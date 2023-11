Highlander: colonna sonora dei Queen per il reboot con Henry Cavill

Il reboot di Highlander – L’ultimo immortale, che sarà diretto da Chad Stahelski e che avrà come protagonista Henry Cavill, conterrà la colonna sonora firmata dai Queen

A rivelare qualche aggiornamento sul progetto, le cui riprese dovrebbero cominciare entro i primi mesi del 2024, è stato, nei giorni scorsi, lo stesso regista, il quale ha confermato che il reboot conterrà un forte elemento di continuità con l’originale, ovvero la colonna sonora dei Queen.

La trama del reboot prodotto da Lionsgate è al momento tenuta sottochiave e non è dunque chiaro se Henry Cavill interpreterà lo storico protagonista del cult anni ’80, Connor MacLeod che nel film originale ha il volto di Christopher Lambert o se la storia ruoterà intorno ad un altro Immortale. Highlander racconta infatti la storia di Connor, un immortale nato nel ‘500 in Scozia che prova a condurre una vita tranquilla a New York, dopo secoli di battaglie e fughe. A rendere iconico il lungometraggio è stata sicuramente la colonna sonora dei Queen, pubblicata nell’album A Kind of Magic e contenente brani cult come One Vision, Friends Will Be Friends, Who Wants to Live Forever e lo stesso A Kind of Magic.

Ai microfoni di The Wrap, Stahelski ha quindi rivelato che la soundtrack, seppur in una nuova veste, sarà presente anche nel reboot, confermando che ci saranno, probabilmente in un modo diverso da quello che immaginiamo, i Queen. Il reboot, oltre a contenere alcuni elementi di continuità con il cult originale, presenterà la peculiare cifra stilistica di Chad Stahelski, ex stuntman e regista della saga John Wick con Keanu Reeves:

Stiamo cerando di racchiudere tutto ciò che avete amato dell’originale, con qualcosa in più. Vogliamo cogliere l’occasione per costruire un mondo ed una mitologia. Ma vogliamo comunque mantenere un tono divertente. È come i film di John Wick. Si vuole vivere questo mondo, si vuole credere che sia reale. Ma sappiamo che è lontanissimo dalla realtà. Questo è un film con degli uomini immortali, che corrono in giro per il mondo per tagliarsi la testa a vicenda. Come pubblico ci rendiamo conto che è irreale. Ma dobbiamo sospendere l’incredulità. Cercheremo di coinvolgervi in un viaggio incredibile, in compagnia di persone che hanno vissuto centinaia di anni. È una sfida. Ma sono molto eccitato.

