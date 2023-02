Women Talking: il trailer italiano del film di Sarah Polley candidato agli Oscar 2023

Ecco di seguito il trailer ufficiale italiano del film Women Talking. Candidato a due Premi Oscar 2023; per la regia di Sarah Polley, con Jessie Buckley, Rooney Mara, Ben Whishaw, Frances McDormand, Claire Foy. Disponibile da mercoledì 8 marzo al cinema

Accolto con grande entusiasmo dalla critica; Eagle Pictures rilascia il trailer ufficiale italiano di Women Talking. Presentato in anteprima al festival di Telluride in Colorado, il film è attualmente in concorso agli Oscar 2023 nelle categorie di Miglior Film e Miglior Sceneggiatura non originale.

Per la regia di Sarah Polley; il racconto di un dramma al femminile fatto di soprusi, sottomissione e voglia di ribellione; attraverso le interpretazioni d’eccellenza di Jessie Buckley, Rooney Mara, Ben Whishaw, Frances McDormand, Claire Foy.

Sarà disponibile nelle sale a partire dal prossimo 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Ecco di seguito tutti i dettagli e il trailer ufficiale.

Women Talking: il ritorno di Sarah Polley con un dramma al sapore di ruggine e ossa

Basato sul romanzo best-seller di Miriam Toews, il film Women Talking diretto da Sarah Polley, riporta sul grande schermo il dramma realmente vissuto dalle donne della comunità mennonita boliviana negli anni 2000. Il toccante racconto attraverso lo sguardo e le vicende di tre generazioni di donne.

Per anni drogate e brutalmente abusate dagli uomini della comunità religiosa; decidono di riunirsi per discutere della loro drammatica condizione. Rimaste inascoltate e manipolate da coloro che dovevano essere i protettori della stessa comunità; discutono insieme dell’orribile e feroce situazione a cui sono oramai sottomesse, cercando un rifugio e una via d’uscita per un futuro migliore.

Nota per la miniserie di Netflix L’altra Grace di Margaret Atwood; Sarah Polley è voluta tornare sul grande schermo con un lungometraggio narrativo dopo ben 11 anni, rappresentando un film toccante in grado di esplorare domande di un mondo disumano, nel quale il perdono, la fede e la speranza si intersecano in una fitta tela di violenze e abusi. Come quanto spiegato dalla regista stessa:

Anche se la storia racconta di una piccola comunità religiosa, ho sentito la necessità di tessere una grande tela, che avesse una portata epica e attraverso la quale riflettere l’enormità e l’universalità delle domande sollevate nel film. Volevo sentire in ogni fotogramma le infinite potenzialità e possibilità contenute in una conversazione sul come migliorare un mondo in frantumi

