Metro: l’annuncio del nuovo capitolo è in arrivo per un rumor

Secondo un rumor, il reveal del nuovo capitolo della serie Metro potrebbe giungere entro la fine di quest’anno

Mentre l’ultimo capitolo della fortunata serie ispirata ai romanzi dello scrittore Dmitry Glukhovsky ha ormai da tempo ricevuto il pieno supporto per le console di ultima generazione (trovate tutti i dettagli in merito all’upgrade nel nostro articolo dedicato), sembra proprio che delle grosse novità stiano per arrivare. Secondo un rumor infatti, l’annuncio di un nuovo titolo della serie Metro potrebbe giungere entro la fine di quest’anno.

Nuovi rumor sul prossimo capitolo della serie Metro

Sembra proprio che un quarto nuovo capitolo della serie Metro sia in dirittura d’arrivo, secondo alcuni recenti rumor emersi in rete. La fonte di questi ultimi è Insider Gaming (sito non nuovo a leak e anticipazioni riguardanti il mondo del gaming), sul quale il giornalista Tom Henderson ha pubblicato un report contenente quelle che sembrano nuove potenziali informazioni piuttosto interessanti in merito all’ipotetico sequel di Exodus (del quale, se ve la siete persa, trovate a questo link la nostra recensione in merito).

Secondo tali dichiarazioni, infatti, il nuovo titolo non ancora annunciato sarebbe già in forma giocabile, e quindi in una fase di sviluppo inoltrato. Pertanto 4A Games, la software house attualmente al lavoro sul gioco, starebbe pianificando un reveal entro la fine dell’anno corrente, con un lancio previsto nel corso del 2024. Come sempre in questi casi, ovviamente il consiglio è quello di prendere con le pinze tali notizie, in quanto si tratta al momento di voci di corridoio non confermate. Non resta dunque che attendere dichiarazioni ufficiali da parte degli sviluppatori, le quali arriveranno con ogni probabilità, nel corso dei prossimi mesi.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni in merito?