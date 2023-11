Winnie The Pooh Blood and Honey 2: prima immagine dal sequel

Winnie The Pooh Blood and Honey 2 ha appena terminato le riprese, la prima immagine ci mostra l’orsacchiotto del Bosco dei 100 Acri ancora più assetato di sangue di prima

Uno dei fenomeni cinematografici che ci ha sorpreso quest’anno, a parte Oppenheimer di Christopher Nolan e Barbie di Greta Gerwig, che hanno dato vita al fenomeno Barbienheimer, è il film slasher Winnie The Pooh Blood and Honey. La reinterpretazione horror del personaggio di Winnie The Pooh doveva arrivare inizialmente solo in streaming e home video, ma è stato proiettato anche al cinema e ha incassato 6 milioni di dollari. Il regista Rhys Frake-Waterfield ha quindi realizzato un sequel del film dal titolo Winnie The Pooh Blood and Honey 2, la prima immagine è stata appena rilasciata e mostra uno spaventoso Winnie.

Winnie The Pooh Blood and Honey 2: la prima immagine è agghiacciante

Il regista del film ha confessato di avere il piano di creare un intero universo horror sui personaggi animati (tranne uno). I primi personaggi a subire la stessa sorte saranno Bambi in Bambi: The Reckoning e Peter Pan in Peter Pan’s Neverland Nightmare. In attesa di vederli, ecco la prima immagine di Winnie The Pooh Blood and Honey 2 ed è raccapricciante: occhi rossi, espressione minacciosa e bocca sporca di sangue. Parlando del primo film, il motivo per cui ha fatto scalpore non è dovuto solo al fatto che il regista abbia trasformato uno dei personaggi più amati del mondo dell’animazione in uno spietato assassino, ma il fatto che il film è stato bandito in Cina. Perché, vi chiedete? In Cina sono comparsi dei meme che ritraggono sia il Winnie The Pooh classico che quello horror a cui veniva accostata un’immagine del premier Xi Jinping.

Non è finita qui! In Florida una maestra ha mostrato per sbaglio il film a dei bambini di quarta elementare. Tutto questo è bastato per far crescere sempre di più l’hype per il sequel e dalla prima immagine possiamo dedurre che il regista abbia usato un budget 10 volte superiore al primo film, girando scene più articolate e sanguinolente, più morti e una maggiore cura nei costumi, nelle scenografie e negli effetti speciali. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo del cinema e delle serie tv.

