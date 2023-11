Winnie The Pooh: ecco l’unico personaggio che non avrà un remake horror

Winnie The Pooh: Blood and Honey è un remake horror che ha fatto scalpore e che ha dato inizio a una serie di remake horror dedicata a molti personaggi animati, ma il regista rivela l’unico personaggio animato che non avrà il remake

Winnie The Pooh: Blood and Honey, il remake horror sull’orso del Bosco dei 100 Acri, ha dato inizio a un nuovo modo di fare cinema horror reinterpretando i vecchi personaggi animati della nostra infanzia in chiave orrorifica. Infatti, dopo Winnie The Pooh, anche Bambi sarà un film horror, cavalcando l’onda del suo predecessore. Diretto da Rhys Frake-Waterfield, l’orsetto tenero e goffo Winnie è stato trasformato in uno spietato assassino. Abbandonato dal suo umano Christopher Robin, Winnie The Pooh inizia a trasformarsi lentamente in un assassino in cerca di vendetta per il suo abbandono. Il primo capitolo ha avuto un grande successo al cinema, tanto da annunciare un sequel con un budget molto più alto. Il regista ha però voluto precisare che ci sarà un solo personaggio che non riceverà una reinterpretazione horror.

Winnie The Pooh: Blood and Honey, nessun remake horror per questo personaggio a detta del regista

Dopo il successo del film horror slasher, il remake horror di Winnie The Pooh avrà un secondo capitolo con altri personaggi dal Bosco dei 100 Acri. Realizzato dopo che i diritti di Winnie The Pooh sono diventati di dominio pubblico, il film ha incassato 5,2 milioni di dollari. In una recente intervista con IndieWire, il regista ha riflettuto su quanto funzioni l’idea di trasformare famosi personaggi animati in assassini. Ha anche espresso la volontà di realizzare una versione horror di Topolino, anche se per farlo dovrebbe lottare contro la Disney per ottenere i diritti del personaggio e non ha alcuna intenzione di farlo.

Avrebbe seguito il percorso slasher. Provate ad immaginare il film sul battello a vapore con la nebbia che invade la città. Sarebbe stato simile, con Topolino che arriva in città con la nebbia in arrivo. Poi si vendica e fa a pezzi le persone. Sarebbe stato divertente, ma abbiamo deciso che non ne faremo nulla.

Anche se non vedremo Topolino diventare un serial killer, il remake horror di Winnie The Pooh ha dato comunque inizio a un filone horror che ha ispirato altri film, come The Mean One, il film che reinterpreta la figura del Grinch che odia il natale e diventa un assassino. Oltre a Bambi, vedremo anche un horror su Peter Pan, La bella addormentata nel bosco e Cenerentola. Sembra quindi che non si fermeranno all’orsetto giallo, aspettatevi tanti altri film di questo tipo! Restate aggiornati sull’argomento su tuttotek.it e tanto altro dal mondo del cinema.

