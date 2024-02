OnePlus Open si aggiorna ad Android 14, tutte le novità

OnePlus Open, il primo pieghevole dell’azienda cinese, si aggiorna ufficialmente ad Android 14, vediamo insieme tutte le novità

OnePlus ha finalmente rilasciato l’atteso aggiornamento ad Android 14 per il suo primo smartphone pieghevole, OnePlus Open. L’update porta con sé numerose novità e miglioramenti, sia a livello di efficienza che di connettività cross device, sicurezza e prestazioni. Vediamole nel dettaglio.

OnePlus Open: novità di Android 14

La prima novità riguarda Aqua Dynamics, una nuova modalità di interazione che consente di visualizzare a colpo d’occhio informazioni aggiornate su meteo, calendario, notifiche e altro. Questa funzione sfrutta il display flessibile di OnePlus Open per offrire una vista panoramica e personalizzabile dei contenuti più importanti.

Un’altra novità è File Dock, che permette di fare un drag and drop per trasferire contenuti tra app e dispositivi diversi. Ad esempio, si può trascinare una foto da OnePlus Open a un PC o a un tablet con un semplice gesto. Questa funzione rende più facile e veloce la condivisione dei file, senza dover passare per app di terze parti o cavi.

Contenuti multimediali

Per quanto riguarda la gestione dei contenuti visualizzati a schermo, OnePlus Open introduce due funzioni molto utili: Content Extraction e Smart Cutout. La prima può riconoscere ed estrapolare con un tocco testo e immagini dai contenuti visualizzati a schermo, come articoli, documenti o siti web. La seconda può separare dallo sfondo i vari soggetti presenti in una foto per la copia o la condivisione. Queste funzioni facilitano la manipolazione e l’utilizzo dei contenuti multimediali.

Sul fronte della connettività cross device, OnePlus ha migliorato Shelf aggiungendo un numero maggiore di widget raccomandati, che possono essere usati per accedere rapidamente a funzioni o app frequenti. Shelf è una schermata laterale che si attiva con uno swipe dal bordo destro dello schermo.

OnePlus Open con Android 14: altre migliorie

Per quanto riguarda la sicurezza e la privacy, OnePlus ha migliorato la gestione dei permessi relativi a foto e video per un accesso più sicuro da parte delle app. Inoltre, ha aggiunto la possibilità di nascondere le notifiche sensibili quando lo schermo è piegato o capovolto.

Infine, l’aggiornamento ad Android 14 porta anche un’ottimizzazione delle prestazioni del sistema, della velocità di apertura delle app e della fluidità delle animazioni. OnePlus Open dovrebbe quindi offrire un’esperienza d’uso ancora più fluida e reattiva.

Conclusioni

L’aggiornamento alla OxygenOS 14 stabile è stato avviato ieri in India, ma dovrebbe arrivare presto anche negli altri mercati, compresa l’Europa. Per il download e l’installazione, OnePlus specifica che è necessario avere almeno 5 GB di spazio libero in memoria e avere almeno il 30% di autonomia disponibile.

Cosa ne pensate del nuovo aggiornamento OnePlus? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.