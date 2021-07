Recensione 9-1-1 Stagione 4: il COVID nell’equazione

Vi proponiamo la recensione di 9-1-1 stagione 4, ultimo prodotto del fortunato franchise di Ryan Murphy, già rinnovato per una quinta stagione e aggiunto su Disney Plus, in cui la pandemia la fa da padrone

TITOLO ORIGINALE: 9-1-1. GENERE: Drammatico. NAZIONE: Stati Uniti. IDEATORI: Ryan Murphy, Brad Falchuk. CAST: Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Rockmond Dunbar, Jennifer Love Hewitt, Ryan Guzman, Corinne Massiah. DURATA: 45 minuti circa ad episodio. DISTRIBUTORE: Disney PlusUSCITA SULLA PIATTAFORMA: 09/07/2021

Cogliamo l’occasione della recente aggiunta delle stagioni 3 e 4, che si aggiungono alle precedenti, sul catalogo Disney Plus (più precisamente su Star) per proporvi la recensione di 9-1-1, stagione 4. Con questa quarta stagione, i protagonisti del comando d’emergenza si trovano ad affrontare un nemico mai visto prima: la pandemia COVID 19. I nuovi episodi del fortunato franchise creato e guidato da Ryan Murphy, Brad Falchuck e Tim Minear entrano dritti nella pandemia che ha colpito il mondo intero e cercano di adattarsi alla nuova normalità che ha coinvolto tutti in prima persona.

Trama e trailer | Recensione 9-1-1 Stagione 4

9-1-1 racconta le esperienze ad alta pressione della polizia, paramedici e i vigili del fuoco che vengono spinti nelle situazioni più spaventose, scioccanti e toccanti. Questi soccorritori devono cercare di bilanciare le vite di coloro che sono più vulnerabili con i problemi della propria vita.

In questa quarta stagione, la diffusione della pandemia ha portato conseguenze per tutti i protagonisti: Athena, intenzionata a riprendere un lavoro d’ufficio, è costretta a tornare sul campo in una situazione di piena emergenza. Questo causa non poco stress a Bobby, Michael (che nel frattempo ha iniziato una convivenza con il nuovo interesse amoroso, il chirurgo David) e alla figlia May, che ritroviamo più determinata che mai a voler imparare da Maddie il lavoro di operatrice del 9-1-1, dato che i piani universitari sono saltati a causa del COVID.

Maddie dal canto suo è incinta e vorrebbe stare vicina a Chimney, ma lui è troppo preoccupato dei pericoli del virus per il feto e preferisce vivere separati, lasciandola con il fratello Albert e affidandosi alle videochiamate. Hen invece deve affrontare la scuola di medicina online e in presenza, mentre Buck, che incontra un misterioso nuovo interlocutore virtuale di cui non vuole far sapere niente a nessuno, e potrebbe scoprire qualcosa di traumatico dal proprio passato. Viene così dato spazio a tutti i protagonisti anche se il protagonista vero sembra essere il PTSD, non solo di Athena, ma di chiunque rispetto alla pandemia in corso.

Il COVID quale nuova quotidianità | Recensione 9-1-1 Stagione 4

Protagonista dei protagonisti è però la pandemia, uno sfondo tetro su cui si muovono i protagonisti e vero fulcro del racconto. La quarta stagione di 9-1-1 torna così con casi al limite, a cui i fan del franchise sono stati abituati fin dall’esordio, regalando sequenze memorabili e paradossali di grande pathos e suspence. Qui l’rsagerazione è ancora una volta la parola d’ordine, a partire dalla distruzione della storica insegna di Hollywood.

All’esasperazione però si aggiunge un elemento silenzioso e fin troppo comune, quale il COVID. Il cambiamento che ha provocato nelle vite di tutti, fino a dar vita ad una nuova normalità, è il vero collante della serie, che per altro verso conferma di mancare alquanto di coesione e chimica fra i personaggi, pur costruendo nel corso degli anni un proprio universo e a mantenerlo in vita.

Ancora una volta i casi delle puntate epistolari sono molteplici, per non abbassare l’asticella e l’attenzione degli spettatori, per non soffermarsi troppo su una determinata metafora con le vite personali dei personaggi e anzi trovarne di diverse sullo stesso tema. Per questo rimane, pur essendo un prodotto nella media, molto coinvolgente.

Conclusioni

A conclusione della recensione di 9-1-1, stagione 4, possiamo dire di essere soddisfatti di come si sia adattata alla nuova normalità legata alla pandemia in corso. Il COVID è sfondo e allo stesso tempo motore di alcune scelte e storyline dei protagonisti, ciascuno dei quali ha un proprio adeguato spazio. L’esagerazione è ancora una volta il tratto distintivo dei casi che devono affrontare i vigili del fuoco di Los Angeles, ma è d’altronde il punto forte della serie, rinnovata a maggio per una quinta stagione.

