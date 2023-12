Aperit-Hero: la nuova rubrica della sezione cinema!

Non solo anime! In questa nuova rubrica della sezione cinema che si chiamerà Aperit-Hero, con appuntamento settimanale, parleremo dei grandi eroi dei grandi universi cinematografici condivisi: in questo articolo scoprirete nello specifico chi saranno i protagonisti di questa nuova rubrica!

Seguendo l’onda della rubrica Anime Breakfast, abbiamo pensato di ampliare gli episodi speciali parlando dei grandi eroi provenienti dagli universi cinematografici condivisi come il DCU, il Monsterverse, l’universo di The Boys e ovviamente l’universo cinematografico più amato e famoso di tutti, il Marvel Cinematic Universe. L’idea si basa molto sugli episodi speciali di Anime Breakfast, con apposite categorie degli episodi speciali. Parlare di questo aspetto del cinema era un crimine, considerando soprattutto che parliamo di anime. Possibile che non parlassimo anche dei cinecomic? I film supereroistici, o in ogni caso, basati sui fumetti, sono diventati una parte fondamentale dell’industria dell’intrattenimento cinematografico, ecco perché abbiamo deciso di gustarvi ancora di più con analisi di film, serie tv, trilogie, eroi e villain dei grandi universi cinematografici.

I protagonisti della nuova rubrica della sezione cinema Aperit-Hero

Come per gli Anime Breakfast, Aperit-Hero avrà varie categorie di speciali. Ci saranno gli episodi classici, in cui parleremo di un film o una serie tv su un personaggio, poi ci saranno i Savior in cui parleremo degli eroi protagonisti, i Monster dove invece i protagonisti saranno i villain dell’universo cinematografico, oltre ai classici vs in cui si immagina un personaggio, eroe o villain che sia, contro un altro. Infine abbiamo gli Odyssey, in cui analizzeremo nel dettaglio il percorso evolutivo di un personaggio nella saga di film a lui dedicata, o a una saga di un gruppo di eroi, come nel caso degli Avengers. L’appuntamento per Aperit-Hero è fissato per ogni sabato alle ore 18, a partire da questo sabato 9 dicembre, per festeggiare la fine del 2023!

Il mondo dei cinecomic è ricco e per questo lo saranno anche gli episodi di questa nuova rubrica che parlerà delle grandi gesta degli eroi. Restate sintonizzati con noi su tuttotek.it per scoprire il primo protagonista della prima puntata di Aperit-Hero!

