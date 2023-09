One Piece Live-Action: ci sarà una nuova stagione? Parla il cast

Il cast della serie risponde sulla possibilità di una nuova stagione del live-action, One Piece. Disponibile sulla piattaforma Netflix; ispirato al popolarissimo manga giapponese di Eiichiro Oda

La ciurma capitanata da Cappello di paglia, è tornata a smuovere gli animi viaggiatori; in una vesta più vera e in carne. Stiamo parlando di One Piece, debuttato sulla piattaforma Netflix lo scorso 31 agosto sotto forma di Live-Action, riscuotendo fin dal primo istante un notevole successo. Venuto alla luce dopo 6 anni di lunga lavorazione, ha da subito fatto chiacchierare il web e i fan più affezionati su una possibile nuova stagione.

La domanda è legittima se pensiamo ai primi episodi contenuti nella prima stagione rispetto ai 1066 episodi dell’anime. A dare una risposta ideale sulla durata di One Piece, è lo stesso cast. Ispirata al popolarissimo manga giapponese di Eiichiro Oda; scopriamo di seguito le dichiarazioni di Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson e Taz Skylar.

One Piece Live-Action: le dichiarazioni del cast sulla nuova stagione

Dopo aver ricevuto grande accoglienza da parte del pubblico; il live-action di One Piece sembra pronto per una nuova stagione. Sebbene non ci sia stata ancora nessuna conferma ufficiale sulla nuova stagione; lo stesso cast si è dichiarato favorevole a proseguire il viaggio nel blue degli Oceani alla scoperta di mondi e tesori nascosti.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Taz Skylar (inteprete di Sanji) sul futuro della nuova stagione:

Mi piacerebbe che durasse esattamente quanto necessario per far si che il finale possa far contenti tutti noi, e per tutti noi intendo non solo noi cinque, ma tutte le persone coinvolte. Voglio che tutti siano orgogliosi del finale. Non voglio che finisca a breve, e non voglio che duri a lungo. Questo è il mio ideale.

Si accodano anche Godoy e Mackenyu:

Concordo! Non ho nulla da aggiungere. Era la risposta migliore che si potesse dare

Come recita anche la sinossi ufficiale della serie Netflix:

ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un incredibile viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione

