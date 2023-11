Reply Totem cambia veste: presentata la Official Pro Jersey 2023/2024

Nelle scorse ore Reply Totem ha annunciato la nuova maglia tecnica da gara per la nuova stagione: lo sponsor tecnico è sempre ASUS ROG e REPLY. Mentre il design della maglia è stato realizzato da Alessandro Geretti

In vista degli importanti eventi di fine novembre, Reply Totem è lieta di annunciare la nuova maglia tecnica da gara per la stagione 23/24. Dopo un 2023 all’insegna dell’edizione bianca, il colore della Jersey torna infatti a brillare nero-verde e sarà da subito protagonista in occasione della Milan Games Week e dei mondiali di Brawl Stars.

Reply Totem e la nuova jersey per il 2023/2024

Il team continuerà ad affidarsi a Macron come sponsor tecnico, che insieme ad ASUS ROG e al nostro main sponsor REPLY accompagneranno i nostri giocatori professionisti in tutte le competizioni della prossima stagione. Il design della jersey è stato realizzato da Alessandro “MortalDesign” Geretti, che grazie all’utilizzo di un tratto che va a riprendere le pennellate di vernice ha conferito un aspetto unico alla maglia. Il posizionamento di queste ultime e la scelta dei colori servono a far risaltare il Marchio Totem, conferendogli struttura e punti cromatici visivi impattanti su tutta la jersey.

Fabio Cucciari, CEO di Reply Totem, ha dichiarato:

La Jersey da gara è ormai un vero status symbol del mondo esport, un elemento di impatto imprescindibile per ogni team che si rispetti. Per noi i colori nero-verdi rappresentano un ritorno alle origini e crediamo siano il miglior biglietto da visita col quale presentarsi sui maggiori palchi internazionali.

