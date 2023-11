John Wick: nuova serie spin-off in arrivo?

The Continental espande l’universo di John Wick, una nuova serie spin-off è in lavorazione secondo le parole del regista

Dopo aver assistito a ben 4 film che ci hanno fatto divertire con le loro fantastiche e ben girate scene d’azione, combattimenti e sparatorie, dopo aver scoperto come è nato il famoso hotel dove alloggiano i membri della Gran Tavola nella serie con Mel Gibson, l’universo di John Wick continua ad espandersi. Dopo i quattro film da solista, arriva Ballerina, spin-off con protagonista Ana De Armas. Ma dopo la nuova serie The Continental, serie che narra la nascita del noto hotel omonimo e dell’ascesa al potere di Winston, che abbiamo potuto apprezzare nelle ultime settimane, pare che una nuova serie spin-off di John Wick sia in lavorazione.

Il regista di The Continental parla di una nuova serie spin-off di John Wick

Secondo il regista della serie The Continental, Chad Stahelski, l’espansione del mondo di Babayaga non si fermerà con Ballerina. Infatti ha confermato, in una recente intervista, che attualmente sono in corso dei lavori su una nuova serie spin-off. Stahelski ha inoltre espresso il desiderio di poter dirigere almeno due episodi della nuova opera.

Tutte le idee che ci propongono i nostri scrittori, te lo giuro, mi piacciono davvero molto. Sono tutte idee stupende e mi piacerebbe poter realizzarle tutte. Ecco perché è così divertente lavorare così. Stiamo anche facendo una nuova serie tv di John Wick. Mi piacerebbe poter dirigere almeno due episodi solo perché penso che sarebbe molto divertente provare cose che non abbiamo potuto provare nei film. Davvero, ci sono grandi idee. Lavorare con un cast diverso e una struttura narrativa diversa senza John Wick sarebbe molto divertente.

Questo, tuttavia, non vuol dire che Stahelski abbia voluto smettere di lavorare con Keanu Reeves, anche se i fan trovano il finale di John Wick 4 una degna conclusione per la saga. Negli scorsi mesi, infatti, il regista non ha mai negato le probabilità di poter realizzare un quinto film, se troveranno un’idea coerente che faccia continuare la storia. Come ha detto il regista, le idee da mettere in atto sono molte e amano lavorare in questo universo narrativo, motivo per cui non c’è da preoccuparsi riguardo la realizzazione di un eventuale quinto capitolo, che continuerà in modo coerente la storia del protagonista. Restate sintonizzati su tuttotek.it per scoprire se verrà realizzato John Wick 5, nel frattempo potete godervi le serie e il film spin-off.

