentato, non pronto a seguire un flusso lineare. Il tutto viene accentuato da un uso eccessivo degli effetti speciali, spesso utilizzati in modo da minimizzare i drammi e le emozioni, con il risultato di una profonda spaccatura. Inoltre la non presenza di un climax crescente rende la visione complessiva rigida e stantia, fissa su una stessa linea retta senza realmente andare a centrare il cuore della questione.

I vari riferimenti letterari presenti nei classici romanzi di Alice e Peter, remano contro creando ancora più disomogeneità nel prodotto. Il susseguirsi delle vicende non trasportano lo spettatore talvolta disorientato nei mondi di visione che proseguono come distaccata e indipendenti tra loro.